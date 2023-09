Ich zväzok funguje, kým narcista svoju obeť nevyčerpá na smrť alebo neodíde k inému zdroju. To je najlepšie, čo sa môže týranej osobe stať.

Neustále vám niečo vyčíta. Trestá vás výbuchmi hnevu či mlčaním, v horšom prípade fackami. Pod palcom má rodinné financie, aby ste boli od neho úplne závislá. Vyvolá vo vás pocit, že bez neho nie ste nič a môžete byť vlastne rada, že ho máte. Je žiarlivý a majetnícky, ale keď vy odhalíte jeho neveru, smeje sa vám do tváre alebo vás obviní, že sa hrabete v jeho živote. Partnerským peklom prechádzajú na Slovensku tisícky žien. Ale aj mužov. Tí však o toxických a narcistických partnerkách hovoria menej.



Ak tyrana opustíte alebo si nájde inú obeť, peklo pokračuje. Práve obetiam týchto ľudí podáva pomocnú ruku podporná skupina aj občianske združenie Nikdy viac, ktorých zakladateľkou je autorka rovnomennej elektronickej knihy.



Na našom stretnutí je uvoľnená, usmiata a plná energie. Akoby ste sa zhovárali s dlhoročnou kamarátkou. „Mám diagnostikované ADHD aj Aspergerov syndróm. Blízki ľudia si už na moje správanie zvykli,“ reaguje bezprostredne ANDREA ANDREJOVÁ (36). S MONIKOU MIKULCOVOU debatovala o vzťahoch s ľuďmi s narcistickými a psychopatickými črtami, o scenároch, ktoré tyrani používajú na pripútanie obete, ale aj o možnej pomoci.

Prečo a kedy ste sa vôbec začali venovať obetiam jedincov s narcistickými črtami?

V roku 2006 som žila v Londýne a prihlásila som sa do ročného kurzu abnormálnej psychológie. Vtedy som ešte netušila, prečo ma táto oblasť tak priťahuje, ale myslela som si, že keď ju spoznám, budem sa takýmto ľuďom vyhýbať.

Podarilo sa?

Práve naopak. Išla som zo vzťahu do vzťahu s takýmito mužmi. Nerozumela som, prečo sa mi to deje. Hľadala som chybu v sebe. Som jedináčik, dcéra slobodnej matky. Mala som pocit, že to ja som nejaká pokazená a opakujem vzorce z rodiny.

Zmenil sa potom váš postoj k sebe samej?

Po zlých vzťahoch som absolvovala ďalšie terapie. Jeden odborník mi však vysvetlil, že so mnou nič nie je, len si zle vyberám partnerov. Pýtala som sa, ako si mám nájsť lepšieho a spísali sme veci, ktoré by mal mať. Lenže všetci na začiatku predstierajú, že to všetko majú, a človek to nevie prekuknúť, ak nechce stále o niečom pochybovať.



Veľmi veľa čítam, najmä v angličtine, lebo som žila dvanásť rokov v zahraničí. Dostala som sa k termínu spoluzávislosti a črty takéhoto človeka presne sedeli na mňa. Zistila som, že som fungovala v spoluzávislom vzťahu už s mojou mamou. Môj terapeut mi však nevedel tieto veci vysvetliť.

Ako sa prejavuje tento typ partnerstva?

Ak človek vyrastá v rodine, ktorá je spoluzávislá, nedorastie do svojej autenticity. Niektoré deti sú odmalička zodpovedné za emočnú reguláciu svojich rodičov, pritom oni by mali učiť deti, ako jednotlivé situácie citovo zvládať. Stáva sa to napríklad vtedy, ako niekto žije s invalidnou či psychicky chorou mamou či otcom. Cíti za takýchto rodičov prílišnú zodpovednosť a neskôr aj za ostatných ľudí. Neustále sa o niekoho stará a podáva vo vzťahoch výkon. Je šťastný, ak sú naplnené potreby toho druhého. Lenže v zdravých vzťahoch sa najprv musíte postarať o seba. Toto som si musela vyriešiť.

