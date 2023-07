Nazrite s nami do raja safari a divokej prírody čierneho kontinentu.

Uprostred poctivého zimného mesiaca januára sa ocitáme v rovníkovej Afrike. Tanzánia je rajom safari dobrodružstva a nadšencov divokej prírody. Obrnení trpezlivosťou pri vybavovaní všetkých papierových formalít mávame na colnici vopred vybavenými vízami, dúfajúc, že ušetríme minúty. Nestačí. Nové formuláre nás odsúvajú na koniec radu. Nakoniec sa predsa len dočkáme a narýchlo vymeníme zopár eur za tanzánske šilingy a okamžite sa vďaka aktuálnemu kurzu staneme milionármi. Potom už vyrážame do Arushy, asi jeden- apolmiliónového mesta, odkiaľ sa vychádza na Kilimandžáro alebo safari.

Do náročného terénu. Vozidlá špeciálne vybavené na safari. Zdroj: MÁRIA KRÍŽOVÁ

Večer sa zoznamujeme s rangerom Kimondom, ktorý nás bude sprevádzať. Medzinárodne používané slovo safari má svahilský pôvod a znamená jednoducho „cesta“. Lovci sa niekedy na túto cestu vydávali, aby stopovali a lovili veľké zvieratá. Od dnešného putovania divokou krajinou a „sledovania zvierat“ sa to veľmi líši. Aj keď v niektorých oblastiach môžete vyraziť na safari nielen na špeciálne vybavenom terénnom aute, ale aj pešo, presne ako lovci v dávnych časoch.



Mimochodom, svahilčina je jazyk východnej Afriky, a keď si hneď na začiatku osvojíte pár základných slovíčok, máte vyhraté. Srdečné „hakuna matata“, v preklade žiaden problém, či pozdrav „jumbo“ denne počujete minimálne stokrát.

Tarangire

Je tretí najväčší národný park v Tanzánii. „Tara znamená rieka a ngire divá sviňa,“ vysvetľuje nám Kimondo. Leží v nadmorskej výške 1 100 až 1 200 metrov. Práve nižšia nadmorská výška vyhovuje obrovským baobabom, ktoré vo vyššie položenom Serengeti nevidíte. Niektoré z nich sú staré 700, ba dokonca až 1 000 rokov. S akáciovými lesmi a trávnatými pláňami dotvárajú jedinečný, neopakovateľný ráz tejto časti krajiny. Je tam obrovské množstvo rôznych zvieracích druhov. Veľmi radi by sme videli takzvanú veľkú africkú päťku, do ktorej patrí lev, slon, byvol, nosorožec a leopard. Slonov je tam naozaj požehnane, údajne najväčšia koncentrácia na svete.



Hneď po príchode nás privíta slonia rodina. „Samica je gravidná až 22 mesiacov. Malé sloníča po narodení váži tak akurát sto kilogramov. Dospelý jedinec skonzumuje za deň asi 300 kilogramov potravy a vypije 200 litrov vody,“ vypočujeme si krátku Kimondovu prednášku. „Zhruba 18 hodín sa pasú a šesť hodín spia, tri hodiny cez deň, tri hodiny v noci. Africké slony majú na rozdiel od indických uši v tvare afrického kontinentu.“ Keďže sme tam v čase po krátkom období dažďov, máme šťastie vidieť veľa mláďat. Sledovať práve narodené sloníča, jeho detskú a nemotornú snahu postaviť sa na nohy a pomoc jeho súrodencov je neuveriteľné. Pár minút priameho prenosu sa vám uloží do pamäti na celý život.



Rodinný život nám predvádzajú aj impaly. Stádu svojich samíc vládne šéf s parožím, ostatné samce sa pasú obďaleč. Príde deň, keď starého samca v súboji porazí mladší a stane sa vodcom.

