Po bujarej oslave jubilea ministrovi kamaráti pomočili auto policajtov, ktorí sa starajú o jeho bezpečnosť.

Čože je to päťdesiatka, asi si povedal belgický minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne a v polovici augusta oslávil svoje jubileum s kamarátmi tak, ako sa patrí. Hostia v povznesenej nálade pomočili policajné auto mužov zákona, ktorí zabezpečujú ministrovu ochranu. Ten sa síce kajá, no podľa kamerových záznamov akoby fiktívne močil tiež. Jeho vysvetlenie toho, čo predvádzal, je ešte kurióznejšie. Mužom zákona sa však vtipné vôbec nezdá.

"Hanbím sa"

„V Bruseli nájdete Manneken Pis - bronzovú sochu chlapca cikajúceho do fontány -, pred domom ministra chlapov čúrajúcich na policajné auto,“ píšu belgické médiá. Kauzu ministra familiárne nazývaného „Quickie“ nazvali „pipigate“, faire pipi znamená vo francúzštine cikať.



Van Quickenborne oslavoval vo svojom dome vo flámskom meste Kortrijk, ktorého je aj starostom. O tom, že zábava bola ozaj bujará, svedčia kamerové zábery. Traja hostia totiž vyšli von vyvetrať sa a svoje nutkanie ísť na záchod vyriešili pomočením zaparkovanej policajnej dodávky. Niektorí dokonca opakovane. Vozidlo tam pritom bolo preto, že minister Van Quickenborne je pod ochranou mužov zákona. Pred rokom bol totiž zmarený pokus o jeho únos, za ktorým údajne bola drogová mafia, proti ktorej minister tvrdo zakročil. Politik s rodinou sa pre vyhrážky dokonca museli skrývať na utajenej adrese.



„Hanbím sa, že ľudia, ktorých som pozval k sebe domov, sa nie raz, ale trikrát vymočili na policajnú dodávku. Je to hnusné, veď tá dodávka je tam, aby ma chránila,“ cituje Van Quickenborneho agentúra Reuters. Minister sa ospravedlnil každému policajtovi v krajine. „Úplne chápem, prečo sú pobúrení. Je to absolútne neprijateľné,“ kajal sa na koberčeku pred poslancami. Svojich nespratných hostí vraj pokarhal a kázal im, aby sa hlásili na prokuratúre, inak jej ich mená sám odovzdá. Močiacich hriešnikov riešia pre urážlivé správanie voči verejnému činiteľovi.

Rozčúlil ich

Ale aféra sa tým neskončila. Sám minister sa vykrúcal, že o neprístojnom konaní hostí vôbec netušil. Lenže flámska verejnoprávna televízia VRT jeho verziu spochybnila na základe kamerových záznamov, ku ktorým sa dostala. Van Quickenborne totiž okolo štvrtej v noci vyprevádzal posledného hosťa. Pred domom sa ešte chvíľu bavili a minister imitoval močenie. Tak ako jeho močiaci hostia pred ním, na policajnom aute šiel otvoriť dvere.



Minister takúto interpretáciu označuje za „sugestívnu“. Obrázky vraj vôbec nedokazujú, že si bol vedomý toho, čo sa stalo niekoľko hodín predtým. „Nevedel som o tom, to je jediná pravda,“ uviedol. Svoje tvrdenie sa pokúsil dokázať nepresvedčivými zábermi z domovej kamery. Navyše pridal bizarné vysvetlenie. „Veľmi si síce nepamätám udalosti z večera, ale niekedy zvyknem v dobrej nálade hrávať na imaginárnu gitaru,“ obhajoval sa. „Možno som to robil aj v tomto prípade.“ Nakoniec bol ešte napajedený, že musí vysvetľovať každú minútu oslavy a dokazovať svoju nevinu. „Je to opak právneho štátu,“ posťažoval sa.



Na večierku sa objavil aj premiér Alexander De Croo, ktorý vraj netušil tiež o močení. Správanie hostí označil za neprijateľné a ospravedlnenie policajtom za nevyhnutné. Podľa kritikov si muži zákona zaslúžia rešpekt. „Tvrdo pracujeme, aby sme ochránili ministra a jeho rodinu, tomuto sa nemôžeme za­smiať,“ prehovoril pre VRT anonymne policajt. „Naozaj máme na práci iné veci, ako sa starať o ľudí, ktorí močia na verejnosti,“ dodala prokuratúra v Kortrijku. Po­dľa Joeryho Dehaesa z policajných odborov má incident dva aspekty: „Na jednej strane je to totálne neakceptovateľné správanie na večierku. Na druhej strane je to neprijateľné správanie ministra, ktoré zachytili kamery, a napriek tomu všetko popiera. To nás rozčuľuje najviac.“