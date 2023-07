Vyzerá to na zábavný spôsob, ako sa nechať zabiť, komentoval plavbu k troskám slávneho parníka producent Simpsonovcov.

Ešte pred pár dňami pátral hlbokomorský robot Oddyseus 6K po zvyškoch implóziou rozmetaného Titanu a trosky, ktoré sa mu podarilo objaviť, by už mali byť v priestoroch amerického Námorného výboru pre vyšetrovanie, kde budú podrobené analýzam a testovaniu. Predpokladá sa, že medzi nimi sú aj ostatky pasažierov ponorného plavidla. Je prinajmenšom zarážajúce, že spoločnosť OceanGate, ktorá tragickú expedíciu organizovala a čelí vážnym podozreniam z porušenia pravidel i zo zanedbania bezpečnostných opatrení, naďalej cesty k Titanicu na svojej stránke ponúka. Nenájdete tam ani zmienku o katastrofe, ktorá si v nedeľu 18. júna vyžiadala päť ľudských životov a spustila rozsiahlu medzinárodnú pátraciu akciu. Žiadne prevzatie zodpovednosti či vyjadrenie sústrasti pozostalým. Vedenie spoločnosti zrejme predpokladá, že takzvaná "výnimka" ktorú dali účastníkom výpravy pred ponorom podpísať, opakovane upozorňujúca na riziká ohrozenia života, ich robí nepostihnuteľnými. Sčasti odôvodnene. Niektorí právnici však majú iný názor. "Zodpovednosti sa môžete vzdať za všeobecné veci,“ vysvetľuje pre ABC News bývalý profesor právnickej fakulty Patrick Luff. "Nie však za hrubú nedbanlivosť, extrémne riziko ujmy či bezohľadné ignorovanie bezpečnosti."

Všetko bude záležať na tom, ako prípadné žaloby, okolnosti tragédie i výsledky vyšetrovania vyhodnotia jednotlivé súdy. Americký právny expert Nick Oberheiden sa domnieva, že v pípade úspechu by rodiny obetí mohli získať viac ako 100 miliónov dolárov.

No bude to beh na dlhé trate s neistým výsledkom. Problémom je totiž nielen doložka, v ktorej sa účastníci expedície akceptovali možnosť poškodenia zdravia či smrti, ale i fakt, že k nešťastiu došlo v medzinárodných vodách, na území nikoho. Bude teda náročné určiť jurisdikciu. V neposlednom rade malá spoločnosť ako OceanGate veľmi pravdepodobne nedisponuje dostatkom financií na splatenie takej sumy a je otázne či v krátkom čase pre úbytok klientov nezanikne.

Boli varovaní

Titan vyzeral ako prerastená larva a s jediným okienkom na „sosáku“ pripomínajúcim dvierka na práčke nesľuboval väčší divácky zážitok ako dokumentárny film na obrazovke lepšej televízie. Ani vnútri sa nedalo hovoriť o nejakom komforte. Jedla a pitia bolo síce počas vyše desaťhodinovej podmorskej výpravy dosť, sedieť sa však dalo len na podlahe, strop bol tak nízko, že sa nešlo postaviť, „steny” príliš úzke aj pre tých, čo netrpia klaustrofóbiou. Stiesnenosť nevyvolávali len úsporné priestory ponorného plavidla americkej súkromnej spoločnosti OceanGate, ale tiež hlasy účastníkov minulých „zájazdov“, odborníkov, upozorňujúcich na technické nedostatky či vyhlásenie, ktoré museli podpísať všetci, ktorí si chceli naživo pozrieť slávny vrak Titanicu, odpočívajúci v hĺbke takmer štyroch kilometrov. Hneď na prvej strane dokumentu sa budúci pasažieri dozvedeli, že ide o „experimentálne ponorné plavidlo, ktoré nebolo schválené ani certifikované žiadnym regulačným orgánom, čo by mohlo mať za následok fyzické zranenie, emocionálnu traumu alebo smrť“. Zaplatiť za takýto servis 250-tisíc dolárov si naozaj vyžaduje dušu hazardéra. Alebo znudeného milionára, ktorý už nevie, čo výnimočné by si ešte mohol kúpiť.

