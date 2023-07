Podľa vedcov by takýto svet nemal existovať. Už jeho podstata je na prvý pohľad absurdná. Ide o superhorúceho ľadového obra.

Astronómovia doposiaľ objavili 5 500 kozmických svetov. Niektoré pripomínajú planéty slnečnej sústavy, mnohé sú však celkom odlišné. Poznáme exoplanéty trikrát väčšie než Jupiter aj trikrát menšie než Zem. Také, čo majú desaťkrát vyššiu hustotu než železo, i také, ktoré sú tridsaťkrát redšie než voda. V neposlednom rade sme zaznamenali svety černejšie ako uhlie a po novom telesá správajúce sa... reflektívne.

Zlomený rekord

Tím európskych a amerických astronómov a astrofyzikov sa vo svojom novom výskume zameral na planétu s označením LTT9779 b. Ide o svet vzdialený 264 svetelných rokov, ktorý je približne päťkrát väčší a zhruba tridsaťkrát hmotnejší než Zem. Obieha hviezdu veľmi podobnú Slnku, a to tak blízko, že teploty na jeho povrchu sa podľa výpočtov šplhajú nad pekelných 2 000 stupňov Celzia. Teleso objavili už v roku 2020. Nové pozorovania hvezdárskeho ďalekohľadu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Cheops však priniesli prekvapivé zistenie. Ukázali, že planéta odráža väčšinu svetla, ktoré na ňu dopadá. Funguje v podstate ako obrovské zrkadlo.



Väčšina planét pohlcuje výrazne viac svetla, než odráža. Niekedy je na vine atmosféra, inokedy tmavý alebo drsný povrch. Výnimkou sú ľadové svety alebo planéty ako Venuša, ktoré obaľuje zrkadliaca vrstva mrakov. Práve Venuša je najjasnejšia planéta, ktorú vidíme na nočnej oblohe – odráža približne 75 percent slnečného svetla. Na porovnanie, Zem len asi tridsať percent. Exoplanéta LTT9779 b však podľa najnovších detailných meraní odráža až osemdesiat percent žiarenia, ktoré na ňu dopadá. To znamená, že ide o najreflektívnejšiu známu planétu. Predchádzajúci držiteľ rekordu Kepler-1658b odráža necelých 76 percent.



Astronómovia predpokladajú, že mimoriadnu odrazivosť telesa spôsobujú mraky tvorené zmesou kremičitanov a kovov, ako je titán. „Predstavte si ohnivý svet obiehajúci blízko svojej hviezdy, pričom na jeho oblohe sa vznášajú ťažké mračná kovov, z ktorých pršia kvapky titánu,“ hovorí spoluautor výskumu James Jenkins z Univerzity Diega Portalesa.

Prežilo vďaka mrakom?

Podľa výpočtov ide o teleso zložením blízke ľadovým obrom, ako je Neptún. Konkrétne patrí do kategórie takzvaných ultrahorúcich Neptúnov. Zatiaľ je jediné tohto typu. Všetky podobne horúce svety sú buď kamenné, čiže podobné Zemi a Merkúru, alebo plynné, podobné Jupiteru. O existencii ľadového obra obiehajúceho tak blízko materskej hviezdy sa doposiaľ neuvažovalo preto, že by sa mal s výnimkou horninového jadra rýchlo „odpariť“ do vesmíru.

„Táto planéta by vôbec nemala existovať,“ hovorí spoluautor výskumu Vivien Parmentier. „Očakávame, že planétam, ako je táto, ich materská hviezda odfúkne atmosféru a zostane z nich iba holá skala.“ Podľa výskumníkov možno existenciu LTT9779 b v podobe, v akej ju pozorujeme, vysvetliť pomocou mračien. Hrubá vrstva kremičitanovo-kovových mrakov nielenže odráža väčšinu dopadajúceho žiarenia, ale aj bráni jej prehriatiu a odpareniu. A vďaka tomu, že mraky do veľkej miery tvorí kov, sú také ťažké, že žiarenie hviezdy ich nedokáže odfúknuť.