Štvorcový meter pozemku stojí v Bratislave okolo 170 eur. Na plánovanej kozmickej kolónii zaplatíte možno iba štyri eurá.

Pri úvahách o budovaní prostredia, ktoré by umožnilo trvalý ľudský život vo vesmíre, sa typicky skloňuje Mars a Mesiac. Diskusie o akýchsi mestách na asteroidoch zmietli zo stola námietky, že takýto cieľ by bol pri použití dostupných technológií skrátka pridrahý.

Americký inžinier David W. Jensen však predstavil plán, ktorý tieto problémy elegantne rieši. „Mesto v kozme“ by sme podľa neho dokázali vybudovať prek­vapujúco rýchlo a za 23-krát menej peňazí, než stál slávny program Apollo.

Kozmický prstenec

„Asteroidy slnečnej sústavy ponúkajú dostatok materiálu na to, aby sme vybudovali vesmírne stanice schopné poňať viac obyvateľov, ako dnes žije na Zemi,“ zdôrazňuje Jensen. „Len v blízkosti našej planéty sa nachádzajú asteroidy, ktoré by sme mohli prebudovať tak, aby v nich našiel domov milión ľudí.“ Ako argumentuje v rozsiahlej 65-stranovej štúdii, technologický pokrok dospel tak ďaleko, že takéto prebudovanie je uskutočniteľné.



Prácu začína pátraním po ideálnom nositeľovi kolónie. Podľa Jensena by mal ležať v dostupnej vzdialenosti, mal by mať vhodnú veľkosť i zloženie. Na základe týchto a ďalších kritérií zvolil päťkilometrový kamenný asteroid Atira. Je bližšie k Slnku ako Zem, ale stále v zóne miernych teplôt, čo podľa inžiniera uľahčí stabilizovanie vnútorných teplôt potenciálnej stanice. Následne vedec porovnával výhody a nevýhody rôznych guľovitých, cylindrovitých a inak tvarovaných habitatov. Ako ideálny tvar vybral kruhový prstenec, čiže torus. Jeho rotáciou by vznikla dostredivá sila, ktorá by pôsobila ako umelá gravitácia.



Ako však vybudovať takú obrovskú kozmickú štruktúru milióny kilometrov od Zeme? Jensen navrhuje najskôr skonštruovať iba akési jadro a hŕstku sebareplikujúcich „pavúčích robotov“. Zo Zeme tak postačí poslať najvyspelejšie technologické komponenty, ktoré by podľa jeho výpočtov tvorili náklad s hmotnosťou 9,6 tony. Také bremeno zvládnu do vesmíru vyniesť aj dnes dostupné rakety. Na väčšinu hmoty zvyšných tritisíc plánovaných robotov, ako i samotnej stanice podľa inžiniera možno použiť materiál samotného asteroidu.

Potiahne to Elon?

Jensenove výpočty priniesli prekvapivo nízke čísla, aj čo sa týka rozpočtu a trvania takejto ves­mírnej výstavby. Celkové náklady vedec odhaduje na 4,1 miliardy dolárov, čo je zlomok z 93 miliárd, ktoré sa minuli na program Apollo. Výsledkom by bolo „vesmírne mesto“ s miliardou štvorcových metrov obytného priestoru. Ak by cena nehnuteľnosti odrážala náklady na stavbu, za štvorcový meter by ste zaplatili v prepočte 3,7 eura. A ako dlho by trvala konštrukcia? Podľa Jensena by sa stihla za 12 rokov. Toto číslo neráta s nevyhnutným transportom vzduchu a vody, ktorý by si vyžiadal dodatočný čas alebo by musel prebiehať súčasne s výstavbou.

Budovateľské práce trvajúce čosi vyše dekády, rozpočet iba pár miliárd dolárov – oba tieto faktory sú podľa vedca príčinou, prečo projekt kolónie na asteroide nemusia zastrešovať veľké vesmírne agentúry. Realizáciu by dokázali zabezpečiť aj niektorí miliardári, ktorí prejavili záujem o objavovanie vesmíru, povedzme

Jeff Bezos či Elon Musk. Nakoniec, Musk v minulosti sám hovoril o možnosti vytvorenia kolónie na Marse.