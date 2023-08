Basketbalový turnaj čínskych roľníkov láka milióny.

Ide to aj bez miliónových zmlúv, bohatých sponzorov či vysokých odmien za víťazstvá. Sledovanosť čínskej vidieckej basketbalovej ligy známej pod skratkou CunBA presiahla na streamovacích platformách sto miliónov divákov a počet ľudí, ktorí si o nej na internete čítali, sa vyšplhal na 244 miliónov. A to medzi sebou súťažia len amatéri z miestnych, zväčša farmárskych dedín.

Odmena? Kačka či jeseter

Víťaz nedostáva finančnú odmenu. Namiesto peňazí si najlepšie družstvo v posledných rokoch zvyčajne odnieslo pečené mäso, uvarené jesetery, kačku, vrece ryže či bohato zdobené tradičné čínske čelenky. Aj tak je o basketbalovú ligu enorm­ný záujem.

Turnaj neorganizuje Čínska basketbalová asociácia (CBA), ktorej najvyššiu súťaž hrá dva­dsať tímov z celej krajiny. Má ho na starosti Village Basketball Association (Village BA), ktorá sídli v juhozápadnej provincii Kuej-čou s vyše 38 miliónmi obyvateľov. Názov CunBA vznikol spojením slov cun, v mandarínčine dedina, a basketbal.



Môže si zahrať každý, kto si na to trúfa. Musí mať však v príslušnej obci trvalý pobyt. Prestupy ako v profesionálnom basketbale nie sú povolené. Rovnako ani prípadné posily zo zahraničia. „Sú to turnaje, ktoré skutočne patria miestnym. Takýto typ podujatia ich spája viac než čokoľvek iné. Preto sú také úspešné,“ tvrdí Cchen Ťiang-lon, organizátor z dedinky Taipan, kde sa každoročne konajú finálové zápasy.



V dedine s 1 200 obyvateľmi je to vždy veľká sláva. Na trojdňové vyvrcholenie súťaže, kam sa prebijú štyri najlepšie družstvá, sa každý deň príde pozrieť vyše 20-tisíc divákov. Nielen fanúšikovia finalistov, ale aj ľudia, ktorých len láka byť súčasťou takého veľkolepého divadla. Mnohí z nich nie sú priaznivcami ani jedného z tímov, jednoducho vo veľkom aplaudujú každému dosiahnutému košu. So vstupenkami si nemusia lámať hlavu. Aj záverečné stretnutia v Taipane, ktoré sa konajú väčšinou na konci žatvy, sú zadarmo.

Nechýbal Jimmy Butler

Li Wen-ting prišiel so svojimi dvoma synmi. „Sme zo susednej dediny Hunan. Obaja držia palce Stephenovi Currymu. Basketbal síce môžeme sledovať online – mám na mysli klasickú čínsku ligu –, ale toto je typ podujatia, kde je atmosféra naozaj jedinečná. To musíte zažiť,“ vyznal sa reportérovi AFP, ktorý sa vybral čínsky basketbalový fenomén preskúmať.



O výsledkoch zápasov informuje i štátna agentúra Sin-chua, rovnako ako čínsky denník Global Times. „Je to aktivita zameraná nielen na obohatenie voľnočasových aktivít vidieckych obyvateľov, ale aj na podporu revitalizácie vidieka a budovanie silného poľnohospodárskeho národa,“ okomentoval akciu oficiálnym spôsobom denník.



Hviezdou posledného ročníka, na ktorom sa zúčastnilo 167 tímov z rôznych kútov krajiny, bol americký krídelník Jimmy Butler, ktorý nedávno pomohol basketbalistom Miami Heats predrať sa až do finále NBA. Podľahli v ňom Denveru 1 : 4 na zápasy. Tridsaťtriročný rodák z texaského Houstonu prijal pozvanie čínskej odevnej firmy, v ktorej je tvárou reklamnej kampane.



Podľa pravidiel nemohol nastúpiť za žiaden tím, no aspoň si pred zrakmi nadšených roľníkov s niektorými zadribloval a porozdával podpisy. Jeden divák po autograme túžil tak intenzívne, že po americkej hviezde hodil tenisku, aby ho Butler zaregistroval. Ten sa nad incidentom len pousmial.

Desaťtisíc jüanov za deň

V Taipane nejde len o šport a priateľské meranie síl amatérskych nadšencov basketbalu. Súčasťou veľkej akcie sú vystúpenia tanečníkov, spevákov a iných umelcov. Domáci si mädlia ruky, za tri dni mnohí zarobia viac ako po zvyšok roka. „Môže to byť až desaťtisíc jüanov (v prepočte vyše 1 200 eur – pozn. red.) za deň. Ba i viac,“ povedal pre xinhua.com zástupca Taipanu Čang Te.



Príležitosť využíva aj tridsaťročná matka troch detí Liou Siao-lan, ktorá v dedine prevádzkuje klenotníctvo. Počas podujatia sa mení na kuchárku. V búdke vedľa ihriska predáva jedlo.

Myšlienka turnaja, ktorý sa na čínskom vidieku koná roky a teraz sa vďaka sociálnym sieťam stal ešte populárnejším, sa pozdáva i miestnej basketbalovej hviezde Jaovi Mingovi. „Milujem tú vášeň, ktorá túto amatérsku súťaž sprevádza. Aj by som sa rád išiel pozrieť, len neviem, či sa mi ujde miesto v hľadisku,“ poznamenal na čínskej sociálnej sieti Wei­bo bývalý hráč Houstonu Rockets vysoký 229 centimetrov. Ming, šanghajský rodák, odohral v NBA deväť sezón, vďaka čomu sa stal v Číne basketbalovou legendou.