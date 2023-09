V roku 1991 sa v Ötztalských Alpách v nadmorskej výške 3 200 metrov našla ľadom dokonale zakonzervovaná múmia muža z medenej doby. Na počesť miesta nálezu sa mu dnes hovorí Ötzi.

Obeť vraždy

Vieme, že v čase smrti asi 45-ročný a 160 cm vysoký muž patril medzi zámožnejších ľudí tej doby – naznačuje to prestížna medená sekerka. A vieme tiež, že pred vyše 5 000 rokmi zahynul násilnou smrťou, zrejme po tom, ako ho zastrelili neznámi lukostrelci. Podliatiny, obranné rezy na rukách, zápästí a hrudníku, ako aj stopy po údere do hlavy naznačujú, že jeho skonu predchádzali násilné potýčky. Očividne nebol len pasívnou obeťou. Potvrdzujú to stopy krvi najmenej štyroch osôb zistené na jeho oblečení, hrote šípu a na nožíku. Čo viedlo ku konfliktom, pre ktoré Ötzi unikal horami pred prenasledovateľmi, ktorí ho napokon zabili, dnes môžeme len hádať. Vďaka novému výskumu však nemusíme hádať niečo iné – to, ako vyzeral.

Tím archeogenetikov a antropológov vedený vedcami z Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu využil najmodernejšie výskumné metódy, aby zistil, čo Ötziho gény vypovedajú o jeho pôvode a výzore. Výskum, ktorý zverejnil vedecký časopis Cell Genomics, priniesol viacero prekvapení. Prvým je zistenie, že ľadovcový muž pochádzal z izolovanej populácie, ktorá mala len málo kontaktov s inými skupinami vtedajších ľudí. Až 91 percent jeho genetického pôvodu možno odvodiť od prvých roľníkov, ktorí pred 8 000 rokmi migrovali z Anatólie do Európy. Zvyšných deväť percent vychádza z prapôvodných lovcov a zberačov, ktorí obývali západnú Európu od éry mamutov počas staršej kamennej doby. Viaceré iné súdobé európske populácie pritom niesli známky oveľa intenzívnejšieho miešania s lovcami a so zberačmi a zdedili od nich niekoľkonásobne viac DNA.



Výskumníkov zaskočilo, že v rozpore so staršími, predbežnými štúdiami Ötzi evidentne neniesol žiadne gény stepných pastierov. Tí v čase, keď žil, začali expandovať od severného pobrežia Čierneho mora do strednej, severnej a západnej Európy, kde pravdepodobne šírili prvé indoeurópske jazyky. Dnešní Stredoeurópania od nich odvodzujú takmer polovicu svojho genetického pôvodu. Muž z ľadovca ani jediné percento. „Veľmi nás prekvapilo, že sme v Ötziho genóme nenaši žiadne stopy východoeurópskych stepných pastierov,“ hovorí spoluautor štúdie Johannes Krause. „Z genetického hľadiska možno konštatovať, že jeho predkovia prišli priamo z Anatólie a len málo sa miešali s európskymi lovcami a zberačmi.“

Najtmavší

Precíznejšie výskumné postupy umožnili korigovať aj indície o vzhľade muža z ľadovca. V jeho génoch sa podarilo identifikovať predispozíciu na plešatosť, čo podľa vedcov naznačuje, že vo veku, keď zomrel, už zrejme prišiel o väčšinu vlasov. „Ide o pomerne jednoznačný výsledok,“ hovorí spoluautor výskumu Albert Zink. „Pravdepodobne vysvetľuje, prečo sa na múmii nenašli takmer žiadne vlasy.“ Staršie rekonštrukcie ho pritom typicky zobrazovali s hustou dlhou hrivou.

Skoršie rekonštrukcie sa očividne mýlili aj vo farbe jeho pokožky. Krause a Zink s kolegami totiž zistili, že Ötzi mal pleť tmavšiu než dnešní Európania vrátane obyvateľov juhu starého kontinentu. „Mal najtmavšiu pokožku, akú sme doposiaľ zistili u vtedajších európskych ľudí,“ hovorí Zink. „Pôvodne sa myslelo, že koža múmie stmavla vplyvom ľadovej mumifikácie, no zdá sa, že ide prevažne o Ötziho pôvodnú farbu kože.“