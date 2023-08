Vďaka kybernetickému nožu v Nemocnici Bory onkologickí pacienti už nebudú musieť cestovať za liečbou do zahraničia.

Dlho tajili, čo pre slovenských pacientov chystajú. Pred pár dňami však vedenie aj odborníci najmodernejšej nemocnice na Slovensku predstavili ďalší zo zázrakov medzi medicínskymi prístrojmi. Vďaka kybernetickému nožu CyberKnife na pracovisku radiačnej onkológie na Boroch dostanú indikované prípady potrebnú a efektívnejšiu liečbu za oveľa kratší čas. Je vhodný na ožarovanie malých nádorov v mozgu, pľúcach, prostate, ale aj metastáz v pečeni, mozgu alebo v uzlinách.



Doteraz sme takýto prístroj na Slovensku nemali a pacienti cestovali za špeciálnou onkologickou liečbou do Česka, Rakúska alebo Maďarska. Ročne ním v Nemocnici Bory dokážu pomáhať až tristo chorým.

Najmodernejšia liečba dostupná pre každého

Jedným z prvých ošetrených kybernetickým nožom bude aj Ján Gros. Aktívny dôchodca sa svoju diagnózu dozvedel 25. januára. Tento presný dátum utkvel v pamäti jeho milujúcej manželky Agnesy, ktorá stojí po jeho boku viac ako polstoročie.



Začal teda konať. Nechal si od onkológa vysvetliť možnosti a pred chirurgickým zákrokom uprednostnil ožarovanie. „Mali sme veľmi dobré referencie na primárku Margitu Pobijákovú, ktorá už v tom čase pracovala v Nemocnici Bory,“ spomínajú. Ján Gros sa zaregistroval ako bežný pacient a dostal sa k odporúčanej lekárke, ktorá mu navrhla vhodnú liečbu. „Bral som to tak, že ožarovanie kybernetickým nožom je najmodernejšia metóda, nemám to ďaleko, keďže bývame v Bratislave, a pravdepodobnosť vyliečenia je veľmi vysoká.“



K svojej diagnóze, ktorú v zmysle ochrany osobných údajov nekonkretizujeme, pristupoval ako ku každej inej chorobe. Namiesto hororových scenárov hľadal možnosti, ako sa s ňou popasovať. Už má za sebou všetky potrebné vyšetrenia a čaká len na spresnenie termínu. „Verím, že budem opäť zdravý a budem si užívať aktívnu starobu.“

Kratšia a účinnejšia

Primárka radiačnej onkológie Margita Pobijáková nám v demo verzii predviedla fungovanie unikátneho prístroja. Systém vie sledovať pozíciu nádoru počas ožarovania, reaguje na najmenšie pohyby pacienta, ktorý leží na stole. „Kybernetický nôž má urýchľovač umiestnený na robotickom ramene, takže ožarovanie je možné z rôznych smerov a uhlov a tenký lúč žiarenia ide priamo do ložiska. Počas celého procesu dochádza k snímaniu a ku kontrole nastavenia pacienta, čím sú zákroky extrémne presné,“ vysvetlila nám primárka oddelenia. „Tak môžeme dať vysoké dávky žiarenia do cieleného ložiska, či už jednorazovo, vtedy alternuje aj operáciu, alebo v niekoľkých frakciách, najčastejšie v troch až piatich. Celkovo je liečba kratšia a efektívnejšia.“



Týmto spôsobom možno ožarovať i nezhubné nádory a prístroj nahrádza aj gama nôž, ktorý sa používa v rádiochirurgii pri nádoroch mozgu, kde je potrebné veľmi presné zameranie.



Pacienti, ktorých sa to týka, vedia svoje – liečbu moderným Cyber­Knife dostali len v zahraničí, napríklad v Ostrave či v Prahe. Áno, v Česku už niekoľko rokov majú až dva takéto prístroje. Je smutné, že sme za susedmi technologicky ďaleko zaostávali.

Namiesto tridsať len päť

Sledujeme rameno kybernetického noža, ktoré sa ako dlhé chápadlo priblíži k figurantke a sníma oblasť, kde sa nachádza nádor. V jej prípade je to hlava, ktorú najprv museli spevniť špeciálnou a na mieru zhotovenou bielou maskou. Po chvíli na ošetrované miesto mieri tenký svetelný lúč.



„Ožarovanie CyberKnife je dlhšie ako na štandardnom urýchľovači, trvá tridsať až štyridsať minút. To preto, že neustále prebieha snímkovanie pacienta. Za jeden deň vieme liečiť desať ľudí,“ hovorí primárka Pobijáková.



