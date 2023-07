Po osemnástich rokoch manželstva sprevádza rozvod Kevina Costnera škaredý spor manželov. Bývalá partnerka sa ho vraj pokúsila okradnúť, čo vyústilo do tvrdého ultimáta.

Christine Baumgartner vraj svoj odchod veľmi dobre plánovala. Kevin Costner s jeho právnikmi zverejnili teraz tvrdé obvinenia, ktoré ju nevykresľujú v dobrom svetle. Herec žil dlhé mesiace v nevedomosti o tom, čo potichu spriada za jeho chrbtom. Tajne ho tak oberala o peniaze i majetok, čo už teraz považuje za krádež.

Costner so svojou bývalou mali jeden špeciálny účet na to, aby sa z týchto peňazí financoval len chod domácnosti. Lenže Baumgartner to veľmi figliarsky využila vo svoj prospech. Keďže kreditnú kartu a ostatné platby spravovala ona, vyplatila z neho aj niekoľko desiatok tisíc dolárov právničke, ktorá ju aktuálne zastupuje v rozvodovom konaní. Z manželových peňazí si tak vopred zaplatila všetky trovy, ktoré ju bude stáť tento proces. Porušila tak navyše pravidlo, keďže peniaze mohli ísť len pre zamestnancov spravujúcich ich domácnosť.

Problematická bola aj kúpa luxusného automobilu, ktorú taktiež urobila len pár mesiacov predtým, ako Costnerovi oznámila, že sa s ním chce rozviesť. Obaja manželia mali svoje vlastné vozidlá. Ona však kúpila ešte jedno pre zamestnancov, takže ho opäť zaplatila z účtu na výdavky na domácnosť. Trik však spočíva v tom, že po rozvode časť pracovníkov z ich domácnosti prešla ku Christine a tým automaticky získala aj nárok na nové luxusné auto.

Všetky tieto Christinine ťahy vyústili až k tomu, že sa Kevin Costner rozhodol konať aj oficiálnou cestou. Na súd podal požiadavku, prostredníctvom ktorej dal svojej bývalej jasné ultimátum. Odteraz si môže z ich bývalého spoločného domu odniesť iba svoje osobné veci. Keby si chcela brať nábytok alebo akúkoľvek inú vec, tak to môže urobiť len v prípade jeho prítomnosti a na základe jeho povolenia. Reagoval tak na menšie spory, ktoré mali po rozchode kvôli majetku.