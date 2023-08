Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu to na sociálnej sieti uviedol splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.

Hoci naše generácie nemajú priamu skúsenosť s hrôzami druhej svetovej vojny, nemôžeme zabúdať na obete rasového a národnostného prenasledovania. Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu to na sociálnej sieti uviedol splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.

Pripomenul narastajúcu polarizáciu slovenskej spoločnosti. "Niekedy mám pocit, že skôr hľadáme to, čo nás rozdeľuje, ako to, čo nás spája, a to nevyhnutne nahráva tragédiám," upozornil. O to väčší význam má podľa neho pripomínanie temných stránok histórie. "Našou povinnosťou je, aby sme sa poučili z dejín a nedali šancu ľudom, ktorí sú ochotní zničiť naše hodnoty, a tým aj našu budúcnosť," napísal.

Pamätný deň rómskeho holokaustu je spomienkou na takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí, ktorí zomreli v noci z 2. na 3. augusta 1944 v najväčšom nacistickom vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Počas druhej svetovej vojny zomrelo približne 500.000 Rómov prenasledovaných na etnickom princípe a vystavených rasovo motivovanému násiliu.

Tragické udalosti a obete rómskeho holokaustu si pri pietnej spomienke v Múzeu SNP v Banskej Bystrici pripomenuli v stredu aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero a ministerka kultúry SR Silvia Hroncová.

