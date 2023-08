Saudskoarabi investujú do nákupu hviezdnych futbalistov nehorázne sumy, chcú, aby ich šampionát bol silnejší než prestížne európske ligy.

Cristiano Ronaldo hrá od januára za Al-Nassr, francúzsky kanonier Realu Madrid Karim Benzema sa upísal Al-Ittihadu, rovnako jeho krajan N’Golo Kante či Portugalčan Jota zo Celticu Glasgow. Brazílsku hviezdu Liver- poolu Roberta Firmina zlákali do Al Ahlí, kam smeruje aj alžírska opora Manchestru City Rijád Mahrez či senegalský brankár londýnskej Chelsey Edouard Mendy.



Al-Hilal zlákal portugalského „špílmachra“ Wolverhamptonu Rubena Nevesa a brúsil si zuby na Brazílčana Neymara z Paris Saint-Germain. Lanáril aj Lionela Messiho, ani 400 miliónov eur za rok však argentínsku hviezdu nezlomilo. Vybral si Ameriku a Inter Miami.



Ponuku dostal aj najlepší francúzsky hráč súčasnosti Kylian Mbappé. Keby 24-ročný útočník arabskému klubu Al-Hilal prikývol, dostal by ročne 700 miliónov, čo je 58,3 milióna mesačne, 1,9 milióna za deň. Skutočne rozprávková suma a dôkaz, že to saudskoarabská profesionálna futbalová liga myslí s prerazením medzi najlepšie súťaže sveta vážne.



Či sa jej to podarí, je otázne, no taký odliv hviezdnych hráčov mimo Európy, akému čelí starý kontinent v aktuálnom prestupovom období, tu už dávno nebol.

Márny čínsky pokus

O čosi podobné sa pred šiestimi-siedmimi rokmi pokúšali v Číne – tamojšiu superligu šiel vyskúšať aj Marek Hamšík –, no príliš neuspeli. Ani hviezdny slovenský stredopoliar tam dlho nevydržal. Po dvoch rokoch sa vrátil.

Saudská Arábia však má peňazí na šport ešte viac než Čína a je odhodlaná konkurovať anglickej Premier League, španielskej Primera Division či nemeckej Bundeslige.



Má šancu v tomto súboji uspieť? Výkonný riaditeľ Premier League zostáva v tomto smere pokojný. „Niečo sa určite deje, ale tak rýchlo to určite nepôjde. Nám v Anglicku trvalo tridsať rokov, kým sme sa dostali tam, kde sme teraz,“ citoval BBC Sport Mastersa.



Saudskoarabi hrdo hlásajú, že do roku 2030 bude SPL (Saudskoarabská profesionálna liga) jedna z desiatich najlepších futbalových súťaží na svete. K tomu im má pomôcť aj štedrá dotácia od vlády piatej najväčšej ázijskej krajiny. Tá do podpory športu v krajine vložila prostredníctvom verejného investičného fondu miliardy dolárov, ktoré majú na trávniky prilákať skutočné futbalové esá. „Premier League to ešte nie je, to by som klamal, ale raz medzi päť najväčších líg tá saudskoarabská určite patriť bude,“ vyjadril sa k jej kvalite Cristiano Ronaldo. Keď v januári tohto roka päťnásobný víťaz Zlatej lopty pre najlepšieho hráča sveta podpísal so Saudskoarabmi zmluvu s neuveriteľným ročným platom 200 miliónov dolárov, svet si klepal na čelo.



Dnes sa už astronomickým sumám, ktoré ponúkajú najbohatšie saudskoarabské kluby, nečuduje nikto. Toľkým miliónom sa len ťažko odoláva. Hoci zo športovej stránky tam určité riziko existuje. V Saudskej Arábii vraj herne zďaleka nebudú napredovať tak ako v náročných európskych dueloch.



Možno aj to bol dôvod, prečo sa so zástupcami Al-Hilalu odmietol baviť Kylian Mbappé. Hoci Paris Saint-Ger­main s ponukou arabského klubu súhlasil, Mbappé podľa informácií francúzskeho denníka L’Équipe akékoľvek osobné rokovania o prestupe odmietol a vyhlásil, že chce zostať v Európe.

Messi: radšej Florida

Messi Saudskoarabom povedal nie, vraj by si tam ťažko zvykali jeho deti. Aj preto si vybral Floridu a Inter Miami, kde je prezidentom David Beckham. „Keby to bola otázka peňazí, určite by som tam hrať šiel,“ netajil Messi, kapitán úradujúcich majstrov sveta z Argentíny.



Odmietol aj chorvátsky hrdina Luka Modrić z Realu Madrid, ktorého chcel Al-Hilal. Už 35-ročný francúzsky útočník Karim Benzema však Al-Ittihadu po štrnástich sezónach v Reale Madrid rád prikývol. „Som moslim. Je to moslimská krajina. Vždy som v takej chcel žiť,“ vyhlásil a podpísal kontrakt, ktorý mu počas dvoch rokov zaručuje celkový príjem 400 miliónov eur.



Ani z kritiky, že si pre lepšie peniaze vybral pohodlnejšiu cestu, si päťnásobný víťaz Ligy majstrov nič nerobil. „Je to dobrá liga, veľa dobrých futbalistov tam už hrá vrátane Cristiana Ronalda, ktorý je môj kamarát. Som tu preto, aby som vyhrával. Tak­isto ako v Európe,“ cituje Benzemove slová portál cnn.com.



Saudská Arábia má so športom vrátane futbalu v regióne skutočne veľké plány. V roku 2027 bude prvý raz v histórii hostiť Ázijský pohár mužov vo futbale. Kandiduje aj na futbalový Ázijský pohár žien, ktorý chcú Saudsko­arabi zorganizovať o rok skôr. Tamojšia liga, ktorá vznikla v roku 1976, bude mať aj viac účastníkov, od novej sezóny ju bude hrať až 18 tímov. Aj v nákupoch však najviac vyčnievajú štyri najväčšie – takzvaná veľká štvorka: Al-Ittihad, Al Ahlí, Al-Nassr a Al-Hilal.



Aj podľa odborníka na šport a geopolitiku profesora Simona Chadwicka majú Saudskoarabi pri napĺňaní smelých predstáv pred sebou ešte kopu roboty. „Nepotrebujete len víziu a stratégiu. Musíte byť schopní určenú stratégiu uviesť do praxe. To čínska liga nedokázala. Ak v tom chce Saudská Arábia uspieť, potrebuje vytvoriť vlastnú identitu, kultúru a nebyť príliš zaujatá sledovaním toho, čo má v tomto smere Európa,“ povedal Chadwick pre portál arabnews.com.

Korunný princ Saudskej Arábie Muhammad bin Salmán však spustenému projektu verí. „Nemáme len ropu, ale aj zlato, fos­fát, urán a iné nerasty. Naše skutočné bohatstvo však spočíva v ambíciách našich ľudí a potenciáli mladej generácie. Sú hrdosťou nášho národa a architektmi našej budúcnosti,“ cituje jeho slová portál goal.com. Aj ten riešil otázku, či je saudskoarabská liga skutočnou hrozbou pre európsky futbal alebo len ligou pre dožívajúcich velikánov. Odpoveď dnes pozná málokto. Čas ukáže.