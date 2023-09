Hollywood ich nechce pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania. V Európe nechápu, kde je problém.

Najstarší filmový festival na svete poznačili dve veci. Prvou je slabá účasť hollywoodskych hviezd pre štrajk hercov a scenáristov v Amerike. Zdalo by sa, že viac pozornosti budú mať európske hviezdy, no tu sa dostávame k druhej veci. Najväčší roz­ruch spôsobilo premietanie filmov od troch kontroverzných režisérov, ktorí majú jedno spoločné, a to že ich kariéru poznačili obvinenia zo sexuálneho škandálu – Američana Woodyho Allena (87), francúzsko-poľského filmára Romana Polańského (90) a Francúza Luca Bessona (64).

Nie som sudca

Polański pritom do Benátok osobne neprišiel. To, že sa filmy ocitli v oficiálnom programe festivalu, vyvolalo diskusiu už pred ich uvedením. No zdá sa, že prezident festivalu taliansky filmový kritik Alberto Barbera (73) v tom mal celkom jasno. „Obhajujem spravodlivosť, nie prenasledovanie,“ odpovedal francúzskemu denníku Le Monde na otázku, či dokáže pochopiť rozhorčenie, ktoré vyvolal výber filmov týchto troch režisérov. Podľa neho by sme mali rozlišovať medzi človekom a umelcom. „Dejiny umenia sú plné sexuálnych delikventov, dokonca aj zločincov. Mali by sme prestať obdivovať Caravaggiove obrazy? O niekoľko desaťročí budeme naďalej obdivovať Polańského filmy. Nevidím žiadny opodstatnený dôvod, prečo nevybrať snímku jedného z posledných aktívnych majstrov kinematografie, ktorý má už 90 rokov,“ obhajoval svoje rozhodnutie.

„Besson bol nedávno úplne zbavený akýchkoľvek obvinení. Woody Allen bol na konci 90. rokov dvakrát vyšetrovaný a zbavený viny. U nich nechápem, kde je problém. V prípade Polańského je to paradox. Prešlo päťdesiat rokov a priznal svoju zodpovednosť. Požiadal o odpustenie. Jeho obeť mu odpustila. Som riaditeľ festivalu, nie sudca. Hodnotím umelecké kvality filmov,“ dodal Barbera pre americký týždenník Variety. Nie všetci sa s ním stotožňujú a pýtajú sa: To, že páchateľovi odpustila jeho obeť, je jej súkromná vec, no má mu preto odpustiť aj celá spoločnosť? Či ho dokonca rehabilitovať?



Pripomeňme si v skratke prípady týchto režisérov. Polański sa v roku 1977 priznal, že znásilnil trinásťročnú Samanthu Geimerovú. O rok neskôr, deň pred vynesením rozsudku, ušiel z Ameriky, kde k zločinu došlo. Pred rokmi čelil niekoľkým ďalším obvineniam žien, že ich sexuálne obťažoval, to odmietol. Allen bol v roku 1992 podozrivý zo zneužívania svojej adoptívnej dcéry Dylan, keď mala sedem rokov. Vinu poprel, nikdy ho neobvinili. Videl za tým pomstu svojej vtedajšej partnerky Mie Farrowovej po tom, čo sa dozvedela, že Allen mal pomer s ich ďalšou adoptívnou dcérou Soon-Yi Previn, ktorá mala vtedy 21 rokov. Tú si v roku 1997 vzal a pricestoval do Benátok aj s ňou. Dylan trvá na tom, že hovorila pravdu. Bessona v roku 2018 obvinilo niekoľko žien zo znásilnenia a z ďalších sexuálnych zločinov. Tento rok najvyšší francúzsky odvolací súd zamietol žiadosť herečky Sandy Van Royovej o opätovnú žalobu pre znásilnenie. Filmár všetko popiera.

