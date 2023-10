V posledných týždňoch adresovali Kyjevu i niekoľko upozornení.

Spojené štáty čoraz viac naliehajú na Ukrajinu, aby zintenzívnila svoj boj proti korupcii. V posledných týždňoch adresovali Kyjevu i niekoľko upozornení, že určité druhy americkej ekonomickej pomoci budú podmienené dosiahnutím pokroku v reforme vládnych inštitúcií na Ukrajine.

S odvolaním sa na niekoľko amerických predstaviteľov o tom v utorok na svojom webe informovala spoločnosť CNN s tým, že záväzok administratívy prezidenta USA Joea Bidena podporovať ukrajinské ozbrojené sily zostáva nezmenený.

Televízia CNN pripomenula, že Kongres zatiaľ neschválil požiadavku administratívy USA na dodatočné financovanie Ukrajiny vo výške 24 miliárd dolárov. Niektorí republikáni v tejto súvislosti prejavili obavy z poskytnutia takej veľkej sumy peňazí bez možnosti dohliadať na ich využitie a bez splnenia s tým spojených podmienok.

"Odkaz pre Ukrajincov bol vždy taký, že ak by bol ktorýkoľvek z týchto prostriedkov spreneverený, ohrozilo by to všetku pomoc USA," povedal pre CNN jeden z amerických predstaviteľov.

Ďalší traja predstavitelia administratívy USA oboznámení s touto záležitosťou uviedli, že ministerstvo zahraničných vecí USA koncom leta zaslalo Kyjevu diplomatickú nótu. V nej tlmočili očakávanie Washingtonu, že Ukrajina bude pokračovať v boji proti korupcii a zasadzovať sa za finančnú transparentnosť, aby naďalej mohla z USA dostávať priamu finančnú podporu.

V dokumente bola tiež zdôraznená potreba reforiem v rámci programu Medzinárodného menového fondu (MMF). Týka sa to aj tých reforiem, ktoré súvisia s bojom proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu, uviedol zdroj pre CNN.

Ukrajinské veľvyslanectvo vo Washingtone vo vyhlásení pre CNN uviedlo, že Ukrajina "ambiciózne" pristúpila k prijatiu reforiem, vrátane svojho programu MMF.

Medzičasom americká administratíva opakovane deklaruje svoju ochotu pomôcť Ukrajine v boji proti korupcii počas jej vojny s Ruskom a v poslednom období sa v tejto veci zintenzívnili aj kontakty diplomatov z USA s ukrajinskými štátnymi úradníkmi.

Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa tak v septembri stretol s delegáciou ukrajinského úradu pre boj proti korupcii a minister zahraničných vecí Antony Blinken diskutoval o tejto otázke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským začiatkom septembra v Kyjeve.

Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller v pondelok odmietol podrobne komentovať tieto rozhovory, ale dodal, že boj proti korupcii na Ukrajine zostáva jednu z hlavných priorít.

CNN pripomenula, že Biely dom vypracoval zoznam reforiem, ktoré by Ukrajina mala implementovať, aby mohla naďalej dostávať finančnú pomoc od USA a napredovať v integrácii do EÚ.

Dokument Bieleho domu načrtáva zmeny, ktoré by Ukrajina mohla urobiť do troch mesiacov, šiestich mesiacov, jedného roka a 18 mesiacov.

Mnohé z návrhov – vrátane posilnenia Úradu špecializovanej protikorupčnej prokuratúry, posilnenia nezávislosti dozorných rád ukrajinských štátnych spoločností a reformy ústavného súdu – sú tiež požiadavkami na členstvo v EÚ a referenčnými hodnotami pre MMF.

