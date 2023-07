Vedci skúmali, ako používať sociálne siete tak, aby sme sa vyhli ich nepriaznivým dôsledkom na naše duševné zdravie. Zistili, že výrazne pomôže veľmi jednoduchý postup.

Čoraz viac ľudí trávi čoraz viac času na sociálnych sieťach. A psychológovia varujú, že si to odnáša naše duševné zdravie. „Žijeme v ére úzkosti,“ hovorí psychológ Douglas A. Gentile zo Štátnej univerzity v Iowe. „Množstvo výskumov ukazuje, že úzkosť, depresia a osamelosť sa u ľudí prehlbujú a že sa preto často cítia bezmocní.“



Poniektorí odborníci odporúčajú podniknúť v mene psychickej pohody radikálny krok: prestať používať sociálne siete. Zdá sa však, že aj v tomto prípade existuje „zlatá stredná cesta“.

Výrazné rozdiely

Gentile s kolegyňou Ellou Faulhaberovou uskutočnil experiment trvajúci dva týždne, na ktorom sa zúčastnilo 230 vysokoškolských študentov. Polovicu z nich požiadali, aby obmedzili čas, ktorý trávia na sociálnych sieťach, na pol hodiny denne. Jej dodržanie im dennodenne pripomínali zautomatizované upozornenia. Členovia druhej skupiny svoj čas strávený na sociálnych sieťach naproti tomu nijako neobmedzovali.



Po uplynutí štrnástich dní členovia oboch skupín vyplnili špeciálny dotazník zameraný na rôzne stránky duševného zdravia. Jeho výsledky odhalili medzi oboma skupinami výrazné rozdiely. Konkrétne, účastníci, ktorí skresali svoje využívanie sociálnych sietí, vykázali výrazne nižšiu úzkosť, menej pocitov samoty a ústup obáv, že im v živote unikne niečo dôležité. Taktiež vykázali oveľa vyšší sklon k zažívaniu kladných pocitov, ako je nadšenie alebo hrdosť. „Prekvapilo ma, že duševná pohoda účastníkov sa nezlepšila len v jednom ohľade, ale vo všetkých, ktoré sme sledovali,“ hovorí Ella Faulhaberová. Vedkyňa podotýka, že dodržať stanovené obmedzenie pripadalo mnohým účastníkom spočiatku veľmi náročné. Ale po prekonaní počiatočného vnútorného vzdoru sa cítili produktívnejší, lepšie spali a hlásili, že trávia oveľa viac času s inými ľuďmi.

Éra úzkosti

Douglas Gentile vyzdvihuje, že iné výskumy intervencií, ktorých cieľom bolo zlepšenie duševného zdravia človeka, sa zameriavali na oveľa radikálnejšie postupy. Ich nevýhodou bolo, že vyžadovali prísny dozor, úplné vymazanie aplikácií sociálnych sietí alebo používanie špeciálnych aplikácií, ktoré sociálne siete blokujú. Takýto prístup môže podľa neho vyhovovať niektorým používateľom, no zároveň hrozí, že bude viesť presne k opačnému než žiadanému účinku. „Ak nám vezmú našu slobodu, začneme vzdorovať,“ hovorí Gentile. „Eliminovanie sociálnych sietí navyše znamená, že sa pripravíme o niektoré výhody, ktoré môžu priniesť, ako je napríklad udržiavanie kontaktu s priateľmi a príbuznými.“



Faulhaberová vyzdvihuje, že kladné vplyvy obmedzenia sociálnych sietí sa týkali aj tých účastníkov výskumu, ktorí niekedy prekročili stanovený 30-minútový limit. „Poučenie z nášho výskumu znie, že nejde o to, aby ste boli dokonalý, ale o to, aby ste vynaložili snahu, a práve na tom záleží,“ vysvetľuje psychologička. Tieto výsledky sú v súlade s výskumami iných zmien správania. „Vedieť, koľko času venujeme každý deň konkrétnym aktivitám, vyjadriť ich trvanie v minútach či hodinách, čiže počítateľne, ľuďom uľahčuje zmenu správania,“ hovorí Gentile a vymenúva viacero príkladov, ako napríklad počítanie krokov alebo počítanie skonzumovaných kalórií. „Myslím, že našimi tajnými ingredienciami sú sebaobmedzovanie a venovanie pozornosti tomu, koľko času trávime na sociálnych sieťach, nie samotné obmedzenie, v našom výskume stanovené konkrétne na tridsať minút,“ uzatvára Faulhaberová.