Izrael je jednou z mála krajín, ktorá do svojej obrany investuje značnú časť rozpočtu. Výcvikom sú povestné aj jeho bezpečnostné zložky, čo sa teda stalo? Čo Izrael podcenil? Naznačuje to bezpečnostný analytik Radovan Bránik.

Napäté vzťahy medzi Hamasom a Izrealom sú dlhodobé, trvajú roky, má aktuálny útok palestínskej islamistickej skupiny nejakú symboliku? Prečo práve teraz?

Na útok si Hamas vybral symbolický dátum. Izrael si v týchto dňoch pripomína 50. výročie takzvanej jomkipurskej vojny, teda vojny, ktorá ho v roku 1973 zaskočila, prekvapila. Bol vtedy napadnutý niekoľkými štátmi, ktoré chceli Izrael zničiť. Týmto útokom napokon odolal, ale pre krajinu má udalosť spred päťdesiatich rokov veľmi symbolický význam. Stala sa akýmsi varovaním, že je potrebné byť stále v strehu. Aktuálny útok Hamasu má tiež strategický moment. V pásme Gazy vznikla akási bezpečnostná diera, akési vákuum, čo Hamas využil na taký prienik na územie Izreala ako ešte nikdy v moderných dejinách.



O akú bezpečnostnú dieru išlo, prečo vznikla?

V Izraeli je jeden politik, volá sa Bezamel Smotrich, ktorý momentálne zastáva vo vláde Benjamina Netanjahua post ministra financií, ale má tiež pod palcom bezpečnosť západného brehu. Je to pravicový politik, silný fanatik, ktorý vo vnútri krajiny predstavuje extrém. Tento človek reprezentuje istú menšinu značne agresívnych osadníkov, ktorí sa bezohľadným spôsobom snažia obsadiť územia takzvaného západného brehu. Práve na ochranu týchto osadníkov počas sviatku Sukot boli presunuté jednotky, ktoré za normálnych okolností chránia okolie Gazy. Vznikla tak bezpečnostná diera, cez ktorú sa Hamasu podarilo bezprecedentne zaútočiť.



Spomenuli ste však, že jomkipurská vojna sa stala pre Izraelčanov varovaním, že musia byť stále obozretní.

No veď práve to. Izrael dlhodobo trénuje a pripravuje sa v podstate na pravidelnej báze, na základe izraelskej bezpečnostnej doktríny na to, že by mohlo dôjsť k útokom. Ale viete, ak to robíte desiatky rokov, tak potom máte pocit, že sa to v realite nestane. A práve to sa zrejme ukázalo ako problém. Že je to tak dlho.



Prestali byť obozretní.

Áno, aj samotné izraelské bezpečnostné zložky uverili tomu, že bude stačiť takáto hrozba silou, že Izrael nebude musieť zasahovať akoby v realite, lebo Hamas sa nikdy nepokúsi o takéto niečo.

Ako vzniknutú situáciu a síce, že vláda nedokázala ochrániť obyvateľov, vnímajú samotní Izraelčania, aké to bude mať pre krajinu konzekvencie?

Podľa mňa sa značne zníži dôvera občanov smerom dovnútra izraelskej politiky. Izraelčania sú totiž zvyknutí platiť obrovské peniaze za vlastnú ochranu, zároveň však očakávajú, že tá ochrana im bude poskytnutá a toto sa teraz nestalo. Na druhej strane však možno badať náznaky akéhosi zjednocovania národa. Útoky dokonca spojili politických rivalov, ktorí sa teraz dohodli na vytvorení spoločného kabinetu, akejsi vlády dohody. Tá dala dočasne bokom všetky politické a ideologické spory a bude pracovať na zabezpečení ochrany krajiny, pretože situácia je mimoriadne vážna.

Možno hovoriť o fatálnom zlyhaní izraelských bezpečnostných zložiek? Lebo zástupcovia Hamasu sa zrejme nezobudili s tým, že tak dnes ideme zaútočiť, z ich strany išlo podľa všetkého o dlhodobo plánovanú akciu.



Samozrejme. Už teraz je preukázané, že tam boli desiatky odpaľovacích zariadení, ktorých konštrukčné prvky zodpovedajú zbraňovým systémom Iránu. Predpokladá sa teda, že buď boli vyrábané na území Gazy, čo je však málo pravdepodobné, alebo boli ako skladačky dovezené z územia Iránu a poskladané už len v niektorých dielňach v Gaze. To sa týka odpaľovacích zariadení na rakety a k tomu ešte teda mali špeciálne drony, ktoré boli vyvíjané vojenským krídlom Hamasu.



Čiže Hamasu do značnej miery pomáhal Irán?

