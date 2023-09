Bývalí českí ministri zahraničia sa zhodli, že ide diplomatický prešľap. Podľa iných expertov len opísal, tak ako to je.

Keď sa český prezident Petr Pavel rozprával s novinármi pred odletom domov z návštevy USA, svojim vyjadrením na adresu bývalého trojnásobného slovenského premiéra Roberta Fica rozbúril taký „česko-slovenský“ škandál. Podľa predvolebných prieskumov by totiž vyhral predčasné parlamentné voľby Ficov Smer, no ak by sa tak naozaj stalo, Pavel predpokladá, že vzťahy Česka a Slovenska by sa v prípade vládnutia Fica zhoršili, a to kvôli odlišnému vnímaniu zahraničnej politiky. Ako totiž Pavel povedal, niektoré Ficove názory „zodpovedajú viac ruskej propagande než západnému videniu sveta“. „To sú veci, ktoré by v prípade jeho zvolenia a získania dôvery do istej miery nerušili vzťahy medzi nami.“ Fica Pavlove reči vytočili. Podľa neho „neprijateľne zasahujete do priebehu slovenskej volebnej kampane“. Keď už nie z podpory súčasnej českej hlavy štátu, tešiť sa môže aspoň z podpory bývalých prezidentov Česka Miloša Zemana a Václava Klausa.

Pravidlá hry

Dvaja českí diplomati sa pre CNN Prima NEWS zhodili, že v prípade výroku Petra Pavla ide o diplomatický prešľap. „Ak chcem dobré susedské vzťahy, tak rešpektujme určité pravidlá hry. Toto sú slovenské voľby,“ povedal exminister zahraničia Lubomír Zaorálek (SOCDEM). Pavlovi vyčíta, že nemá skúsenosti s diplomaciou a táto chyba bola zbytočná.

Pavlov výrok považuje za nešťastný aj bývalý minister zahraničia Cyril Svoboda (KDU-ČSL). „Pokiaľ mal pomôcť druhej strane, bol to mimoriadne amatérsky krok,“ povedal vo vysielaní CNN Prima NEWS. „Hlava štátu sa nemá čo montovať do volieb iného štátu.“ Pripomenul, že na Slovensku sú totiž voľby demokratické a vzťahy Česka a Slovenka sú lepšie než Robert Fico a prežijú ho. „Stavať vzťahy medzi štátmi podľa toho, kto je práve premiérom? To by stálo za pelendrek.“

Aj poďakovanie

Podľa riaditeľky pre výskum Asociácie medzinárodných otázok (AMO) Pavlíny Janebovej je naozaj neobvyklé, aby zahraniční politickí predstavitelia takto otvorene komentovali vývoj v blízkej krajine a navyše pred voľbami. Pavel síce odpovedal na novinársku otázku, no podľa nej by „bolo múdrejšie voliť miernejší slovník“. „Vyjadrenie k ruskej propagande možno považovať za relatívne ostré, keď prihliadneme na to, že Petr Pavel je prezident a reprezentuje Česko,“ cituje ju portál Aktuálně.cz. Pripomína, že český prezident má síce právomoc vystupovať za krajinu navonok, zahraničnú politiku ale určuje vláda.

Slovenský politológ a prezident Inštitútu pre medzinárodné otázky Grigorij Mesežnikov je zmierlivejší. „Predpokladám, že zvažoval dopad svojich slov. Ale Česko je tak blízke Slovensku, že vzájomné hodnotenie vývoja v oboch krajinách je treba vnímať s pochopením. Čo sa odohráva v jednej krajine, zaujíma ľudí aj politikov v druhej.“ Navyše, Pavel podľa neho len zmienil to, čo Fico naozaj tvrdí. „Vo vecnej rovine má pravdu. Ak sa Fico stane premiérom a začne napĺňať svoje sľuby, naozaj hrozí ochladenie vzťahov.“ Fico odmieta podporovať zbrojenie Ukrajiny, neschvaľuje európske sankcie voči Rusku. Na predvolebnom mítingu Smeru s voličmi zaznelo, že „vojna vždy prichádza zo Západu a mier z Východu“. Za príčinu vojny na Donbase Fico označuje „ukrajinských fašistov“. Podľa Janebovej je však Fico „pragmatický politik“ a nemožno povedať, že v zahraničnej politike by otočil Slovensko o 180 stupňov. Vzťahy medzi Českom a Slovenskom sú silné, preto nepredpokladá, že by došlo k nejakého odlúčeniu.

Podľa bývalej slovenskej diplomatky Magdy Vašáryovej má Pavel ako prezident právo vyjadriť svoje názor. „Mala by som mu skôr poďakovať za to, že sa predsa len trochu snaží česká strana podporiť demokratické sily na Slovensku,“ dodala pre Aktuálně.cz.