Spoluzávislosť sa týka empatov aj ľudí s narušenou osobnosťou?

Áno. A ich zväzok funguje, kým narcista svoju obeť nevyčerpá na smrť alebo neodíde k inému zdroju. To je najlepšie, čo sa môže týranej osobe stať. Horšie je, keď manipuláor zotrváva vo vzťahu, pretože on toho druhého potrebuje a ničí ho niekedy až do konca života.

Často sa aj toxickí ľudia hrajú na obete.

Presne tak, a spoluzávislý empat si ľútosť zamieňa s láskou. Chce zachraňovať, lebo napríklad od detstva počúval, pre čo všetko je mama smutná, keď niečo urobil alebo, naopak, nerobil. Prebral na seba zodpovednosť za pocity iných.



Poznáme vzorec, že otec príde naštvaný z práce a celá rodina musí byť ticho a chodiť po špičkách. Všetko sa musí prispôsobiť tomu, aby sa hlava rodiny cítila lepšie. To je to, v čom obete vyrastajú. A potom stretnú človeka s narcistickými prejavmi, ktorý ich hneď odhadne, lebo vyslovene vyhľadáva takéto empatické obete.



Často potom týraná žena počúva: Prečo si si vybrala takého partnera? Nie, ty si nešla vedome do takého vzťahu. Len si jednoducho stretla človeka a podvedome si si povedala: Toto poznám, toto zvládnem.

Nikdy viac. Andrea Andrejová je autorka elektronických kníh Nikdy viac a Uzdravenie. Pre čitateľky založila podpornú skupinu s rovnakým názvom a občianske združenie, ktoré pomáha obetiam ľudí s narcistickými črtami. Zdroj: archív A.A.

Vo svojej knihe Nikdy viac opisujete scenár, ako si človek človek s narcistickými črtami buduje partnerstvo. V čom spočíva?

Stretne potenciálnu obeť a otestuje si ju. Ak neprejde skúškou, automaticky sa otočí. Narcista neznáša ignorovanie, takže ani nevyvinie snahu dostať sa k autentickej autonómnej osobe.

Čo nasleduje ďalej?

Pritvrdí. Ďalšia fáza je love bombing, ovplyvňovanie človeka prehnanými prejavmi pozornosti a lásky. Snaží sa svoju obeť vtiahnuť do vzťahu a tvári sa ako najlepší a najhodnotnejší muž na svete, akého môže mať. Zväčša je šarmantný, s dobrým zamestnaním, zahŕňa ju darčekmi, vymýšľa výlety, aj keby sa mal zadlžiť. Aj pred okolím sa dokonale prezentuje. Hocičo poviete, súhlasí s vami, zdá sa vám, že máte rovnaké názory aj predstavy o živote. Možno sa vám to občas javí zvláštne, ale veď kde by ste našli ideálnejšieho partnera?

Človek však naozaj môže stretnúť niekoho, s kým ladí. Ako zistí, že bol oklamaný a má do činenia s narcistom?

Z času na čas vyvolá konflikt, aby ste mu dokázali svoju oddanosť a neustále sa ním zapodievali. V momente, keď vás má istú a uveríte, že máte vážny vzťah, teda asi zhruba po troch mesiacoch, spory sa začnú stupňovať.



V love bombingu je obeť ohúrená a vytvorí si puto. Je popretkávané traumou, neustálym riešením umelo vytvorených problémov. Lenže postupne sa mu zošmykne maska a prichádza devalvácia. Vyvoláva vo vás pocit menejcennosti, tvrdí vám, že nie ste v poriadku, vyčíta vám, že nie ste dobrá partnerka, ak nerobíte, čo požaduje, že nie ste dosť ženská, a preto vás podviedol. Veľakrát majú takíto ľudia aj sexuálne deviácie a dopustia sa nevery v skorých štádiách vzťahu. Samozrejme, otočia to proti vám. Budú tvrdiť, že ste si vaše stretávanie zle vysvetlili, že pre neho to ešte nebolo záväzné a podobne. Pritom od začiatku vo vás budí dojem, že ste stvorení jeden pre druhého.

