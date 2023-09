Najnenápadnejším členom televízneho štábu Jána Tribulu je Martin Krystýnek. Málokto tuší, že časť svojho života strávil v Južnej Amerike.

V Južnej Amerike najskôr robil spoločnosť kamarátovi Pavlovi, ktorý je veľký futbalový fanúšik. Za mesiac prešli štadióny v Argentíne, v Brazílii a v Paraguaji, no všímali si aj život mimo športových arén. „Stačilo na ulici spomenúť pár veľkých futbalových mien a hneď sme mali kopu známych. Mnohí z tých ľudí boli chudobní, no bezprostrední a s hrdosťou nás pozývali domov. Ak som si dovtedy myslel, že Slováci sú pohostinní, tu som zmenil názor,“ spomína Martin na časy, keď ešte o práci v komerčnej televízii netušil.

Keďže život v bezstarostnom teple ho nadchol, začal sa učiť po španielsky a na opačnú stranu sveta čoskoro vycestoval sám. Zavítal do Čile, Peru a Uruguaja, no tentoraz si do batožiny pribalil aj malý amatérsky fotoaparát. Napokon sa usadil v hlavnom meste Paraguaja, v Asuncióne, kde sú vraj najkrajšie dievčatá na svete. „Po druhej svetovej vojne sem utiekli tisíce Nemcov, Poliakov a Francúzov, ktorí si vzali miestne ženy. Dnešné paraguajské krásky preto v sebe nosia európske aj južanské črty,“ vráti sa do minulosti.