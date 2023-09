Niektoré preslávené gitary sa vrátili po rokoch k svojim majiteľom kurióznymi spôsobmi.

Niektoré preslávené gitary sa vrátili po rokoch k svojim majiteľom. Svedčí o tom príbeh akustickej gitary Johna Lennona z The Beatles, ktorého zavraždili v roku 1980. Na gitare Gibson J-160E zložil napríklad skladbu I Want To Hold Your Hand. Nástroj zmizol v roku 1963 počas vianočného koncertu kapely v kine Astoria v parku Finsbury v Londýne. Znovu sa objavil o 51 rokov neskôr. V roku 2015 sa v aukcii gitara predala za 1,9 milióna libier. Lennon si ju kúpil v roku 1962 v obchode v Liverpoole za 161 libier. Mal ju teda len zhruba rok.

V roku 1969 sa gitara dostala do rúk istého Johna McCawa. Kúpil ju za 175 dolárov od priateľa, ktorý ju zase získal dva roky predtým v obchode s hudobninami v americkom San Diegu. McCaw si na nej roky brnkal, netušiac, aké hity boli na nej skomponované či nahrané. Ako píše portál San Diego Reader, na jednom gitarovom workshope v roku 2014 zbadal magazín Guitar Aficionado. Na titulke boli najvýznamnejšie gitary Georgea Harrisona, gitaristu The Beatles. Medzi nimi aj Gibson J-160E. McCaw si časopis požičal. Zistil, že medzi Harrisonovým Gibsonom a tým, ktorý mal on doma, je rozdiel v štyroch číslach na sériovom kóde. Usúdil, že museli byť vyrobené v ten istý deň.



Lennon a Harrison si na­ozaj kúpili identické gitary v hudobnom obchode s názvom Rushworth’s. Na čas si ich dokonca aj vymenili. McCaw na základe videí laickým okom videl, že jeho gitara má rovnaké znaky opotrebovania ako tá Lennonova. Potvrdil to aj expert. Majiteľ aukčného domu Darren Julien to nazval „jedným z najväčších nálezov v hudobnej histórii“. Časť výťažku z aukcie putovala do charitatívnej organizácie, ktorú založil Lennon spolu s manželkou Yoko Onovou na pomoc v boji proti rakovine krčka maternice.



Mimochodom, o jednu zo svojich gitár prišiel aj Harrison, ktorý zomrel v roku 2001. Nebola to tá spomínaná značky Gibson, ale legendárna Rickenbacker. Ako píše portál Ranker, ikonický nástroj ukradli na konci kariéry skupiny The Beatles. Dlhé roky ho hľadal priateľ kapely Tony Bram­well, žiaľ, neúspešne.

Darček

Gitara Les Paul z roku 1959 bola obľúbeným nástrojom Joea Perryho (72) z kapely Aerosmith. Lenže potreboval peniaze na drogy, a tak ju predal. Následne putovala po obchodoch a záložniach, až kým ju nekúpil Slash (58), gitarista Guns N’ Roses. Dal za ňu len osemtisíc dolárov, keďže majiteľ netušil, aký poklad predáva. Gitaru vidieť napríklad vo videoklipe k piesni November Rain v Slashovom vrcholnom gitarovom sóle pred kostolom. V roku 2002 Slash daroval Perrymu gitaru späť. Zadarmo, ako darček. „Jeho srdce je také veľké, že neviem, ako sa mu zmestí do hrude,“ povedal podľa portálu Guitar dojatý Perry. Rozhodnutý, že gitaru už nespustí z očí, jej najal vlastného strážcu.



Po koncerte kapely Smashing Pumpkins v roku 1992 v Detroite ukradli jej frontmanovi Billymu Corganovi (56) gitaru Stratocaster, s ktorou nahral debutový album skupiny Gish. Za jej vrátenie ponúkal 20-tisíc dolárov. Gitaru získal až o 27 rokov neskôr. Corgana kontaktovala istá Beth James z Michiganu. Nástroj kúpila v garážovom výpredaji za 200 dolárov. Dokonca ani nehrala, chcela ju ako dekoráciu. Desať rokov jej visela na stene. Keď raz upratovala dom, začala ju skúmať. Mala totiž jedinečné identifikačné prvky ako spáleninu od cigarety či vyškriabanú nadávku do laku. Corgan ju dal po vrátení opraviť a s dávno strateným nástrojom opäť nahral album.

Zakk Wylde (56), ktorý hrával s Ozzym Osbournom, v roku 1981 prišiel o svoj „grál“, čiže gitaru Gibson Les Paul Custom s namaľovaným terčom. Po jednom z koncertov ju dali do prívesu, ktorý však zabudli zamknúť. Pri jazde sa dvere otvorili a na diaľnicu v Texase vypadlo niekoľko kusov vybavenia kapely. Medzi nimi aj spomínaný nástroj. Pád prežil. Z cesty ho zdvihol akýsi chlapík. „Gibsonka“ skončila v záložni, kde ju kúpil istý Jerry Weisinger za 250 dolárov. Vyčistil ju a uvidel na nej nápis. Trochu googlil a gitaru vrátil majiteľovi. V lietadle už pre istotu letela na vlastnom sedadle.