Zoológ znásilňoval domácich miláčikov. Väčšinu utýral na smrť.

Renomovaný britský expert na krokodíly sa priznal k 60 obvineniam v súvislosti so sodomiou a materiálom súvisiacim so zneužívaním detí, informuje BBC.

Adam Britton (51) sa narodil v Británii, no žije v Austrálii, kde sa aj postavil pred súd. Priznal, že si točil na video, ako mučil desiatky psov, pričom pre takmer všetky jeho štvornohé obete to skončilo fatálne. Videá potom vešal na internet pod pseudonymom „Monštrum“ a mal prístup aj k materiálom týkajúcich sa zneužívania detí.

Nervový šok

Sudca Michael Grant varoval prítomných, či nechcú upustiť súdnu sieň, predtým, ako dôjde k podrobnému opisu, čo Britton zo psami robil. Podľa neho by im to mohlo spôsobiť „nervový šok“.

Britton podľa prokurátora sadisticky znásilňoval psy minimálne od roku 2014. Vykorisťoval svojich dvoch domácich miláčikov, švajčiarskych ovčiakov Ursu a Bolta, a ďalšie psy, ktorých mu dali do starostlivosti ich zmanipulovaní majitelia, ktorí sa viac o nich nemohli starať a verili, že u zoológa budú v tých najlepších rukách. Britton zháňal psov na online platforme Gumtree Australia od majiteľov, ktorí museli odcestovať alebo mali pracovné povinnosti. Keď sa ho pýtali, ako sa psy majú, posielal im staré fotky a vymýšľal si falošné príbehy, zatiaľ, čo nemé stvorenia týral v prepravnom kontajneri, ktorý nazýval „mučiareň“.

Brittona zatkla polícia vlani v apríli. Zo 42 psov, vrátane šteniatok, ktoré týral 18 mesiacov pred zatknutím, to 39 neprežilo.

Britton, narodený v západnom Yorkshire, vyrastal vo Veľkej Británii. Pred vyše 20 rokmi sa presťahoval do Austrálie, aby pracoval s krokodílmi. S doktorátom zo zoológie si vybudoval celosvetovú reputáciu pre svoje odborné znalosti, zastával akademickú pozíciu na Univerzite Charlesa Darwina a dokonca vo svojom dome hostil známeho prírodovedca Davida Attenborougha. Zatiaľ čo televízny moderátor a popularizátor vedy natáčal na Brittonovej nehnuteľnosti časť dokumentárneho seriálu Life in Cold Blood, v „mučiarni“ sa diali zverstvá. Britton pracoval na produkciách BBC a National Geographic.

Ako píše Daily Mail, je ženatý s ochrankyňou divokých zvierat Erin, ktorá sa v minulosti stretla aj s britským princom Harryom a pomohla mu chytiť krokodíla. O dvojitom živote a skazených fantáziách svojho manžela podľa všetkého nevedela. Vraj si už aj zmenila priezvisko.

Britton na sociálnej sieti opísal svoju úchylku: „Potlačil som to, no v posledných rokoch som to znova pustil von a teraz nemôžem prestať. Nechcem.“