V dobrých rukách?

Nakoniec sa naplnili slová producenta a scenáristu Simpsonovcov Mika Reissa, ktorý na návrh manželky ponoriť sa k Titanicu reagoval: „Vyzerá to na zábavný spôsob, ako sa nechať zabiť." On výlet prežil. Trikrát po sebe. Päť pasažierov Titanu počas poslednej výpravy nie. Podľa doterajších informácií ponorka po hodine a 45 minútach stratila kontakt s materskou loďou Polar Prince a mohutná implózia ju rozmetala po dne severného Atlantiku. Predpokladá sa, že pasažieri boli okamžite mŕtvi. Rozsiahla pátracia akcia trvala niekoľko dní a objav trosiek plavidla vylúčil akúkoľvek možnosť ich prežitia.



„Na sto percent som vedel, že sa to raz stane,“ povedal po katastrofe kameraman jednej z relácií stanice Discovery Channel Brian Weed, ktorý absolvoval skúšobný ponor v Titane v roku 2021. S kolegami vtedy plánovali nakrútiť zábery z potopeného parníka, no hneď v úvode narazili na problémy. Sotva tridsať metrov pod pokojnou hladinou prestal fungovať pohonný systém, viazla komunikácia, nereagovali počítače a museli ich reštartovať. „Kládli sme si otázku, ako sa táto loď dostane do hĺbky štyroch kilometrov,“ cituje jeho slová španielsky spravodajský server Marca.com. Preto si produkčná spoločnosť najala experta, konzultanta amerického námorníctva, aby vyhodnotil riziká. Vážnejšie nedostatky síce nezistil, no vyjadril obavy, či sa odolnosť trupu konštruovaného z uhlíkových vlákien a titanu nebude opakovanými ponormi znižovať. „Vyzeralo to tak, že po každej expedícii bude slabší a zdalo sa mi to trochu ako ruská ruleta,“ uviedol Weed. Hoci v minulosti plával so žralokmi, zlaňoval do hlbokých jaskýň a prešiel Sibír, pohľadu na potopenú legendu sa nakoniec vzdal.

Titanic. Stroskotal v noci zo 14. na 15. apríla 1912. Zahynulo vyše 1500 cestujúcich a členov posádky. Zdroj: WIKIPEDIA

Aj Mike Reiss zaznamenal počas svojich ponorov nedostatky, pripustil, že strácali kontakt so sprievodnou loďou alebo sa odchýlili od kurzu, no vo výsledku bol vraj spokojný. Ako uviedol pre New York Times, veril, že je v dobrých rukách. Dokonca natoľko, že v tichu a prítmí malej kabíny zaspal. „Proste padáš dva a pol hodiny ako kameň,“ zhrnul cestu do hlbočiny.

Na hranici smrti

„Musíte byť trochu blázon, aby ste niečo také absolvovali,“ cituje portál Marca nemeckého obchodníka a dobrodruha na dôchodku Arthura Loibla, ktorý patril k prvým zákazníkom OceanGate. Spomína na problémy s batériou a so závažiami, odkladanie ponoru, pobyt v stiesnených priestoroch, kde s ostatnými pasažiermi sedeli na zemi tesne vedľa seba, miestami i na sebe. Celé dobrodružstvo spred dvoch rokov označil za „operáciu kamikadze“ a šéfa spoločnosti organizujúcej ponory Stocktona Rusha za „drotára“, ktorý sa snažil veci riešiť za pochodu.



Po tragédii v Atlantiku sa prežitá hrôza vybavila aj novinárovi a vedcovi Michaelovi Guillenovi. Ako povedal v relácii Good Morning, Britain, do hlbín oceánu sa vydal ešte v roku 2000, pričom sa ich plavidlo zakliesnilo pod vrtuľou stroskotaného parníka. „Začal som vymýšľať spôsoby, ako by sme mohli byť zachránení, ale na nič som neprišiel. Bol som na severnom i južnom póle, počas vojny v Perzskom zálive, kde okolo mňa lietali guľky, no až tam dole som cítil, že prišiel môj koniec. Že sa pridám k všetkým dušiam na Titanicu, ktorý bol odo mňa na dosah ruky.“ V jeho prípade zohral hlavnú úlohu operátor plavidla, ktorému sa z nebezpečnej situácie podarilo vymanévrovať a skupina dobrodruhov prežila.