Ako takýto vzťah pokračuje?

Narcista vytvorí umelé konflikty aj s vaším okolím, aby vás izoloval. Zrazu nerobíte nič, čakáte na neho, ofukujete ho, prišli ste o svoju osobnosť, priateľov, koníčky, motiváciu. Títo ľudia fungujú na systéme odmeny a trestu. Ak neurobíte, čo chce, tak buď príde výbuch hnevu, alebo – ak sa rady rozprávate – nastupuje pasívna agresia – vytrestá vás mlčaním. Skrátka, urobí presný opak toho, čo potrebujete.



Keď pochopíte, že vám to nevyhovuje, a chcete vzťah ukončiť, príde ďalší love bombing. Opäť začne s prejavmi lásky a takto dookola, až kým nie ste na konci so silami. Preto hovorím, že najlepšie, čo sa vám môže stať, je, ak vás odhodí a ide za ďalším zdrojom. Horšie sú prípady, že nechce odísť a bude vás týrať. Lebo títo ľudia žijú z toho, že majú pocit moci a kontroly nad všetkým a všetkými vo svojom okolí. Narcista je ako taká pijavica. A teší ho pocit, že kvôli nemu ste teraz na dne a neviete sa pozviechať. Tieto vzťahy sú veľmi nebezpečné. Ak z neho nevyjdete, umriete. Aj jedna z mojich kníh bola venovaná tým, ktoré tu už nie sú. Lebo sa nestihli z tohto uzdraviť.

To znie naozaj desivo...

Nie je to tak, že obeť padne na zem a je po nej. Vzťah s narcistom alebo psychopatom má závažné následky: autoimúnne ochorenia, rakovinu, problémy s trávením a mnoho ďalších. Všetko je to spôsobené nadpriemernou produkciou kortizolu, stresového hormónu.



Takto nás poznačia rodičia, partnerské vzťahy, ale aj pracovné, ak je tam toxická kolegyňa, ktorá svojím správaním znepríjemní celé prostredie. Nikto sa tam nechce vracať, ľudia nie sú produktívni, lebo čakajú, čo zase bude, čo si zase vymyslí.

Ako som sa presvedčila aj vo vašej podpornej skupine, týmto prechádzajú tisícky žien. Sú aj nejaké konkrétne čísla?

Keďže narcisti sú ešte aj promiskuitní, tak treba prirátať na jedného minimálne dvadsať žien, ktoré s ním prejdú tým istým. Oficiálne sa hovorí, že ľudí s nejakou poruchou klastra B, kde sú narcisti, hysterici či sociopati, je dva a pol až tri percentá.

"Spoluzávislý empat si ľútosť zamieňa s láskou," hovorí Andrea Andrejová. Zdroj: Igor Frimmel

Zväzok funguje, kým narcista svoju obeť nevyčerpá na smrť alebo neodíde k inému zdroju. To je najlepšie, čo sa môže týranej osobe stať. Andrea Andrejová

Nemáte psychologické vzdelanie, vychádzate z množstva preštudovanej literatúry a zo stoviek konkrétnych prípadov. Ako teda viete, s čím máte do činenia?

Narcistom sa zväčša nazýva samoľúby a sebecký človek, narcistickú poruchu osobnosti treba diagnostikovať a to my nemôžeme robiť. Nám stačí, že niekto má narcistické črty a funguje podľa známeho scenára, takže vieme, že máme od takého človeka utekať.