Stop násilníckej kultúre

Proti prezentácii troch snímok od týchto režisérov v Benátkach protestovala na ostrove Lido, kde sa medzinárodný filmový festival koná, skupina aktivistiek. „Zhasnite reflektory, ktorými svietite na násilníckych režisérov“ či „Stop násilníckej kultúre,“ kričala skupina protestujúcich počas demonštrácie, ktorá podľa The Hollywood Reporter trvala len niekoľko minút, kým polícia ženy z festivalového areálu nevyviedla. Keď sa na červenom koberci objavil Allen, aktivistky sa postavili do radu a vyzliekli si tričká.

Ako povedala jedna z protestujúcich Martha, títo traja režiséri „majú spolu 17 obvinení zo sexuálneho napadnutia“. „Hovoríme o mocných a vplyvných bielych mužoch, ku ktorým má justičný systém tendenciu pristupovať zhovievavo.“ Ako dodala, chceli upozorniť na to, že pozvanie týchto troch mužov na festival „normalizuje kultúru znásilnenia a robí obete neviditeľnými“. Žiadali aj prijatie „jasného etického kódexu“, ktorý by zabránil tomu, aby boli premietané snímky filmárov, ktorí čelia obvineniam zo sexuálneho obťažovania.

Biznis verzus etika

O tom, ako informovať o filmoch kontroverzných režisérov, viedli polemiku aj novinári. Nicholas Barber v článku pre BBC Cul­ture ilustroval kontrastný postoj európskeho a amerického filmového priemyslu k Bessonovi, Polańskému a Allenovi. Za veľkou mlákou sa snímky režisérov obvinených zo sexuálnych útokov nedostávajú do distribúcie ani na miestne festivaly. Bagatelizuje festival v Benátkach obvinenia okolo režisérov tým, koľko publicity im dáva? A robia to aj novinári, ktorí o nich píšu?



Rozdiel medzi americkým a európskym postojom je markantný, hoci ešte donedávna boli všetci traja režiséri v Hollywoode uznávaní. V roku 2003 získal Polański Oscara za réžiu filmu Pianista. Allenov film Jasmínine slzy bol v roku 2014 nominovaný na tri Ceny akadémie. Ako píše Barber, nálada sa odvtedy zmenila. Kľúčový zlom nastal, keď sa v roku 2017 prevalilo sexuálne zneužívanie zo strany amerického producenta Harveyho Weinsteina (71). Rozbehla sa kampaň #MeToo. Polańského v roku 2018 vylúčili z Akadémie filmových umení a vied.



Kritik však dodáva, že možno sa postoje k škandálom na oboch stranách Atlantiku až tak nelíšia. „Môže mať odmietnutie niektorých problematických ľudí zo strany americkej kinematografie rovnako veľa spoločného s biznisom ako s etikou?“ pýta sa v článku. Upozorňuje totiž na to, že Polański, Allen aj Besson už majú vrchol svojho tvorivého obdobia dávno za sebou a Hollywood sa im môže otočiť chrbtom bez toho, aby priniesol nejaké veľké obete. „Paradoxne, ten istý pocit, že títo kedysi mocní muži sú teraz na hranici bezvýznamnosti, by mohol pomôcť vysvetliť ich prítomnosť v Benátkach,“ píše zjavne ironicky BBC Culture. „A hoci Allenov film kritici prijali pomerne pozitívne, niektorí tvrdia, že premietaním ich filmov festival režisérov potrestal viac, ako keby im jednoducho vystavil stopku. Kvalita snímok totiž len potvrdzuje ich irelevantnosť.“



Polańského Palác kritici zvozili pod čiernu zem. Jedna z nich Jo-Ann Titmarsh z Evening Standard pre BBC Culture povedala, že po poslednej snímke nemôžeme o poľsko-francúzskom režisérovi hovoriť ako o géniovi. „Ak nemáte radi Polańského, Alberto Barbera vám urobil premietnutím jeho filmu v Benátkach láskavosť,“ dodala uštipačne.