Bez certifikátu

Výstražné hlasy z odborných kruhov o tom, že Titan môže byť nebezpečný, že konštrukcia z uhlíkových vlákien nie je dostatočne preskúmaná, dokonca je pre hĺbkové výpravy nevhodná, chýbajúca navigácia či fakt, že plavidlo bolo ovládané vylepšeným herným džojstikom z roku 2011, ktorý sa svojho času predával za necelých 50 eur, a komunikácia medzi miniponorkou a sprievodnou loďou prebiehala prostredníctvom textových správ, veľa dôvery nevzbudzovali. Nehovoriac o chýbajúcej certifikácii plavidla - procesu, pri ktorom externý orgán kontroluje, či sú splnené potrebné normy. Je pravda, že v prípade ponoriek, z ktorých je často každý kus unikátny, to nie je povinné. Navyše predstavitelia OceanGate argumentovali, vraj ide o experimentálne a natoľko inovatívne plavidlo, že súčasné metódy hodnotenia by jeho bezpečnosť nedokázali posúdiť a trvalo by roky, kým by ho inšpektori pochopili. Odborníci s nimi však nesúhlasia. „To by mohlo byť v poriadku, keby sme sa bavili o výskume novej technológie,“ reagoval profesor David Andrews z University College London pre BBC. „Ak na palubu beriete zákazníkov a začnete na tom zarábať, nastáva celkom iná situácia.“



Aby toho nebolo málo, šéfredaktor Travel Weekly Arnie Weiss­mann pridal vlastnú skúsenosť z pobytu na sprievodnej lodi z mája tohto roku. Vtedy sa mu Stockton Rush pochválil, že získal uhlíkové vlákna na trup Titanu s veľkou zľavou, pretože už vypršala lehota ich použiteľnosti pre lietadlá. „Jeho fatálnou chybou bolo priveľké sebavedomie, viera v svoje inžinierske schopnosti a presvedčenie, že je priekopníkom v oblasti, kde sa to iným nepodarilo... pretože sa držali pravidiel,“ zhodnotil Weissmann.

Radšej nenastúpili

Nie je teda prekvapivé, že adrenalínový výlet mnohí s poďakovaním odmietli. Patril medzi nich napríklad britský dokumentarista Ross Kemp, ktorý zvažoval natočiť dokument k 110. výročiu potopenia Titanicu. Produkčná spoločnosť Atlantic Productions mu odporučila nezúčastniť sa, pretože existovali vážne pochybnosti o tom, či plavidlo spĺňa priemyselné bezpečnostné normy. Z rovnakých príčin sa dobrodružstva vzdal aj moderátor relácie Discovery Channel Josh Gates.



Youtuber Jake Koehler, známy ako Dallmyd, zase informoval sledovateľov, že sa zrejme smrti vyhol o vlások. Po krátkej plavbe na Titane bol totiž jeho ponor zrušený pre technické problémy a zlé počasie.

Na snímke logo spoločnosti OceanGate sa nachádza na lzaparkovanom člne v americkom meste Everett. Experti už v roku 2018 spoločnosť OceanGate upozorňovali na možné nebezpečenstvo počas podmorských misií jej miniponorky Titan. Od nedele 18. júna 2023 je ponorka spolu s piatimi ľuďmi na palube nezvestná v severnej časti Atlantického oceánu. FOTO TASR/AP Zdroj: Ed Komenda