Keď za nami príde žena a pýta sa, či si myslím, že je alebo nie jej partner narcista, spýtam sa jej: Ako sa s ním cítiš? Je ti s ním dobre? Hľadáte spolu riešenia alebo on vymyslel problém a ty neustále riešiš a pátraš po chybe v sebe? Si s ním spokojná v každodennom živote aj v posteli? Ako máte podelené financie? Lebo taký typ človeka si často vyberá partnerky, ktoré sú úspešné, vyžmýka ich a ešte ich presvedčí, že všetko vybudoval on.

U koho sa viac prejavujú narcistické črty osobnosti? U žien či mužov?

Je viac ženských obetí. Ale treba si uvedomiť, kto tých narcistov vychoval a vo väčšine prípadov je za tým ich narcistická matka. Lebo nežnejšie pohlavie vie byť veľakrát horšie, je emotívnejšie a viac pomstychtivé. Máme aj mužskú podpornú skupinu, ale páni sa viac hanbia, neradi priznávajú, že ich žena týra, ba i fyzicky napáda.

Kedy nastáva zlom a obeť sa rozhodne konať?

Keď príde ku mne žena na mentoring, vždy sa jej pýtam, či už je na dne. Vtedy dokáže konať. Lebo neraz zvládajú naozaj veľa a stále zvládať chcú. Vtedy im nemám ako pomôcť. Dáme jej aspoň pocítiť, že ak by sa rozhodla z toxického vzťahu vycúvať, nie je v tom sama a podáme jej pomocnú ruku.



Veľa žien v skupine nabralo odvahu už len tým, že sa do nej pridali, vzdelali v tejto oblasti, zistili, že nie sú samy a že scenáre sú rovnaké. Často však majú pocit, že neprežijú, ak od neho odídu. Postupne spoznajú, ako fungujú iné obete, ktoré to urobili.

Ako vlastne vznikla podporná skupina Nikdy viac?

Po narodení dcéry som si viac uvedomovala, v čom žijem, ako ma vzťah ničí. Vtedy som videla video jednej „guru“, ktorá má široký záber, a v ňom tvrdila, že ak máš toxický vzťah, tak si toxická aj ty. Veľmi ma to naštvalo. Pridala som sa do jej skupiny a zistila som, že táto „kráľovná“ v najťažšom období žene predá dvojtisícový kurz a presvedčí ju, že sa musí zmeniť, pretože v nej je niečo zlé.

Myslíte na nedávno medializované sporné kurzy Kataríny Runy?

(úsmev) Poznáte?

Týraná žena potrebuje podporu, záchrannú sieť. Aby vedela, že keď padne, niekto stojí za ňou a podrží ju. Andrea Andrejová

Áno, už dlhšie sledujem jej aktivity...

Nehovorí o spoluzávislostiach, ale o energiách, o tom, ako má prijať ženstvo. Lenže ako to má urobiť, keď ju muž každý večer znásilňuje? Alebo dokonca deti. Ako má pri ňom prijať ženstvo, keď ide na oslavu a on ju tam celý čas pred všetkými ponižuje? Nie, pri takýchto ľuďoch sa nedá nastaviť hranica, len čo to urobíte, umriete. Buď vás dobije, alebo tak zdevalvuje, že vaše telo vypne. Toto nemôžeme zraneným ženám tlačiť do hlavy. Môže to fungovať v plnohodnotnom partnerstve, s narcistom ho však nemáte. Takže musíme ľudí vzdelávať, kto sú ti ľudia, že s nimi nie je možný zdravý vzťah, že sa nikdy nezmenia. Ak ste s toxickým partnerom, môžete sa akokoľvek snažiť, nevyhoviete mu.



V tom čase som však bola aj v jednej americkej skupine pre obete narcistov. Natrafila som v nej na vynikajúcu knihu, ktorú som na sociálnej sieti odporučila aj slovenským ženám. Stovky z nich mi začali písať, či nemám niečo v slovenčine. Veľmi to potrebovali. Viaceré sa ozvali, že by som mala napísať knihu v našom jazyku. Hovorila som si: jasne, popri dieťati, s ktorým musím štyrikrát denne cvičiť Vojtovu metódu, ďalšom osemročnom dieťati na kovidovom vzdelávaní doma. Ale sadla som si a za mesiac bola hotová. Cítila som zodpovednosť za ženy, ktoré tie informácie potrebujú. Potom som vytvorila na Facebooku podpornú skupinu pre čitateľky a neskôr aj občianske združenie Nikdy viac.



