Slovenský havkáč sa stal hviezdou svetových médií.

Slovensko sa okrem výsledkov predčasných volieb dostalo do zahraničných médií aj vďaka kurióznej správe. Ide o prípad psa za volantom, ktorého memečko ste mohli zachytiť aj na satirickej stránke Zomri.

Slovenská realita

Naša polícia zavesila v piatok (29.9.) na svoj oficiálny Facebooku fotku škodovky, ktorú akoby šoféroval pes. „Pán pes, prekročili ste rýchlosť v obci: vaše doklad na vedenie auta.“ „Prosííím, nemám...“ zaštekal pes. „Nó, to si teda priplatíte. Máte aspoň niečo, prosím?“ „Nemám…“ zavtipkovali si muži zákona, no upozornili, že nejde o žiadnu fotomontáž ani fejk.

Senickí policajti skutočne neverili vlastných očiam, keď sa na fotke policajného radaru, miesto vodiča usmieval do kamery hnedý poľovnícky pes, ktorý „poslušne sedel za volantom škodovky a vykúkal cez predné sklo nádejné mladé srnky“. „Chlpáčovi sme jeho lovecké plány zmarili a potulky po chotári ukončili. Ani blchy ani ťažké labky, ale…“ Nezodpovedný vodič, ktorého zastavili hliadka pre prekročenú rýchlosť v obci Šterusy, mal nakoniec čo vysvetľovať.

„Policajtom 31-ročný muž z okresu Piešťany tvrdil, že havino mu zrazu preskočil na jeho kolená. Prehratý záznam však náhly pohyb v aute nezaznamenal. Senickí policajti mu za porušenie dopravných predpisov uložili na mieste blokovú pokutu.“

Muži zákona varujú vodičov, aby si domácich miláčikov radšej zabezpečili. „Pri preprave psa dbajte o bezpečnosť zvieraťa a celej posádky v aute. Aj malé zviera vás môže počas jazdy ohroziť na živote a zdraví. Aby k tomu nedošlo, existuje celý rad ochranných systémov, ktoré by majitelia zvierat mali rozhodne využiť.“

Pobavilo svet

Kuriózna správa zo Slovenska zaujala aj svetové médiá. Britská BBC píše o tom v článku: Motorista dostal pokutu za psa, ktorého videli za volantom auta. Spravodajský kanál N1, ktorý pokrýva udalosti v strednej a juhovýchodnej Európe, zverejnil článok: FOTO Bezpečnostná kamera zaznamenala za volantom škodovky psa, oznámili policajti.

Regionálny chorvátsky portál Dalmacija Danas zverejnil: VIDEO HIT Rýchlostná kamera zaznamenala psa za volantom škodovky: Skryl sa vodič, aby sa vyhol pokute? Chorvátske noviny Slobodna Dalmacija majú na webe článok: Kamera na Slovensku zachytila škodovku, ako prekračuje rýchlosť, no policajti neverili, koho vidia za volantom…

Medzinárodný portál so sídlom v New Yorku Business Insider v článku Policajti pokutovali majiteľa auta po tom, ako sa na rýchlostnej kamere objavil pes za volantom, píše: „Zdá sa však, že polícia vidí vtipnú stránku incidentu, a to v simulovanom rozhovore so psom o prekročení rýchlosti, ktorý môže znieť lepšie v originálnom slovenskom jazyku ako v anglickom online preklade.“

Izraelský denník v angličtine The Jerusalem Post zverejnil na webe článok: Na Slovensku zastavili poľovníckeho psa za prekročenie rýchlosti. Novozélandský Herald zase píše: Rýchlostná kamera na Slovensku ukazuje psa za volantom auta.