„Do tej ponorky by som nevstúpil, mal som pochybnosti o technológii, ktorú používali,“ povedal v relácii BBC hollywoodsky režisér James Cameron, ktorý režíroval film Titanic z roku 1997 a sám absolvoval cestu k potopenému parníku viac než tridsaťkrát. Smutná udalosť ho neprekvapila. On a mnohí ďalší v komunite zameranej na podmorské expedície sa už dlho zaujímali o bezpečnosť plavidla a experimentálny prístup OceanGate. Poukazoval tiež na fakt, že spoločnosť ignorovala výzvy odborníkov, aby podstúpilo štandardný certifikačný proces, ktorý všetci ostatní hráči na tomto poli absolvovali. Preto v ich réžii len ojedinele dochádza k nehodám. „Zaráža ma podobnosť so samotnou katastrofou Titanicu, kde kapitána opakovane varovali pred ľadom, a napriek tomu plnou rýchlosťou zamieril do ľadového poľa,“ povedal Cameron. „Teraz ležia pri sebe dva vraky. Pre rovnakú chybu.“

Poukázal na chyby, dostal výpoveď

Varovania z odborných kruhov zaznievali niekoľko rokov. Bývalý riaditeľ námorných operácií spoločnosti OceanGate David Lochridge už v roku 2018 hovoril o množstve problémov v súvislosti s Titanom vrátane spôsobu, akým bol jeho trup testovaný. Keď boli jeho upozornenia ignorované, zvolal stretnutie s vedením spoločnosti a výsledkom bolo, že prišiel o prácu. Dokonca ho zažalovali pre prezradenie dôverných informácií. V tom istom roku zverejnil denník The New York Times list, ktorý poslala Stocktonovi Rushovi spoločnosť Marine Technology Society, združujúca viacero firiem v tomto odvetví. Uviedli, že jeho „experimentálny prístup by mohol viesť k negatívnym výsledkom. Od menších až po katastrofické." Spochybnili Rushove tvrdenia, že konštrukcia Titanu bude spĺňať, ba prevyšovať štandardné bezpečnostné normy, obvinili ho z porušovania pravidiel i kódexu správania, ktorý prijali a vyzvali ho, aby aspoň zaviedol overený program testovania prototypov treťou stranou. Zostali nevypočutí.



Na nevhodnú kombináciu materiálov poukázal pre stanicu CBC aj Eugen Abramovici, bývalý letecký inžinier, ktorý pracuje v oblasti analýz porúch. Titán je podľa neho schopný odolať tlaku v hĺbkach, ale uhlíkové vlákna nemajú rovnaké vlastnosti.



„Uhlíkové vlákno, ktoré je prakticky desaťkrát tenšie ako ľudský vlas, má veľkú odolnosť v ťahu, ale pri stlačení nemá taký veľký odpor. A presne toto sa v tejto situácii stalo.“ Zároveň dodal, že kombinovanie týchto dvoch špecifických materiálov je problematické najmä v prítomnosti slanej vody.

Hľadanie odpovedí

Vyšetrovania príčin tragédie sa zhostila Kanadská rada pre bezpečnosť dopravy i Národná rada pre bezpečnosť dopravy USA, neskôr sa pridali špecialisti v Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku. Okrem iného preverujú, či neboli porušené trestné, federálne alebo provinčné zákony. Predmetom skúmania majú byť aj hlasové záznamy z materskej lode Polar Prince či kompletná komunikácia s Titanom.



„Neexistuje žiadna čierna skrinka, takže nie je možné sledovať posledné pohyby plavidla,“ uviedol pre BBC bývalý kapitán britského kráľovského námorníctva Ryan Ramsey.

Slávny vrak. Láka na oceánske dno odborníkov, filmárov i dobrodruhov. Zdroj: archív NMH

Tom Maddox, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Underwater Forensic Investigators, ktorý pracuje na obnovení scén nehôd, na účely analýzy tvrdí, že veľa napovie aj poloha trosiek, ktoré donedávna mapoval diaľkovo ovládaný robot. Ako ďaleko sú od seba, akým smerom sú zarovnané. Teraz, po ich vyzdvihnutí na povrch, bude nasledovať dôslednejšie skúmanie. „Rovnako ako pri havárii lietadla sa technici môžu pokúsiť plavidlo zložiť, aby určili, kde bol bod zlyhania. V prípade masívnej implózie to nebude ľahká úloha,“ dodal Maddox pre CBC News. Táto fáza je len v počiatkoch a na mnoho odpovedí o tom, čo k tragédii viedlo a ako presne sa udiala, si budeme musieť počkať. Podľa tlačovej agentúry AFP možno až dva roky.