Prezentáciu prístroja si s nami pozrel aj Ján Gros. Čaká ho päť ožarovaní každý druhý deň, čiže jeho liečba celkovo potrvá desať dní. „Bežne musia pacienti s jeho diagnózou absolvovať dva­dsať až tridsaťpäť ožarovaní,“ dopĺňa primárka.



Treba však pripomenúť, že kým táto liečba si vie poradiť s malými nádormi v mozgu, pľúcach, prostate, s metastázami v pečeni, mozgu alebo v uzlinách, nie je vhodná napríklad na kožné tumory ani na karcinómy prsníka. Neodporúča sa ani pacientom v ťažkom zdravotnom stave, keďže musia nehybne ležať desiatky minút.

Dôležití sú odborníci

„CyberKnife je naším najdrahším samostatne stojacim medicínskym zariadením,“ upozornil generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka. Stál vyše štyroch miliónov eur, ale zdravotným poisťovniam ušetrí peniaze. Aktuálne majú zazmluvnenú liečbu týmto prístrojom s Dôverou a Unionom, so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa vedú rokovania, ktoré vyzerajú nádejne.



Táto „medicínska vychytávka“ však nie je jediným bonusom na špecializovanom pracovisku radiačnej onkológie. O pacientov sa postarajú aj štandardným lineárnym urýchľovačom určeným na liečbu všetkých typov solídnych nádorov. „Je to model najnovšej generácie. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že pri vstupe pacienta do ožarovne sa biometricky nasníma tvár a tým nemôže dôjsť k zámene pri ožarovaní,“ spomenie Margita Pobijáková.



Samozrejme, medicína stojí hlavne na odborníkoch. Tím radiačných onkológov tvoria erudovaní lekári so skúsenosťami aj zo zahraničia. „V rámci prípravy absolvovali stáže na pracoviskách, kde CyberKnife používajú. Na oddelení okrem radiačných onkológov a špecializovaných sestier pôsobia rádiologickí technici a klinickí fyzici,“ hovorí klinický líder pre onkológiu Richard Hrubý.

Efektívne prepojenie

Každému po diagnostikovaní zhubného nádoru stanovia optimálny liečebný postup multidisciplinárne tímy. Vďaka tomu bude starostlivosť o pacientov rýchlejšia. „Chceme pre nich len to najlepšie, preto je veľmi pozitívne, že hneď vedľa rádioterapie pripravuje Nemocnica Bory pracovisko nukleárnej medicíny. To nám umožní pri plánovaní rádioterapie využívať PET-CT. Má to veľký vý­znam napríklad pri liečbe karcinómu pľúc, pretože lekári budú môcť jednoduchšie lokalizovať aktívny tumor. Výrazne to pomôže pri príprave liečby, rovnako ako aj MRI na rádiologickom oddelení, keďže je vybavené na plánovanie rádioterapie,“ vymenúva primárka Margita Pobijáková, ktorá má veľký podiel aj na rozvoji brachyterapie. Ide o vnútorné ožarovanie zhubných nádorov, keď sa zdroj žiarenia zavádza priamo do tela pacienta, k tesnej blízkosti ložiska. Zaškolila sa u svetoznámeho odborníka profesora Richarda Pöttera v AKH vo Viedni.



„Výhodou je, že Nemocnica Bory disponuje úsekom klinickej chemoterapie. V súčasnosti je totiž trendom takzvaná konkomitantná chemoterapia podávaná súčasne s ožarovaním,“ dodáva odborníčka.

Nová nádej

„Slovenskí onkologickí pacienti si akékoľvek dobré správy zaslúžia,“ vyjadrila sa k spusteniu kybernetického noža riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. Veľmi dobre pozná neľahkú situáciu, v ktorej sa tisícky ľudí ocitnú pre svoju vážnu diagnózu. „Na Slovensku pôsobíme 33 rokov a v mene onkologických pacientov urobíme čokoľvek, čo im môže pomôcť. Keďže neustále počúvajú o náročnej situácii v zdravotníctve, je pre nich každá správa, ktorá im môže uľahčiť liečbu v podobe jej skvalitnenia, dostupnosti či skrátenia, veľmi vítaná.“



Eva Kováčová verí, že zákrok bude naozaj dostupný všetkým indikovaným pacientom. „A to bez ohľadu na miesto a povahu poskytovateľa. Pre chorých je vždy kľúčová dostupná kvalitná liečba, ktorú im tento nový prístroj môže ponúknuť,“ dodáva.