Život v Tarangire. Družná slonia rodinka v národnom parku. Zdroj: MÁRIA KRÍŽOVÁ

Po piknikovom obede nás sprievodca vezie k starému obrovskému baobabu. Veľký otvor v strome slúžil v minulosti lovcom na prespávanie. O chvíľu sme už na inom mieste. Kimondo nás upozorní na leoparda v tráve, čo ma okamžite postaví zo sedadla. Ďalší člen veľkej päťky, na ktorého treba mať ozajstné šťastie, sa počas dňa väčšinou zdržiava v korunách stromov. Chvíľu trvá, kým zaostrím a identifikujem jeho charakteristickú farebnú srsť. Ale prečo nezaútočí na žirafu vo svojej tesnej blízkosti? „Pre žirafu je nebezpečný jedine lev, leopard loví len menšie zvieratá,“ dočkáme sa vysvetlenia od skúseného sprievodcu. Ešte pozdrav od opíc s čiernou tvárou či rodinky paviánov a deň nabitý zážitkami sa pomaly končí. V obchodíku s výrobkami miestnych umelcov neodoláme a kúpime masku kmeňa Makondov.

Serengeti

Svahilský názov povestného národného parku „sirinket“, teda nekonečné pláne, je veľmi výstižný. Ide o obrovskú trávnatú savanu s veľkosťou 14 763 štvorcových kilometrov, miestami posiatu kríkovým porastom, inde spestrenú močiarom alebo kopcami kameňov sopečného pôvodu zvanými kopjes. Práve na skalách je veľká šanca zočiť vyhrievajúce sa levy, pre ktoré je to vhodné miesto na úkryt narodených mláďat.



V Serengeti možno sledovať neuveriteľný prírodný fenomén – veľkú migráciu divých zvierat. Až 2,5 milióna párnokopytníkov sa rúti a víri prach naprieč planinou až k Masai Mara v Keni. Prejdú pritom neuveriteľných viac ako 3 000 kilometrov. Stáda pakoní, zebier, antilop, impál, byvolov hľadajú novú pastvu a vodné zdroje, aby zabezpečili svoje potomstvo. Na svoje si počas migrácie prídu predátory – levy, leopardy, gepardy, krokodíly, supy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou prírodného ekosystému fungujúceho ako hodinky.



So západom slnka prichádzame do kempu. Zamestnanec nás s baterkou sprevádza až k chatke. „Nikdy neviete, čo sa v noci v divokej Afrike môže stať,“ poznamená. Noc je naozaj pestrá, bohatá na vresky, zavýjanie a rôzne serenády prírody. Jeden zvlášť podozrivý zvuk neviem identifikovať, radšej skontrolujem moskytiéru a rýchlo zaspím. Kimondo ma ráno víta otázkou: „Počula si v noci leva?“ Veruže som počula všetky zvuky divej zveri, ale že bol medzi nimi aj kráľ zvierat, som netušila. Sprievodca napodobní rev a môžem len súhlasne prikývnuť. Áno, taký zvuk som počula. Zvláštny pocit mať predátora blízko stanu. Predsa je rozdiel sledovať ho z otvorenej strechy auta prispôsobeného na bezpečné safari dobrodružstvo.

Kimondo je výborný ranger a skúsený vodič, ktorý zvláda výmole, jamy a blatisté úseky po dažďoch. Za niekoľko dní prejdeme úctyhodných 1 200 kilometrov. Ťažko opísať pocit, že miesta z televíznych dokumentov vidíte naživo. Pri jazde krajinou zachytávame scénu, kde si vyrovnávajú účty dve veľké žirafy, niekoľko metrov ďalej sa objaví početná rodina paviánov. Zrazu sme svedkami narodenia malého paviána a prvých minút jeho života. V trávnatom poraste sa učíme rozoznávať rôzne druhy antilop. Všetko navôkol je sfarbené dozelena.



