Angelina Jolie v uliciach ako nová žena.

Herečka Angelina Jolie vyrazila so svojimi deťmi na večeru do reštaurácie v New Yorku. V miestnych uličkách sa predviedla v bielom kabáte, ktorý doplnila o čierne lodičky a slnečné okuliare. Viac ako outfitom však prekvapila novým imidžom, píše denník Plus JEDEN DEŇ.

Po zmyselnej brunetke s uhrančivým pohľadom už neostala ani stopa. Herečka Angelina Jolie sa v uliciach New Yorku objavila po boku svojich detí. Ako vždy, svoju chudučkú postavu maskovala vo voľnom oblečení. Jej outfit však nebol tým, čo pri pohľade na herečku zaujalo.

Počas svojej kariéry zmenila Angelina farbu vlasov niekoľkokrát. Vždy sa však vrátila k svojej pôvodnej tmavej. Ako sa zdá, teraz sa jej zažiadalo akejsi radikálnejšej zmeny imidžu.

Anketa Pristanú Angeline Jolie svetlé vlasy? Áno 48% Nie 52% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V uliciach New Yorku sa totiž ukázala s novou farbou vlasov. Tmavej dala zbohom a aktuálne sa teší z novej blond hrivy. Zmena prichádza v čase, keď sa začalo šuškať, že Angelina sa po rokoch vojny s Bradom Pittom stretáva s novým mužom. Nedávno sa ju podarilo nafotiť v spoločnosti známeho miliardára Davida Mayera de Rothschilda (44). Že by bol práve on za jej veľkou premenou?

Zdroj: Plus JEDEN DEŇ