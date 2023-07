Len sa naň treba pripraviť, rýchlo sa zorientovať, odpustiť si pasce na turistov a nehanbiť sa osloviť miestnych. Potom sa vám bude z Dubrovníka ťažko odchádzať

Pohľad z kopca Srd na okolitú krajinu je úchvatný. Rozľahlé blankytné more, ktoré na horizonte neruší žiadna pevnina, a priamo pod nami ikonické mesto opradené históriou. Jeho počiatky sa datujú do siedmeho storočia a dodnes patrí k najvýnimočnejším a najkrajším na svete. Nie div, že sa tam ročne nahrnie viac než poldruha milióna turistov, ktorí bezkonkurenčne prevyšujú počet obyvateľov, mierne sa pohybujúci nad štyridsaťtisícovou hranicou. Keď posunieme objektív trochu doľava, z pokojnej hladiny sa vynorí ostrov Lokrum, kde sa svojho času nakrúcal seriál Hra o tróny. No nielen tým je príťažlivý. Nájdeme tam napríklad najkrajšiu nudistickú pláž v krajine, botanickú záhradu, mŕtve more a atmosféru pohody dokresľujú voľne pobehujúce pávy. Ešte o kus ďalej sú ostrovčeky Mrkan, Bobara a Supetar, kde v 13. storočí vznikla prvá karanténna oblasť na svete.

Pretlak

Srd týčiaci sa do výšky 412 metrov nad morom je akýmsi mementom nie takej dávnej pohnutej minulosti. Zatiaľ čo pred nami sa rozprestiera atraktívna krajina plná života a zábavy, za naším chrbtom „straší“ pevnosť Imperial, postavená ešte za čias Napoleona. Stala sa symbolom obrany mesta počas občianskej vojny. Dnes je v jej priestoroch, ktoré zostali z veľkej časti v pôvodnom stave, múzeum zobrazujúce smutné udalosti z deväťdesiatych rokov.

Skľúčenosť, ktorú po jej návšteve pociťujeme, umocní príchod do tamojšej reštaurácie s panoramatickým výhľadom, kde sa nám pri pohľade na jedálny lístok mierne zakrúti hlava. Polievka za 9,50 eura, mäsové menu štartuje približne na tridsiatich eurách, a ak k nemu pridáte hranolčeky, zaplatíte ešte o vyše sedem eur viac. Samozrejme, to je extrém, s ktorým sa neskôr v centre stretneme len výnimočne. Srd totiž patrí k najnavštevovanejším miestam a rady na lanovku, ktorá vás tam vyvezie, sa v sezóne tiahnu desiatky metrov.

No aj dole v starom meste si musíme pripomínať, že sme v piatom najkrajšom meste sveta, ktoré niečo stojí. Nariek tomu pretlakom turistov doslova trpí. Dopravné zápchy sú na dennom poriadku, dopláca na to infraštruktúra a znižuje sa aj kvalita života domácich, ktorí sa radšej sťahujú do menej rušných a cenovo dostupnejších oblastí.

Aj preto vedenie mesta obmedzilo počet výletných lodí, ktorých v tunajšom prístave kotvilo aj päť-šesť, každá zhruba so štyrmi tisíckami pasažierov a s posádkou. Výrazne zredukovali aj možnosť parkovania cudzích vozidiel. Ak nemáte dubrovnícke EČV, zväčša musíte odstaviť svojho tátoša v mestskej garáži. Aj to so šťastím. Dopraviť sa do perly Jadranu lietadlom a využívať služby mestskej dopravy preto rozhodne nie je zlý nápad.

