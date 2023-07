Sopečný prúd pred viac ako 120 miliónmi rokov predčasne ukončil, no zároveň naveky zakonzervoval krvavé divadlo.

Drobné cicavce vystrašene vystrkujú ňufáky z nory po zotmení, zatiaľ čo v diaľke dunia kroky veľjašterích pánov sveta. Takto si väčšina z nás predstavuje svet za vlády dinosaurov počas druhohôr.

Vo všeobecnosti to tak skutočne bolo. Nový nález z Číny, predstavujúci jednu z najvzácnejších fosílií, aké sa doposiaľ podarilo objaviť, však ukazuje, že niekedy to vyzeralo inak. Z času na čas sa mocné dinosaury stávali obeťami krutých útokov zo strany našich dávnych predkov.

Súboj tínedžerov

Unikátnu fosíliu skúmal medzinárodný tím vedcov, ktorý viedli paleontológovia z Kanadského prírodovedného múzea. Skamenelinu objavil miestny lovec fosílií pri čínskej dedine Lu-ťia-tchun v roku 2012. Vedcom sa dostala do rúk o osem rokov neskôr. Nález pochádza zo súvrstvia I-sian starého 125 miliónov rokov a obsahuje kompletné kostry dvoch živočíchov – cicavca a dinosaura. Dvojicu zahubilo a pochovalo mračno žeravého sopečného popola vo chvíli súboja na život a na smrť. Vedcov prekvapilo opačné garde útočník – obeť, než by očakávali. Namiesto dravého dinosaura masak­rujúceho úbohého cicavca totiž odkrývali v čase zamrznutý (vlastne skamenený) útok odvážneho dravého cicavca na bylinožravého dinosaura.



Muselo ísť vskutku o krvavé divadlo. Mäsožravec ostrými zubmi hrýzol rebrá dinosaura, zatiaľ čo pazúry vtlačil hlboko do svalstva jeho nôh a do čeľuste, ktorú prakticky vykĺbil. Výskum odhalil, že útočil archaický cicavec Repenomamus, ktorý pripomínal jazveca či rosomáka a dorastal do podobnej veľkosti – meral meter a vážil až do 15 kg. To ho radí medzi najväčšie cicavce druhohôr. Obeťou útoku sa stal prvotný zástupca rohatých dinosaurov Psittacosaurus. V dospelosti meral zhruba dva metre a vážil 40 až 50 kilogramov. Oba jedince však podľa analýzy skamenených pozostatkov v čase smrti nedosiahli plnú veľkosť. Prakticky išlo o súboj tínedžerov.

Jedna z miliardy. Skamenelina taká mimoriadna, až vyvoláva pochybnosti. Zdroj: Profimedia.sk

„Táto nová skamenelina nám ukazuje, že počas éry dinosaurov tieto tvory neboli vždy iba vládcami. Mohli ich ohrozovať aj menšie cicavce, čo predznamenávalo ich vzostup k dominancii po skončení druhohôr pred 66 miliónmi rokov,“ hovorí hlavný autor štúdie Jordan Mallon. Hoci Repenomamus útočil zhruba na trikrát ťažšiu korisť, vedec upozorňuje, že podobný veľkostný rozdiel vídame i dnes. Napríklad dvadsaťkilogramový rosomák príležitostne poľuje na stokilogramové soby.

Podvod?

„Je dosť ťažké, aby skamenela kosť stará 125 miliónov rokov. A aby sa zachovala celá kostra, je oveľa ťažšie. Ale aby skamenela dvojica zvierat počas vzájomného súboja, to je priam zázračné,“ hovorí paleontológ Steve Brusatte z Univerzity v Edinburghu, ktorý sa na výskume nepodieľal. Novopublikovaný nález z tohto dôvodu, ako aj pre skutočnosť, že ho vedci nevykopali, ale len odkúpili, podľa neho vyvoláva pochybností o jeho pravosti. Hoci samotné skamenené kosti sú jednoznačne pravé, podľa Brusatteho mohli byť do pozície zdanlivého súboja šikovne naaranžované.

Autori výskumu oponujú, že nález dôsledne preskúmali a žiadne stopy manipulácie nenašli. Aj časti horninového bloku, ktoré pôvodný nálezca neodkryl, jednoznačne zachytávajú útok pracicavca na jeho potenciálnu korisť. Taktiež pripomínajú, že nejde o jediný prípad „skameneného“ pravekého súboja. Napríklad v Mongolsku sa podarilo objaviť fosíliu ikonického velociraptora, ktorého zavalila púštna duna počas súboja s rohatým protoceratopom. Koristi práve páral brucho, zatiaľ čo bylinožravec mu v zobáku zvieral predlaktie.