Lenže ženy sa na mňa obracali s rôznymi právnickými problémami, ako je delenie majetku a podobne. Všetko som musela zisťovať cez desiatich ľudí. Postupne sa ku mne začali pridávať ďalší. Teraz mám okolo seba osemčlenný tím odborníkov, na ktorých sa môžem stopercentne spoľahnúť. Na tejto práci sa však nedá zbohatnúť, niekoľkotisíc eur na fungovanie išlo z môjho vrecka.

Pred akými typmi koučov či psychológov by ste varovali?

Pred takými, čo majú odpoveď na všetko. Takí, čo povedia, že chyba je v tebe a pozitívnym myslením zmeníš svoj život. To je veľmi toxické. Týraná žena potrebuje podporu, záchrannú sieť. Aby vedela, že keď padne, niekto stojí za ňou a podrží ju.



Jedna z našej skupiny zaplatila štyritisíc eur za ročný kurz, v rámci ktorého mala zopár sedení s troma koučkami, ktoré ju vysmiali a spochybňovali, že je týraná. Mnohé takéto odborníčky sa len rady počúvajú, bagatelizujú a ešte sa tvária, že všetko vedia, lebo sú na vyššej úrovni. Lebo ony sú bohyne, kráľovné. Týrané ženy pritom majú totiž najväčší problém s tým, aby o sebe prestali pochybovať. Dlhé roky ich niekto presviedčal, že chyba je v nich. Aj keď sa to rozhodnú ukončiť, stále rozmýšľajú, či urobili správne.

Toxickí a manipulatívni ľudia však nedajú partnerovi pokoj ani po rozchode. S čím všetkým sa stretávate?

Najhoršie je, keď si obeť dovolí odísť sama. Zväčša jej niekto pomáha a vtedy treba zničiť ľudí alebo skupinu, ktorá to robí. Tyran ju teda začne ohovárať a znehodnocovať pred okolím. Ak sú tam deti, tak sa začne mstiť cez ne.



Preto je ťažké hovoriť o striedavej starostlivosti či po novom o spolurodičovstve. Celý tento sociálny systém je blud. Núti nás do mediácií, stretnutí, lepšej komunikácie, lenže s týmito ľuďmi sa nedohodneš. Tam treba rozhodovať v prospech detí a v prospech detí je nebyť s tyranom. Máme v skupine obete, ktoré tie svoje nevideli roky, lebo sa im expartner pomstil cez potomkov.



Okrem toho psychopati prenasledujú a vyhrážajú sa. Za posledné dva mesiace som podala desať trestných oznámení. Nedávno mala jedna z obetí násilia sedenie v Senci a policajti boli naozaj ústretoví. Nie je to vždy tak, takisto ju predtým niektorí spochybňovali. Mali sme ženu, ktorá bola škrtená, zvíjala sa pomočená na zemi a celé sa to obišlo s pätnásťeurovou pokutou. Lenže ak došlo k tomuto, pravdepodobne raz umrie.

Stalo sa vám, že sa o vás narcistickí partneri dozvedeli a obviňovali vás za rozpad vzťahu? Čelili ste nejakým vyhrážkam?

Som vraj rozvracačka rodín, mala som aj náboj v schránke, veľa mailových správ aj hysterických telefonátov. Nikoho nenútim na odchod. Vždy sa obete spýtam, či to chce ukončiť a ako to chce riešiť.

Naozaj ste nikdy nemali strach?

Najviac ma asi šikanuje otec jedného z mojich detí. Ťažko znáša, že pomáham ženám a som v tom úspešná. Inak sa nemám čoho báť. Nič nelegálne nerobím.