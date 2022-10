Ivanka Trump, ktorá prišla do Prahy prevziať vyznamenanie udelené posmrtne jej zosnulej mame Ivane Trump, svojím outfitom prekvapila aj dojala.

Ocenenie od českého prezidenta Miloša Zemana posmrtnú medailu Za zásluhy prvej triedy, ktoré udelil zosnulej Ivane Trump, prišli do Prahy prevziať jej dve deti, syn Donald Trump junior a dcéra Ivanka Trump. Tá v piatok priletela do Prahy a včera, v deň svojich 41. narodenín, z nej Ivanka Trump odcestovala s manželom Jaredom Kushnerom (41) späť do USA. Ešte predtým ale obaja zažili rozprávkovú prehliadku Hradu.

Ivanka pochopiteľne počas svojho pobytu pútala pozornosť, všetkých zaujímalo, ako sa správa, ako vyzerá. A je nutné povedať, že všetkých milo prekvapila, nielen príjemným, vľúdnym správaním, ale aj outfitom. Na návštevu u prezidenta Miloša Zemana, ktorú absolvovala s manželom a bratom Donaldom, zvolila biele tvídové šaty so zlatými gombíkmi, ktoré vyzerajú ako z dielne Chanel. Doplnila ich lodičkami na nižšom podpätku v kombinácii bielej kože a číreho plastu. To je teraz veľmi trendy.

Uši si ozdobila mohutnými náušnicami presne v štýle svojej milovanej matky, za ktorú prevzala štátne vyznamenanie. Zosnulá Ivana mala tento typ náušníc veľmi rada a je možné, že pochádzajú z jej súkromnej zbierky šperkov, a Ivanka tak chcela uctiť pamiatku svojej milovanej mamičky.

Na Hrad prišla Ivanka v nádhernom modeli od návrhára Osmanyho Laffity, ktorý roky obliekal jej matku Ivanu. Čierne šaty na jedno rameno zdobené strieborným pásom, ktorý sa z pravého ramena tiahol až na ľavý bok. Veľmi rafinované. „Šaty, ktoré mala na sebe, patria rozhodne k tým najlepším celého večera,“ okomentoval outfit pre Aha! štylista Peter Lukeš. „Šaty podarené, primerané príležitosti, pristanú jej k postave, dobre vybraná farebná kombinácia, tu sa nič vytknúť nedá,“ popísal.

Ivanka sa o dojmy z návštevy Prahy podelila aj na sociálnej sieti, kde zverejnila viacero fotografií. K nim pripísala takýto text: "Včera večer na Pražskom hrade sme mali s bratom Donom tú česť prevziať v mene našej mamy Ivany od prezidenta Miloša Zemana posmrtnú medailu Za zásluhy prvej triedy. Moja mama sa narodila a vyrastala vo vtedajšom Československu, vyrastala v Zlíne, lyžovala v národnom tíme a navštevovala Karlovu univerzitu v Prahe. Počas svojho života si zachovala hlbokú lásku a vzťah k Českej republike. Viem, že mama by bola mimoriadne poctená uznaním, rovnako ako my, aby sme ho dostali v jej mene tu v Prahe," napísala poctená Ivanka.