Preriekol sa.

Španielsky spevák Julio Iglesias (50) naznačil, že jeho celosvetovo preslávený mladší brat Enrique (48) sa tajne oženil s dlhoročnou priateľkou Annou Kurnikovovou (42), bývalou ruskou tenistkou. Julio sa preriekol v programe španielskej moderátorky Sonseles Ónegovej. Do relácie zavítal krátko po svadbe svojej nevlastnej sestry, miestnej osobnosti a aristokratky Tamary Falcóovej (41) a na túto tému povedal: „Našej mamičke sa splnil sen, a to vidieť všetky svoje deti aspoň raz stáť pred oltárom.“

Zaskočená moderátorka chcela vedieť viac, pretože to by znamenalo, že aj Enrique je ženatý s Annou. Spýtala sa preto, či ich svadba bola malá. „To, čo brat nikdy neurobil, je veľká svadba. S Annou sú spolu roky a majú tri krásne deti,“ vykrúcal sa Julio, no zadržiaval smiech. Keď sa moderátorka opýtala, či teda Isabel Preysler (72) videla každé zo svojich piatich detí oženiť sa či vydať, spevák potvrdil: „Aspoň raz áno.“

Enrique a Anna sa spoznali pri natáčaní jeho videoklipu Escape v roku 2001. Sú spolu vyše dvadsať rokov a majú tri deti – päťročné dvojičky Lucy a Nicholasa a trojročnú dcéru Mary. Obaja sa pred rokmi vyjadrovali pre médiá, že im záleží na šťastnom vzťahu a na tom, aby boli dobrými rodičmi, a nie na „papieri“. No ak by sa skutočne tajne vzali, nebolo by to také prekvapujúce, pretože aj tehotenstvá dokázali úspešne utajiť. O tom, že je Kurnikovová prvý raz tehotná, sa verejnosť dozvedela, až keď boli dvojičky na svete. Druhé tehotenstvo sa prevalilo len krátko pred pôrodom. To, že je Máša na svete opäť prezradil Julio v jednom z rozhovorov.

Dvojica sa neobjavuje ani na verejných akciách, dokonca neboli ani na Tamarinej svadbe. Anna zverejňovala foto zo súkromia síce na svojom Instagrame, no poslednú snímku pridala už pred vyše rokom. Enrique svoj Instagram zásobuje obsahom zo svojich koncertov, rodinné video pridal takisto naposledy pred vyše rokom.