Počas piknikového obedu sa sprievodca rozhovorí o svojej krajine. „Pôvodne sa Tanzánia volala Tanganika. Roku 1961 získala nezávislosť a už roku 1964 sa spojila so Zanzibarom, dovtedy samostatnou krajinou, odvtedy máme dnešné pomenovanie. Okrem kávy je známa zlatom. V neposlednom rade sa zameriava na rozvoj turizmu,“ zdôrazní. Po príjemnej obednej prestávke sa na nás usmeje šťastie – zbadáme troch družných kamarátov gepardov. Bolo by úžasné pozorovať lov a útok tohto najrýchlejšieho predátora, ktorý dokáže vyvinúť rýchlosť až 110 kilometrov za hodinu. Naši traja kamaráti sú však evidentne nasýtení a nikam sa neponáhľajú. Zachytávame však leoparda, ako si v tieni stromu pochutnáva na práve ulovenej antilope.



Ďalší deň nás vítajú byvoly, obrovská rodina slonov, sledujeme vzácnu symbiózu akácií s mravcami, ktoré strom chránia pred žirafami. Sme svedkami, ako sa krokodíly hostia na mŕtvom hrochovi v rieke, pohľad len pre silné žalúdky. „Stačilo by im najesť sa raz za pol roka,“ tvrdí Kimondo o krokodíloch. „Potrebujú hlavne vitamín D, preto vychádzajú z rieky vyhrievať sa na slnko.“

Predátor. Hroch patrí medzi najnebezpečnejšie africké zvieratá. Zdroj: MÁRIA KRÍŽOVÁ

Aj o hrochoch, bylinožravcoch, o ktorých sa traduje, že sú pre ľudí mimoriadne nebezpečné, sa dozvieme zaujímavé fakty. Žijú v rodinách vo svojich teritóriách. Cez deň spia v rieke, v noci vyrážajú na pastvu. Prejdú pri tom aj päť kilometrov, potom sa po tej istej ceste vrátia. Nebezpečné pre ľudí a zvieratá sú vtedy, keď ich niekto nečakane vyruší.



Náš sprievodca zavetrí nové dobrodružstvo. Upaľujeme na miesto, kde sa vyhrieva päť levov. Najskôr sa objavuje jeden, vzápätí ho nasleduje brat, v tráve šuchorí levica s obrovským samcom a rodinu dopĺňa posledný, najmladší člen. Niečo fantastické. Ďalekohľadom môžete sledovať aj najjemnejšiu mimiku ich tváre. Na minútu zastavíme pri strome, kde nám pózuje párik supov. Pýtajú si fotografiu. Práve sup patrí do inej, takzvanej škaredej päťky. Patrí do nej aj hyena, pakôň, prasa bradavičnaté a bocian marabu.

Ngorongoro

Naše dobrodružstvo vrcholí návštevou jedinečnej prírodnej rezervácie. Kráter Ngorongoro v reči Masajov znamená „zvonček kráv“. „Nejde o kráter, ako sa opisuje, ale o kalderu, ktorá vznikla výbuchom a prepadnutím hory, ktorá bola niekedy zrejme vyššia než samotné Kilimandžáro,“ poučí nás Kimondo. Hrana kaldery s priemerom okolo 19 kilometrov leží v nadmorskej výške 2 400 metrov. Strmé steny kaldery vysoké až 600 metrov zvieratá pravidelne zdolávajú. Kráter striedavo opúšťajú a vracajú sa – je v ňom totiž voda.



Počas predchádzajúcich dní sme mali šťastie na všetkých členov veľkej päťky okrem nosorožca. Či už ten čierny, alebo tuponosý – oba druhy žijú osamelo, podobne aj leopard. Napriek tomu sme v Ngorongoro skompletizovali zbierku. V kaldere ich žije už len niekoľko. V dôsledku pytliactva a receptov čínskej medicíny, podľa ktorých má roh priam zázračné liečivé účinky, patria dnes nosorožce medzi ohrozené druhy.



