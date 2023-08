Od začiatku turistickej sezóny počúvame od dovolenkárov, že na Jadrane skokovo vyleteli ceny do nebies. V Chorvátsku po prechode z kún na euro výrazne zdraželo jedlo, nápoje, káva či zmrzlina. Teraz však tamojšie médiá informujú o opačnom prípade - o vysokých cenách v strednej Európe.

Dalo sa to čakať, ale aj tak to väčšinu turistov prekvapilo a poriadne rozdráždilo. Chorvátsko prijalo začiatkom roka menu euro a tamojší obchodníci to pochopili tak, že dostali zelenú na astronomické nafúknutie cien. Zdražela káva, za jeden kopček zmrzliny začali pýtať od 3 do 4 eur, za pivo od 5 eur vyššie.

„Zdá sa mi, že ceny sú veľmi vysoké. Niektoré veci sú lacnejšie v Nemecku ako tu. Pred troma rokmi som bol na Istrii a vtedy bolo o poznanie lacnejšie,“ zhodnotil Hans, ktorý prišiel do Dalmácie spolu s manželkou a vnúčatami z Bavorska. Podobnú skúsenosť mali aj Ivo a Astrid, ktorí pochádzajú z Hradca Králové. „Išli hore, niekde až o tretinu, niekde iba o desať percent. Vidieť to v kaviarňach, reštauráciách, ale napríklad aj na zmrzline. Boli sme zvyknutí na menšie cifry,“ skonštatoval Ivo ešte začiatkom sezóny.

Praha ich vyšla draho

Zdá sa však, že domáci už začali mať podobného bedákania plné zuby. Žena zo Splitu, ktorá bola na dovolenke v Česku, zostala v šoku keď je priniesli účet za dve kávy platila 304 českých korún čo je v prepočte takmer 15 eur. Ako dôkaz priložila fotku svojho účtu. Rozhodla sa preto poukázať na pokrytectvo Čechov.

„Dobrý deň, tu je príklad na zverejnenie. Za dve kávy som v Prahe zaplatila 15 eur. Vzhľadom na to, že sa sťažujú na vysoké ceny v Chorvátsku, tu je príklad z Českej republiky," citoval ženu chorvátsky portál Slobodna Dalmacija. Ako dodáva miestne periodikum, toľko veľa za kávu ani po zdražení na Jadrane stále neplatia.