Lepšia kvalita ako kvantita

Rovnako ako väčšinu turistov, aj nás láka predovšetkým staré mesto obklopené vysokými hradbami. Spleť malebných uličiek, reštaurácií, barov, pôsobivých stavieb, kombinácia úchvatnej histórie a tvrdej komercie ťažko nechá niekoho chladným. Sympatické je, že nadháňači stojaci pri vstupe do podnikov pojali svoju úlohu na rozdiel od južnejších krajín sebe vlastným, ležérnym spôsobom. Nenaliehajú, nepokrikujú na okoloidúcich a heslo „Pomaly, pokojne, žiadny stres“ tam platí rovnako ako na celom pobreží Jadranu. Prečo by nemalo, keď je aj tak všade plno?

Nehovoriac o tom, že kričať ani nesmú. To je tam zakázané, rovnako ťahanie batožiny na kolieskach. Je to súčasť opatrení, ktoré magistrát zaviedol, aby obmedzil hlučnosť, obťažujúcu obyvateľov. Jedným z nich je Miroslav, študent právnickej fakulty v Splite, ktorý nám hovorí o úskaliach tunajšieho života. „Dnes už aj sprievodcovia turistických skupín musia používať techniku. Šepkajú do mikrofónu a ich zverenci ich počúvajú cez slúchadlá. Neverili by ste, aký priaznivý akustický efekt to má.“



Hovorí tiež o nežiaducej invázii výletných lodí. „Aj v prípade turizmu je lepšia kvalita ako kvantita. Z lodí sa hrnuli davy, no pre miestny biznis neboli veľkým prínosom. Pozreli pamiatky, nanajvýš kúpili nejaký suvenír. Keď som si išiel niečo kúpiť, musel som sa predierať ulicami a dvojminútová trasa sa mi pretiahla aj desaťnásobne.“ Spomenie i rastúce ceny, ktoré domácich vyháňajú z centra. „Niektoré podniky pre nich zaviedli zľavy, pretože mnohí to finančne nezvládajú.“

Dlhovekí

Vyšliapať po prudkých kamenných schodoch na hradné múry a absolvovať zhruba hodinový okruh je takmer povinnosť. Pohľady na more, celé historické centrum i okolitú krajinu stoja za tých 35 eur. Je však múdrejšie za rovnakú sumu si kúpiť 24-hodinový „pas“, ktorý okrem vstupu do múzeí (vrátane hradieb) umožňuje aj využívanie hromadnej dopravy. Pri vyššom počte dní je pass ešte výhodnejší.

Zákazy v uliciach starého mesta - Počet turistov je monitorovaný a obmedzený,batožinu musia návštevníci nosiť v rukách, nesmú chodiť "hore bez", nemali by konzumovať potravu v historických objektoch a všetky psy musia byť na vôdzkach. Vedenie mesta však tvrdí, že zatiaľ nikoho nepokutovali. Aj majiteľom hlučných podnikov len dočasne obmedzujú prevádzku vonkajších priestorov. Zdroj: Peter Galan

Pamiatky striedame s drobným občerstvením, neodmysliteľnou zastávkou v novootvorenej reštaurácii Hard Rock Café, ktorá je zatiaľ jediná v Chorvátsku, či pri Jezuitskom schodisku neďaleko tržnice, kde sa nakrúcala známa scéna zo seriálu Hra o tróny.



Apropo, schody. Tie sú všade, a ako nám hovorí naša sprievodkyňa Janka Domič, Trnavčanka, pre ktorú je Dubrovník už takmer tridsať rokov druhým domovom, prispievajú k dobrej kondícii a dlhovekosti obyvateľov. Odmalička tak celkom prirodzene športujú, čo v kombinácii s kvalitnou stredomorskou stravou robí zázraky. „Keď tu niekto zomrie v osemdesiatich piatich, hovorí sa, že odišiel celkom mladý,“ dodá s úsmevom.