Celkový pohľad na rozľahlú kalderu je fascinujúci. Mihnú sa pred nami pakone, impaly, zebry, na brehu jazera sa lenivo prechádza hroch. Prírodnú scenériu farebne aj druhovo spestrujú pelikány a plameniaky. Tých je tam momentálne menej. V období sucha ich tam možno sledovať stovky, keďže uprednostňujú alkalickú vodu. Zvieratá neruší ani hukot motora, a tak ako sledujeme my ich, zvedavo si premeriavajú aj ony nás.



Na úpätí kaldery žijú Masajovia. Vnútri sopky je dnes zakázané stavanie príbytkov, podobne prísne kontrolované je aj využívanie pôdy. Ochrana divej zveri a život Masajov v tejto oblasti musia byť v rovnováhe.

Kmeň Masajov

Masajov spoznáme podľa tradičných károvaného rúcha, tak­zvaného shuka, a palice v ruke. Po cestách predávajú med alebo pasú stáda na pastvinách. Sú to vo svojej podstate nomádi, prisťahovali sa zo severu Afriky z oblasti horného Nílu. V minulosti boli krutí bojovníci a dobyvatelia, dnes viac-menej pastieri, pre ktorých najväčším bohatstvom je dobytok. Z rozhodnutia vlády územie Serengeti opustili, podobne ako vnútorný kráter. Dôvod? Svojím spôsobom života narušujú biodiverzitu zvierat a prírody.

Africká šou. Uvítací tanečný ceremoniál Masajov. Zdroj: MÁRIA KRÍŽOVÁ

Navštívime dedinku asi so 120 obyvateľmi. Náš sprievodca má 52 rokov, v horách žije jeho 91-ročný otec. Nenadarmo sa hovorí, že Masajovia sa dožívajú vyššieho veku ako ostatní. Žijú zdravo, ich strava je bohatá na mlieko a krv dobytka. Z mäsa uprednostňujú ovčie a kozie. Ženy v spoločenstvách musia robiť veľa vecí. Stavajú okrúhle chatrče z hliny, trusu a zo slamy, starajú sa o deti, vedú domácnosť, vyrábajú predmety na predaj. Chlapi pripravujú ohradu z pichľavých tŕňov akácie na ochranu osady pred predátormi, chodia na lov alebo pásť stáda. Náš sprievodca má len dve ženy, aj keď ich môže mať až sedem.



V osade je škola s dvomi učiteľmi, jeden učí matematiku, druhý svahilčinu, ktorá je odlišná od reči Masajov. Neveria v žiadneho konkrétneho Boha, uctievajú hory, prírodu. Ak niekto ochorie, najskôr využívajú tradičnú medicínu, až potom vyhľadajú lekára v meste. Veľmi ochotne nám predvádzajú uvítací tanečný ceremoniál, na krk nám zavesia náhrdelník a zapoja nás do víru tanca. Pani z jednej z chatrčí nám rada ukáže vnútro domu. Sú šťastní a spokojní. Vedia všetci, čo ich čaká?

Z rozhodnutia vlády majú byť premiestnení do iných oblastí krajiny. Azda sa nomádska krv adaptuje aj na tieto zmeny. Určite ste počuli o masajskej skúške dospelosti spočívajúcej v lovení levov. V súčasnosti sa od tejto praktiky upustilo. Aj keď určitý rešpekt pred príslušníkom kmeňa majú levy údajne zafixovaný dodnes. Zato skákanie do výšky, pri ktorom najlepší bojovník získa právo výberu ženy bez toho, aby za ňu zaplatil dobytkom, sa praktizuje dodnes. Práve počet dobytka je zrkadlom bohatstva každého Masaja. Dokonca si zaskáčeme spolu s nimi. Na pamiatku si kupujeme štít a dreveného vyrezaného bojovníka. Nech „hakuna matata“ rezonuje v srdci každého cestovateľa čo najdlhšie.