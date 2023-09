Domov prišli pred úsvitom.

Dcéry bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu (62) a jeho manželky Michelle (59) mali 6 a 10 rokov, keď sa ich otec v roku 2008 uchádzal o post šéfa Bieleho domu. Stal sa prvým afroamerickým prezidentom. Ako hlava USA pôsobil od roku 2009 do 2017. V kampani mu iste pomohol aj obrázok jeho usporiadanej rodiny. Dcéry boli súčasťou kampane, no na očiach verejnosti neboli viac, ako to bolo nutné a popri prezidentovaniu svojho otca vyrástli. V roku 2014 ich Time zaradil medzi 25 najvplyvnejších tínedžerov.

Excesy staršej dcéry

Dnes majú Malia 25 a Sasha 22 rokov. Keď mala Malia 18 rokov obleteli internet jej foto z festivalu, na ktorých to vyzeralo, že fajčí jointa. Inak, jej otec priznal, že v mladosti fajčil marihuanu. Ako 20-ročnú Maliu prichytili s pohárikom, pričom v USA sa môže legálne piť až od 21 rokov. Malia po drobných excesoch skončila Harvard a rozbehla kariéru scenáristky v hollywoodskych štúdiách.

Mladšia Sasha tento rok promovala na univerzite v Kalifornii. Dievčatá majú k sebe blízko, o čom svedčí aj fakt, že sa spolu nedávno objavili v Los Angeles v klube The Bird Streets. Konala sa tam totiž after párty po koncerte kanadského speváka Draka (36). Slečny Obamové si užívali od večera do úsvitu, čomu sa pri ich veku nemožno čudovať. Z klubu odchádzali pred svitaním o štvrtej ráno. Obe zvolil párty oblečenie, v ktorom odhalili aj kúsok kože.