Siahodlhé zoznamy čakateľov na transplantáciu možno budú už o niekoľko rokov minulosťou.

Dvere k tomu otvára prelomový úspech medzinárodného tímu vedcov. Výskumníkom sa podaril husársky kú­sok – dopestovali ľudský orgán tvorený ľudskými bunkami v tele iného živočícha. V tomto prípade ošípanej.

Kus človeka z prasaťa

Ľudských orgánov je nedostatok a, naopak, počet ľudí, ktorí pre chorobu alebo nehodu potrebujú transplantát, stúpa. Tento rastúci nepomer viedol chirurgov k pokusom transplantovať prasacie obličky a srdce do tela človeka. Pravda, procedúry sa zväčša uskutočnili na pacientoch, ktorých mozog bol mŕtvy. A hoci orgány odobrali prasatám, ktoré boli geneticky upravené, aby ich imunitný systém toleroval ľudí, ľudské telo museli nadopovať liekmi na potlačenie imunity. Túžba pomôcť pacientom, ktorí sú po transplantácii doživotne nútení užívať silné imunosupresíva, viedla lekárov hľadať iný prístup.



Ako schodnejšie riešenie sa črtalo dopestovanie ľudských orgánov v tele živočícha, a to použitím kmeňových buniek samotného pacienta. Príjemcovia transplantátov by tak mohli dostať orgány tvorené vlastnými bunkami, čo by znížilo riziko odmietnutia orgánu na minimum. Prvé úspešné pokusy viedli k prasacím embryám, v ktorých tele sa podarilo dopestovať cievy alebo svaly. Nie však orgány.

Nový prístup

Medzinárodný tím vedený čínskymi biológmi z Biomedicínskeho ústavu v Kantone odhalil hlavné úskalia tohto cieľa. Ukázalo sa napríklad, že ľudské kmeňové bunky boli oproti okolitým prasacím bunkám primalé a nedokázali s nimi zladiť svoju aktivitu. Vedci preto v novom výskume zvýšili aktivitu dvojice génov, aby ľudské bunky vnútri zvieracieho embrya držali krok s tými prasacími, čo v konečnom dôsledku odvrátilo ich smrť. Ako ďalší problém sa ukázal príliš rýchly vývin ľudských tkanív v porovnaní s prasacími tkanivami. Keď ho výskumníci spomalili, rodiace sa orgány sa dokázali lepšie integrovať s okolím.



Vedci takto vylepšené bunky najprv vložili do prasacích embryí, ktoré geneticky upravili tak, aby si nedokázali vyvinúť obličky. Tieto embryá následne vložili do tela samice a nechali ich voľne sa vyvíjať. Ako informujú vo vedeckom časopise Cell Stem Cell, keď ich po mesiaci vybrali a preskúmali, zárodky prasiat si vytvorili zárodky ľudských obličiek.

Riziká aj optimizmus

Ide o prvý úspech tohto typu, takže získané obličky ešte ani zďaleka nemožno transplantovať ľudskému pacientovi. Dôvodov je viacero. V prvom rade nejde o „hotové“ orgány, ich vývin by si vyžiadal podstatne viac času ako jeden mesiac. Taktiež nie je jasné, aká je kvalita dopestovaného tkaniva, inými slovami, nevieme, či by ich výkonnosť stačila ľudskému príjemcovi. V neposlednom rade približne tretina buniek v obličkách bola prasacia. Také vysoké percento buniek, ktoré nepatria človeku, by mohlo viesť k odmietnutiu orgánu imunitným systémom pacienta. Autori výskumu sú však optimistickí a odhadujú, že všetky aj ďalšie prekážky sa podarí vyriešiť v priebehu desaťročia. Potom tomu, aby sa ľuďom implantovali orgány z ľudských buniek dopestované v tele ošípanej alebo iného živočícha, nebude brániť nič. Teda aspoň technicky.

Existujú totiž aj etické výhrady. Ľudské bunky by sa počas vývinu mohli dostať do mozgu a reprodukčných systémov zvierat. Prvý prípad by mohol ovplyvniť mentálne schopnosti živočíchov. Vedci ho pozorovali už počas tohto predbežného a krátkotrvajúceho pokusu. Druhý by pre zmenu mohol viesť k prenosu ľudských génov cez spermie, respektíve vajíčka prasiat (alebo iných živočíchov) do ďalšej generácie daného zvieracieho druhu.