Informácie v doposiaľ prehliadaných dokumentoch nemocníc a psychiatrických liečební spájajú zločiny londýnskeho monštra s úpadkom psychického zdravia neslávne známeho surovca.

Na prelome leta a jesene 1888 sa v londýnskom East Ende odohrala séria brutálnych vrážd. Neznámy páchateľ podrezával mladé prostitútky a v niektorých prípadoch ich obludne zohavil – okrem iného im dorezal tvár a vyrezal im kusy vagíny, maternice, čriev a iných orgánov.



Celkový počet obetí zostáva dodnes nejasný. S istotou vieme minimálne o piatich – od 31. augusta do 9. novembra. Rovnako neznáma je identita páchateľa, ktorý sa pod prezývkou Jack Rozparovač stal azda najznámejším sériovým vrahom všetkých čias.

Krívajúci šialenec

To, že niektoré obete mali vyrezané vnútornosti, viedlo k domnienke, že vrah sa vyznal v anatómii alebo chirurgii. V posledných rokoch sa tak rozšíril názor, že vraždil pravdepodobne mäsiar, ktorý sa na prostitútky zameriaval napríklad z pomsty za to, že ho nakazili niektorou pohlavne prenosnou chorobou. Sarah Baxová Hortonová, bývalá policajtka a pravnučka jedného z pôvodných vyšetrovateľov, však nesúhlasí. Po dlhoročnom výskume lekárskej dokumentácie a svedeckých výpovedí dospela k záveru, že vrahom bol miestny výrobca cigár a násilník Hyam Hyams.



Ten sa v úvahách o identite Jacka Rozparovača objavil už v minulosti – po boku približne dvoch desiatok ďalších kandidátov. Argumenty pre jeho vinu však podľa Hortonovej ešte nikdy neboli také presvedčivé. „Prvýkrát v histórii vieme Jacka Rozparovača spojiť s Hyamom Hyamsom na základe veľmi špecifických telesných čŕt,“ hovorí výskumníčka. Svoje závery opiera o dobovú dokumentáciu nemocníc a psychiatrických ústavov, z ktorej časť predtým nebola objavená, prípadne preskúmaná alebo zohľadnená.



Konkrétne, Hortonová v lekárskych záznamoch objavila zmienku, že Hyams nedokázal vystrieť ľavú ruku ani narovnať nohy v kolenách. „Očití svedkovia opisovali zvláštne držanie tela,“ upozorňuje bádateľka. „Vraj bol slabý v kolenách a nevystieral nohy. Keď chodil, kráčal nepravidelne, jednu nohu vliekol za sebou, zrejme v dôsledku poškodenia mozgu spôsobeného epilepsiou.“ V období vrážd mal 35 rokov, a ako Hortonová dodáva, jeho výška i váha sa zhodujú s výpoveďami ľudí, ktorí páchateľa údajne zazreli.

Notorický násilník

Podľa Angličanky Hyamsa so záhadným vrahom nespája len vzhľad. Ďalším spojivom je to, že muž žil a pracoval presne v oblasti, kde sa odohrali vraždy, navyše sa živil ako výrobca cigár. „Ľudia v tejto profesii často narábali s nožmi, čo bolo pre spôsob, akým Jack Rozparovač vraždil a zohavoval svoje obete, stredobodom môjho výskumu,“ vysvetľuje bádateľka. Hyams bol navyše násilník, ktorý opakovane napadol svoju manželku a matku. Po jednom z útokov – so sekáčom na mäso v ruke – sa dokonca ocitol za mrežami.

„Hyams bol epileptik a alkoholik, ktorý sa opakovane ocital v psychiatrických ústavoch,“ pripomína Hortonová. Dôležité je podľa nej aj načasovanie udalostí zhodné s dramatickým zhoršením Hyamsovho psychického zdravia. Po lete a jeseni 1888, keď došlo k piatim vraždám, ktoré sa univerzálne pripisujú Jackovi Rozparovačovi, nasledovali v priebehu nasledujúcich troch rokov ďalšie. Tie sa však nikdy nepodarilo jednoznačne spojiť s páchateľom prvej pätice zločinov. Preto sa mnohí historici a iní bádatelia domnievajú, že Jack Rozparovač v skutočnosti vraždil len počas jedného roka. A to by v prípade Hyamsa sedelo. Jeho mentálny stav napokon upadol do takej miery, že ho septembri 1889 natrvalo umiestnili do psychiatrickej liečebne Colney Hatch v severnom Londýne, kde zostal až do smrti v roku 1913.