Technologicky sa stihli už aj oni sami v niečom pochváliť a je jasné, že tie konštrukčné prvky sú totožné alebo veľmi podobné s iránskymi raketovými zariadeniami. Takže, samozrejme, že strelivo a rakety aj náboje do týchto polohovacích zariadení nevyrobíte v Gaze, to sa nedá a je ťažko predpokladateľné, že by aj tá výroba samotná bola v Gaze. Skôr je teda už i potvrdené, že do Gazy sa to dostalo nejakým spôsobom, ktorý sa momentálne skúma, ale že išlo teda o import do Gazy z krajiny, ktorú nejakým spôsobom buď Irán ovláda alebo priamo z Iránu.



Akú spätnú väzbu môže čakať Hamas od Izraela?

Problém je, že v roku 2005 bol pod tlakom medzinárodného spoločenstva Izrael dotlačený k tomu, aby opustil Gazu, aby ju oslobodil a prestal ju okupovať. Bezpečnostní a vládni experti upozorňovali na to, že ak sa to stane, tak to nebude znamenať pre obyvateľov Gazy slobodu, ale naopak, že ostatnú pod plnou kontrolou náboženských radikálov. To sa aj potvrdilo. Je paradoxné, že Európska únia v rámci takzvanej humanitárnej pomoci posielala peniaze v obrovských množstvách do Gazy. Formálne ich prijala akoby samospráva, ale všetky prakticky skončili v rukách Hamasu.



Ten s nimi ako naložil?

Rozdelil ich na tri kopy. Jedna išla na sociálne programy, okrem iného napríklad z týchto peňazí platil odškodné rodinám mučeníkov, ktorí zahynuli v konflikte s Izraelom. Druhú časť investoval do školstva, ale to školstvo opäť bolo veľmi silným nástrojom k fanatickej integrácii mladých ľudí. Tretiu časť peňazí používali na zaobstaranie zbraní. Výsledok je, že po 18 rokoch takzvanej slobody Gazy tam funguje totalitárny štát, ktorý síce nie je priamo uznaný, ale má všetky prvky, všetky parametre štátu. Dnes nemožno povedať, že tam je nejaká skupina, ktorú viete jasne identifikovať, že sú to ľudia z Hamasu. Hamas je prerastený s obyvateľstvom Gazy. Už je to sila, ktorá je široko podporovaná a je to problém.



Aký konkrétne, ak sa teda rozprávame o možnej odvete zo strany Izraela?

Gaza je jedným z najhustejšie obývaných území na svete, takže tam bude naozaj náročné predísť veľkým obetiam na životoch spomedzi civilného obyvateľstva. Izrael využije leteckú, ale predpokladám, že i pozemnú operáciu, čo znamená, že po 18 rokoch opätovne vstúpi do Gazy a pokúsi sa na dlhé roky dopredu vyriešiť problém. Bude stáť veľa životov vojakov, členov Hamasu, ale i civilných obyvateľov, ktorí nemajú, kam ujsť.

Čo sa bude diať v zahraničnej politike aj z pohľadu, povedzme, rusko-ukrajinského konfliktu?

Toto vyhovuje najmä ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi, pretože na nejaký čas sa odkloní pozornosť sveta od okupácie Ukrajiny.



Ako to môže Putin využiť?

Využiť to môže v zmysle, že ak v najbližšom čase zrealizuje nejaké operácie na Ukrajine, tieto nebudú mať až takú pozornosť, pretože, samozrejme, typickým javom je, že keď sa niečo deje v Izraeli, tak sa pozornosť celého svete upiera páve tam.

Môže to Ukrajine nejako uškodiť, napríklad, že krajiny sústredia aj svoju pomoc pre Izrael?

Určite jej to nepomôže, ale treba zdôrazniť, že Izrael, čo sa týka vojenskej sily a vlastných zbraní je dostatočne zabezpečený. Veď keď si porovnáte Slovensko a ostatné krajiny Európskej únie, tak kým my sme mali večný problém, či dokážeme dosiahnuť investíciu do obrany vo výške päť percent HDP, tak v Izraeli ide na náklady spojené s obranu prakticky 23 až 25 percent. Čiže, veľmi zjednodušene povedané, Izrael v rámci svojich daní a nákladov štátu vyčleňuje štvrtinu len do obrany, čo je s európskeho pohľadu nepochopiteľné. Následkom toho má však vysoké počty lietadiel, bojovej techniky, čiže oni teraz nepotrebujú pomoc vo forme dodávok zbraní.

Čo Izrael potrebuje?

Potrebuje toleranciu s tým, čo bude musieť teraz vykonať voči Hamasu.