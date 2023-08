Nový výskum ukázal, že naša krajina získala svoje typické pohoria prekvapivo neskoro.

Pred jedenástimi miliónmi rokov vyzeralo naše územie celkom inak. Juhozápad a juhovýchod ležali pod hladinou ustupujúceho mora. Zvyšok sa z neho týčil ako subtropický sopečne aktívny ostrov. Postupný zánik treťohorného mora však neznamenal, že ho všade nahradila súš.

Mesto na dne

Napríklad v širšom okolí Martina ležia miestami až kilometer hrubé vrstvy, ktoré vznikli usádzaním bahna a kalu na dne pradávneho Turčianskeho jazera. Jeho rozloha dosahovala prinajmenšom štyristo štvorcových kilometrov, hĺbka miestami štyri­dsať až sto metrov. „Vzhľadom na vznik a prírodné prostredie sa mu podobá napríklad Ochridské jazero v Macedónsku, aj keď dosahuje podstatne väčšiu hĺbku,“ hovorí geológ Michal Šujan z Univerzity Komenského v Bratislave. „S prihliadnutím na predpokladanú hĺbku, tvar dna a pobrežia sa ako vhodná alternatíva núka Erijské jazero, ktoré je súčasťou Veľkých kanadských jazier.“



Keď došlo k výzdvihu okolitých pohorí, Turčianske jazero vyplnil skalný materiál pochádzajúci z nich. To znamená, že datovanie jeho zániku by umožnilo stanoviť, kedy vznikli pohoria ako Malá a Veľká Fatra či dokonca Vysoké a Nízke Tatry. „Presný vek existencie tohto paleojazera doposiaľ nebol známy hlavne pre unikátnu povahu fosílnej fauny,“ vysvetľuje Michal Šujan. Keďže v usadeninách jeho dna chýbajú skameneliny široko rozšírených druhov so známym obdobím výskytu, geológ spolu s kolegami z Univerzity Komenského v Bratislave, zo Slovenskej akadémie vied a Slovenského národného múzea, ako aj z vedeckých inštitúcií z Chorvátska či Francúzska sa rozhodol pre inú metódu datovania. Tá sa zakladá na izotopoch berýlia a dokáže určiť vek pochovania skúmanej vrstvy. Aby vedci získali predstavu o zmenách prírodného prostredia v širšej oblasti, okrem datovania 31 vzoriek z deviatich lokalít Turčianskej kotliny analyzovali aj zloženie hornín z deviatich miestnych odkryvov a zo 45 vrtov. Výslednú štúdiu zverejnil prestížny vedecký časopis Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Žiaden Váh, žiadne Tatry?

„Datovanie preukázalo, že Turčianske jazero existovalo minimálne od obdobia pred 10,7 milióna rokmi,“ konštatuje Šujan. „Zaujímavé je, že priľahlé pohoria tvorili veľmi mierny reliéf. Išlo o pahorkatiny, tak­že Malá aj Veľká Fatra neboli vôbec vyzdvihnuté.“ Absenciu vysokých hôr v okolí prezrádza napríklad nízky objem materiálu, ktorý doň počas jeho existencie prinášali vtekajúce rieky. Výskumník dodáva, že významnú rolu pri zániku Turčianskeho jazera hral výzdvih Malej Fatry: „Príčinou jeho konca bol prínos sedimentu z tohto pohoria od obdobia približne pred 6,7 milióna rokmi. Odvtedy prevláda v regióne výzdvih a erózia nad sedimentáciou a tieto javy pokračujú dodnes.“



Zároveň dodáva, že povodie dnešného Váhu sa mohlo vytvoriť až po zániku Turčianskeho jazera. „V neposlednom rade nám vývoj tohto jazera naznačuje, že pohoria proti prúdu dnešného Váhu, hlavne Tatry a Nízke Tatry, takisto nemohli byť výrazne vyzdvihnuté, ako je to dnes. Prínos sedimentu z nich by ho totiž rýchlo zaplnil.“ Šujan pripomína, že výskum usadenín sa zďaleka nekončí: „Chystáme sa najmodernejšími geochemickými metódami zamerať na paleo­klimatický záznam, ktorý nám napovie viac o vlhkosti a teplotách panujúcich v našom regióne pred miliónmi rokov.“