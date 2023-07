Jedna z najrozšírenejších predstáv o živote lovcov a zberačov, ktorú mnohí považujú za dokázaný fakt, v skutočnosti nie je pravdivá. Ako to teda naozaj bolo?

Náš pohľad na minulosť ľudstva skresľujú vžité, ale zastarané domnienky. Jednou z nich je idea „harmonického spolužitia“ s prírodou. Realitou bolo spravidla jej bezohľadné využívanie do takej miery, ako to schopnosti vtedajších ľudí dovoľovali. Ďalšou je predstava mierumilovných matriarchálnych spoločenstiev krétskej minojskej kultúry alebo neolitu. V skutočnosti neboli mierumilovné a už vôbec nie matriar­chálne.

Archeologické dôkazy

Tieto fakty sú medzi archeológmi známe dekády. Niektoré skreslené predstavy však výskumníci identifikovali až v posledných rokoch. Ako napríklad predpoklad, že v spoločnostiach lovcov a zberačov mali lov na starosti výlučne muži. Že to bolo inak, naznačili nedávne štúdie archeologických nálezov. Napríklad podľa analýzy stoviek pravekých hrobov zo Severnej a z Južnej Ameriky až 40 percent hrobov nesúcich nástroje spájané s lovom veľkých zvierat patrilo ženám. Niektorí bádatelia však argumentovali, že tradícia žien lovkýň časom vymizla.



Tento názor overil tím biológov, ktorých viedla Abigail Andersonová z Pacifickej univerzity v Seat­tli. S kolegami sa namiesto tisícročia starých hrobov zamerala na etnografické záznamy o lovcoch a zberačoch zozbierané počas posledných sto rokov. Podrobne analyzovala správy o 63 komunitách zo Severnej a z Južnej Ameriky, Austrálie, Ázie a Oceánie. Zistila, že takmer v štyroch pätinách z nich lovili aj ženy. A ak lovili, v 70 percentách prípadov tak robili náročky. To znamená, že úlovok nezískali náhodne, pri stretnutí so zverou pri vykonávaní inej činnosti, ale vedome a cieľavedome sa vybrali „na poľovačku“. Andersonová a jej kolegovia si taktiež všimli, že kým v niektorých kultúrach sa nežnejšie pohlavie špecializuje výhradne na lov malej koristi, v iných je pravda pravý opak.

Aj matky...

Z analýzy etnografických záznamov vyplýva, že ženy sa v komunitách lovcov a zberačov bežne podieľali na výučbe lovu, pričom lovili nehľadiac na skutočnosť, či boli, alebo neboli matkami. Napríklad matky svojich potomkov bežne brávali na lovecké výpravy, a to bez výraznejších negatívnych vplyvov na rodičovskú starostlivosť. „Myšlienka, že starostlivosť o deti ženám bráni v love, predstavuje tému, o ktorej máme k dispozícii množstvo nových dát. Tie, ako aj dôsledné prehodnotenie dávnejšie známych zistení, pomáhajú porozumieť nečakane širokej palete stratégií mobilného života ľudských spoločenstiev,“ hovorí vedkyňa.



Podľa Andersonovej a kolegov ženy nelovia úplne rovnako ako muži, ale využívajú rozmanitejšie stratégie a používajú širšie spektrum zbraní. Napríklad v kultúre Aetov na Filipínach sa muži typicky spoliehajú na luky a šípy, no ženy uprednostňujú bodné zbrane ako nože. A zatiaľ čo chlapi lovia v noci, a to osamote alebo s jedným pomocníkom – manželkou či so psom, dievčatá poľujú cez deň, a to nielen osamote, ale aj v skupinách s inými ženami, prípadne deťmi, so psami a s manželmi.

„Dôkazy z celého sveta naznačujú, že príslušníčky nežnejšieho pohlavia sa zúčastňujú na love vo väčšine kultúr,“ zdôrazňuje Abigail Andersonová. Vedkyňa upozorňuje, že vžité predsudky o výlučnej úlohe žien v zbere potravy viedli archeológov k tomu, že často automaticky odmietali považovať predmety v ženských hroboch za nástroje určené na lov. „Teraz vidíme, že tieto závery bude v budúcich štúdiách potrebné systematicky prehodnotiť,“ konštatuje vedkyňa.