Šampión žil len pre stávkovanie, teraz hľadá cestu späť.

Málokto na to nájde odvahu, ale dnes 53-ročný Američan Phil Mickelson, legenda profesionálneho golfu, tak napokon urobil. Prostredníctvom statusu na sociálnej sieti sa priznal k dlhoročnej závislosti od stávkovania. Verejne sa rozhodol podeliť o svoje dojmy vraj preto, aby ostatných varoval pred rovnakou chybou.

No možno ho tak trochu donútila aj nedávna autobiografia 77-ročného amerického podnikateľa, filantropa, no najmä profesionálneho hazardného hráča Billyho Waltersa. V nej otvorene píše, že Mickelson, s ktorým udržiaval dlhoročné priateľstvo, stavil za tri dekády zhruba miliardu dolárov. Podľa neho Mickelson na tom prerobil zhruba sto miliónov. Slávny golfista na to spočiatku reagovať nechcel. Až neskôr sa rozhodol, že o tom predsa len prehovorí.

Ako hurikán

Priznal, že tipoval vo veľkom, aj skutočnosť, ako veľmi mu táto závislosť strpčovala život. „Nešlo ani tak o peniaze, tých som počas kariéry zarobil dosť, ako o skutočnosť, že som s tým nedokázal prestať. Zachytilo ma to ako hurikán. Aj keď som bol so svojimi blízkymi fyzicky, duchom som pri nich nebol. Stále som počúval: si tu, a pritom tu nie si,“ cituje jeho slová Daily Mail.



Mickelson netajil, že si izolovanosť pred najbližšími dlho poriadne neuvedomoval. „Nedokázal som pochopiť, čo mi vlastne rodina hovorí. Neuvedomoval som si, že moja duchovná neprítomnosť môže byť až taká bolestivá. Nie je to téma, o ktorej by som verejne rád rozprával, ale už môžem, pretože som tú závislosť prekonal,“ tvrdí.



Dokázal to vraj vďaka manželke Amy, ktorú si bral v roku 1996 a s ktorou má tri deti Evana, Sophiu a Amandu. „Napriek všetkému mi bola aj v tejto situácii ochotná pomôcť. Len vďaka nej som dokázal prejsť tým najhorším, len vďaka jej láske sa vrátiť. Len vďaka jej vôli som znova rovnakým človekom, akým som bol predtým,“ ďakoval Phil svojej životnej láske.



Dnes vraj už dokáže vychutnať okolie, vnímať ticho a nevisieť na každom športovom výsledku. „Dnes už som schopný prežiť deň s vnútorným pokojom. Už mi došlo, že chvíle s najbližšími sú oveľa vzácnejšie ako akákoľvek výhra v stávkovaní,“ netají syn pilota z kalifornského San Diega. „Stále mám ešte čo naprávať vo vzťahu s tými, ktorí pre mňa veľa znamenajú, ale som na správnej ceste,“ protirečil si tak trochu vzápätí.

Tenká čiara

Čiara medzi stávkovaním pre zábavu a závislosťou je vraj veľmi tenká a často len veľmi zle postrehnuteľná. „Ak ju niekedy prekročíte, veľmi ľahko sa vám môže stať, že prestanete rozoznávať skutočných priateľov od tých ostatných. Presne to sa stalo mne. A ešte vám prajem, ak sa vám to niekedy prihodí, aby ste to nemuseli riešiť takto verejne,“ pokračoval Mickelson.



Z posledného veľkého golfového triumfu sa tešil ešte pred dvoma rokmi, keď zvíťazil na PGA Championship. Dokázal to veku 50 rokov, čím sa stal najstarším víťazom major turnaja za 161 rokov, odkedy sa turnaje tejto kategórie v golfe konajú. Phil bol v tom čase len 115. hráč svetového rebríčka.



Billy Walters, ktorého súd v roku 2017 poslal na päť rokov za mreže pre podvody a finančné machinácie, ho v knihe obvinil aj z toho, že v roku 2012 stavil 400-tisíc dolárov na víťazstvo Američanov v Ryder Cupe – pres­tížnom golfovom dueli výberu Európy proti výberu USA, ktorý sa koná každé dva roky. To však Mickelson rezolútne poprel. „Na Ryder Cup som v živote nestavil. Nikdy by som nenarušil integritu tejto hry,“ bránil sa.



Možno to však celkom pravda nebola. Neskôr totiž priznal, že stávkoval aj v golfe, no maximálnu výšku stávky vraj limitoval sumou tisíc dolárov. „To boli len také motivačné tipy,“ tvrdil. Mimochodom, Európa v spomínanom roku 2012 v chicagskom Illinois zdolala v Ryder Cupe výber USA o jediný bod 14,5 : 13,5.



Najbližší ročník obľúbenej tímovej súťaže sa uskutoční na prelome septembra a októbra tohto roku v Marco Simone Golf and Country Clube neďaleko talianskeho Ríma. Podľa posledných správ to bude po dlhom čase, keď Mickelson pri tom nebude, keďže rekordér v počte štartov uprednostnil konkurenčné podujatie série LIV GOLF. Mnohí fanúšikovia mu to nevyčítajú. Pre Ameriku je totiž stále populárnou golfovou legendou.

Ktovie, čo s jeho menom urobí čerstvé priznanie. Prípadným bankrotom sa však trápiť nemusí. Odborníci hodnotu jeho majetku odhadli zhruba na 875 miliónov dolárov. Patrí medzi tú hŕstku golfových šťastlivcov, ktorí sa v kariére dokázali v zárobkoch prehupnúť cez miliardu aj vďaka reklamným zmluvám. Dnes už miliardárom nie je, len milionárom. Ale k onej magickej hranici mu nechýba veľa.