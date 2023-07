Oscarovej herečke odvaha nechýba. Búra tabu v každej oblasti!

Mexická herečka Lupita Nyong’o (40) nedávno na odovzdávaní cien Tony Awards v New Yorku vyrazila dych. Stavila totiž na nebývalú originalitu, ktorá v sebe niesla hlbšie posolstvo.

Telo bez zmien

Držiteľka Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme 12 rokov otrokom si dala od pakistanskej umelkyne a návrhárky Mishy Japanwala vyrobiť strieborný prsný plát, ktorý bol odliatkom jej vlastného hrudníka. Umelecký kúsok mala zavesený okolo krku na retiazke, chrbát mala odhalený. Herečka svoje pocity v zaujímavom outfite opísala na Instagrame ako „nehanebný mimotelový zážitok“.

„Po nasadení tohto náprsníka odliateho a vytvarovaného z môjho tela sa cítim poctená, pokorná, silná a nabitá energiou,“ pochválila sa Lupita. „Mi­sha Japanwala pri svojej tvorbe odmieta hanbu spojenú s vlastným telom. Vytvára realistický a pravdivý obraz ľudského vonkajšku ako akt vzdoru a oslavy. Trvá na tom, aby sme mohli v našich telách slobodne existovať,“ dodala herečka, ktorá za tento zážitok umelkyni poďakovala. Zdôraznila tiež, že sa pri svojej práci snaží dokumentovať našu existenciu čo najpravdivejším spôsobom. „Na tom, ako vyzerá telo, nič nemením,“ uviedla s dovetkom, že práve v tom je krása a sila.

Ponaučenie

Okrem odliatku vlastných pŕs zaujala aj vyholenou hlavou, ktorú mala potetovanú hennou. „Šťastná bez vlasov,“ napísala pred niekoľkými týždňami na Instagrame k selfie bez vlasov. Hlavu jej na danú udalosť ozdobila henna umelkyňa Sabeen. Jej tvorba herečku zaujala už pred rokom a pol a sľúbila si, že jedného dňa, keď bude príležitosť, bude so Sabeen spolupracovať. Stalo sa. Keď bola Lupita pozvaná na indickú svadbu, požičala si tradičné sárí a šperky, no jej vzhľadu niečo chýbalo a potom si spomenula na Sabeen.

„Mohla som urobiť niečo výnimočné na oslavu kultúry pomocou plátna, ktoré mám k dispozícii,“ opísala herečka, ako jej napadlo spojiť sa so Sabeen. Lupita jej tvorbu považuje za ohromujúcu vo svojej komplikovanosti a kráse. Sabeen hlavu herečky potetovala prírodným atramentom z ovocia jagua z Južnej Ameriky. „Farbivo je dosť tmavé, aby „dodalo správny kontrast mojej tmavej pokožke,“ vysvetlila herečka. „Trvá asi 24 hodín, kým sa farba naozaj ukáže. Keď sa na druhý deň ukázala v plnom kontraste, zasiahlo ma to. Bolo to krásne, odvážne, elegantné a malo to význam. Našla som nový spôsob, ako sa vyjadriť bez vlasov. Ponaučenie z tohto príbehu znie: odvážte sa hľadať krásu novými spôsobmi,“ dodala herečka, ktorá henne umelkyni poďakovala za jej služby využila ich opäť na spomínaným cenách Tony Awards.

Ant-Woman

Lupita má odvahu nielen búrať mýty spojené s kultom krásy a tela, aj aj v oblasti jedla. Hviezda filmu Čierny panter, si užíva dovolenku v Mexiku a dopriala si aj miestnu exotickú lahôdku. Vyskúšala vyprážané kobylky. Jedlý hmyz si nasypala na čips s gaucamole. „Bude to dosť chrumkové,“ povedala predtým, ako sa do jedla zahryzla. „Áno, presne tak to chutí,“ komentovala vo videu pre fanúšikov. Lupita si užíva cestovanie so všetkým, čo k tomu patrí, aj miestnymi chuťovkami. Pred dvomi rokmi skúsila mango posypané mravcami a chutilo jej. „Môžete ma volať Ant-Woman,“ zavtipkovala s odkazom na film Ant-Man.