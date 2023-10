Ázijské hry v e-športoch núkajú juhokórejským šampiónom možnosť vyhnúť sa odvodovej povinnosti.

Pre juhokórejskú futbalovú hviezdu anglického Tottenhamu Hotspur Son Heung-mina to bol určite jeden z najsladších triumfov. Keď pred piatimi rokmi na Ázijských hrách v indonézskej Jakarte pomohol svojej krajine získať zlato, netešil sa len z turnajového prvenstva, ale aj z výnimky, na ktorú ako ázijský šampión získal podľa zákonov platných doma v tej chvíli nárok. Južná Kórea naďalej tvrdo uplatňuje povinný odvod do armády a Son sa v tej chvíli vyhol dvom rokom vojny. Trojtýždňový vojenský výcvik na ostrove Čedžudo síce absolvovať musel, ale určite nebolel tak ako prípadné dva roky služby vlasti.



Nie všetky hviezdy majú také šťastie. Mimoriadne populárna sedemčlenná chlapčenská kapela BTS sa aj pre vojenské povinnosti dočasne rozpadla. Firma, ktorá hviezdy kórejského popu marketingovo zastupuje, vyhlásila, že hodnota kapely v tom momente poklesla až o 750 miliárd wonov, čo je v prepočte vyše pol milióna eur, no úrady neobmäkčila. Juhokórejský parlament už dlho rokuje o výnimkách, no zatiaľ, zdá sa, v tomto smere radikálny obrat nenastal.



S modernou dobou však prichádzajú nové šance. Stačí, ak ste napríklad najlepší ázijský hráč v počítačovej hre FIFA či League of Legends, a môžete sa povinnej službe v armáde vyhnúť. Aj pre víťazov Ázijských hier, ktoré sa na konci septembra konali v čínskom Chang‑čo­u, po novom platí, že za zlatú medailu z turnaja dostanú odvodovú výnimku. Pre juhokórejských herných šampiónov je to určite veľká motivácia.

Prekážka v koncentrácii?

„Klamal by som, ak by som tvrdil, že som o tom nepremýšľal. Napadne to asi každému. Ale keď nad tým budem zbytočne dumať, nebudem sa môcť sústrediť na samotný turnaj,“ prezradil CNN 22-ročný Kwak Jun-hyuk, ktorý v Číne reprezentoval Južnú Kóreu v hre FIFA Online 4.



Zatiaľ len 17-ročný Park Ki-jung, jeho reprezentačný kolega, to mal postavené inak. „Je to určite veľká vec, ale teraz túžim tento turnaj vyhrať. Nad takouto odmenou zatiaľ neuvažujem,“ priznal.



Tak či onak, počítačové hry sa aj vďaka takýmto výdobytkom posúvajú ešte viac do pozornosti. Kým jedna časť volá po pravidelnom pohybe, svet, v ktorom od rána do večera sedíte pred monitorom, má rovnako čoraz viac prívržencov.



O Ázijské hry v Chang-čou bol taký enormný záujem, že sa organizátori rozhodli nepredávať lístky. Diváci sa museli vopred zaregistrovať a potom sa žrebovali šťastlivci, ktorí vytúžené vstupenky vyhrali.

S požehnaním MOV

Popularita e-športov rastie v posled­ných rokoch naozaj rapídne. Na Ázijských hrách v Indonézii pred piatimi rokmi to bol len ukážkový šport, dnes je regulárnou súčasťou obľúbeného podujatia.



Počítačové zápolenia sa už dočkali aj uznania na pôde Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ba dokonca sa konal týždeň e-športov. „Nie všetko je v tejto komunite dokonalé, ale ten celkový pocit je pozitívny,“ vyhlásil pre francúzske periodikum Vincent Pereira, šéf virtuálnych športov v MOV.



K popularite e-športov sa vyjadril samotný prezident výboru Thomas Bach. Prekážala mu len jediná vec. „Nebudeme podporovať také hry, kde sa zabíja a kde sa objavuje násilie či akákoľvek diskriminácia. Medzi takými a tým zvyškom musíme stanoviť hrubú čiaru,“ dodal.

Už teraz je jasné, že e-športy budú súčasťou aj Ázijských hier v Nagoji 2026. To by už podľa BBC mala ich marketingová hodnota presiahnuť 1,9 miliardy dolárov. Nečudo, že sa ani MOV nebráni propagácii e-športov.