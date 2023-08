Čo to na nás hrá Shakira? Časté stretnutia a personál vyhodený z vily. Pár vraj nie sú, tvrdí

Shakira sa čoraz častejšie objavuje v spoločnosti slávneho športovca. Napriek tomu hrá na verejnosti divadlo, že spolu nič nemajú.

Latinodiva opäť zalovila medzi mladšími športovcami. Od mája ju čoraz častejšie vídať v spoločnosti sedemnásobného majstra sveta v F1 Lewisa Hamiltona, ktorý je od nej mladší o osem rokov. Po prvýkrát sa dostali na verejnosť klebety o ich vzťahu po Veľkej cene Miami. Shakira tam bola vtedy pozvaná medzi celebritnými hosťami. I keď ju stále obletoval Tom Cruise, nakoniec skončila v spoločnosti pretekára stajne Mercedes. Najprv ich ľudia videli v reštaurácii na posedení s Hamiltonovými kamarátmi a na druhý deň sa k nim pridala aj na výlet na jachte.

Odvtedy sa Shakira objavila na niekoľkých veľkých cenách. Viackrát bola hosťkou priamo v Mercedese. Nechýbala ani na najdôležitejších pretekoch pre jedného z najúspešnejších pilotov všetkých čias, pretože ho prišla podporiť aj do Anglicka. V paddockoch sa už kvôli tomu začali šíriť úsmevné klebety, že práve speváčka môže za Hamiltonovo výrazné zlepšenie výkonov. Po odmávaní šachovnicovej vlajky sa vybrali do známeho londýnskeho klubu, kde sa zabávali až do rána.

Napriek všetkým týmto stretnutiam sa dvojica snaží svojich fanúšikov presvedčiť, že netvoria pár. Ich divadielku však nikto neverí a potvrdzujú to aj najnovšie správy, ktoré sa dostali do médií od zamestnancov tejto speváčky.

Podľa nich si Shakira dala extra záležať, aby nikto nevedel o rande, ktoré má s Lewisom. Pretekár ju viackrát navštívil v jej vile na Ibize a jeho návštevy vždy sprevádzal ten istý rituál. Hamilton prišiel až vo večerných hodinách a Shakira vtedy pravidelne poslala všetok personál domov. Nechcela totiž, aby bol niekto svedkom ich stretávania.

Informácie o ich láske prichádzajú aj zo strany anglického pilota. Jeho osobný vodič sa vyjadril, že počas ciest pomerne často telefonuje s touto speváčkou a venuje jej veľa pozornosti. Niekoľkokrát likeoval i Shakirine rodinné fotografie so synmi, ktoré zavesila na sociálne siete. Takže napriek zapieraniu sa už slávnej dvojici veľmi nedarí utajiť románik, ktorý medzi sebou majú.