Vážené ľahké devy

Zahĺbení v rozhovore zastavíme pri veľkej stavbe Rektorského paláca (Knežev dvor). „Rektor bol v 13. storočí v Dubrovníckej republike ako u nás prezident,“ hovorí nám Janka. „Čo je zaujímavé, volili ho len na obdobie jedného mesiaca, počas ktorého prakticky nemal žiadne súkromie, nesmel ísť ani domov k žene a naplno sa musel venovať len verejnému záujmu. Korupcia v takom systéme nemala priestor.“



Ako pokračuje, vtedajší štatút mesta obsahoval body, ktoré by mnohí radi privítali i dnes. Sekanie končatín či hlavy za trestnú činnosť, vysoké pokuty pre nečestných podnikateľov, pričom ten, kto ich nahlásil, dostal polovicu z tejto sumy, prepracovaný systém starostlivosti o siroty.

Na snímke letná dovolenková sezóna v Chorvátsku na začiatku júla 2023. Zdroj: Profimedia

Osobitnou kategóriou bola prostitúcia. Dubrovník bol mestom námorníkov, ktorí po dlhých plavbách prahli po ženách. To so sebou prinášalo množstvo znásilnení či vrážd. Preto zriadili uličku, kde ľahké devy ponúkali svoje telá. Násilností rapídne ubudlo a dámičky sa stali váženými občiankami. Keď­že však pracovať začínali v pätnástich-šestnástich a do dôchodku išli v dva­dsiatke, po službe mestu sa bolo treba o ne postarať. Riešenie sa našlo. Každá prostitútka mala zápisníček, do ktorého si zapisovala mená klientov. No a ten, kto k nej z miestnych chodil najčastejšie, si potom musel čerstvú "dôchodkyňu" vziať za manželku. Keď bol ženatý, vybrali jej iného muža, a ak sa odvážil odmietnuť, vyhnali ho z republiky.

Známe tváre

Perla Jadranu je lákadlom nielen pre turistov, ale aj filmárov. Okrem slávnej ságy tu točili napríklad Hviezdne vojny či Robina Hooda a medzi pravidelných dovolenkárov patria mnohé známe tváre filmu, športu či biznisu. Od Beyoncé cez Ronalda až po arabských šejkov. Elizabeth Taylor sa sem vracala každé leto.

Okrem toho je Dubrovník vyhľadávaným centrom kultúry, miestom na kongresy či stretnutia politikov a popri rušných lokalitách ponúka i zákutia, ktoré sú bežným návštevníkom neznáme, nádherné parky plné pokoja, veľa príležitostí na turistiku či cyklistiku a v sezóne celkom slušný nočný život. V takzvaných konobách mimo hlavných ulíc nájdete aj prijateľné ceny pokrmov či nápojov. Nie sú ďaleko od centra, len sa na ne treba spýtať. A ešte tip pre mladé rodinky - nedávno v hotelovom rezorte na polostrove Babin Kuk vyrástlo najväčšie detské zábavné centrum na Jadrane. Akýsi malý raj pre najmenších.

Čo hovoria turisti...

Zdajú sa spokojní, neraz nadšení, hoci aj „západniari“ poukazujú na drahotu. „Je to však rôzne, napríklad v pekárni, kam už týždeň chodíme, je prekvapivo veľmi lacno,“ hovorí nám párik z Holandska. Pochvaľujú si priateľských ľudí, dobré jedlo a veľmi slušnú znalosť angličtiny u miestnych. S podobnými hodnoteniami sa stretávame opakovane. Padne i názor, že v Dubrovníku akoby ste zo sivej reality skočili rovnými nohami do farebného filmu.



Ani našinci sa veľmi nesťažujú. Milan z Martina nám hovorí, že preferuje "nasávanie atmosféry" a nepotrebuje prehnane utrácať, aby sa cítil ako na dovolenke. „Rád sa túlam zákutiami, bočnými uličkami a naozaj si to tu užívam. Na mojich cestách som spoznal aj finančne náročnejšie destinácie. Nehovoriac o tom, že v bežných potravinách sú ceny viacerých druhov tovaru nižšie ako u nás.“



Bratislavčan Ivan zase hľadá hlavne unikáty, za ktoré je ochotný "pustiť žilou". „Nemusím mať obed priamo v starom meste, ale všade chcem zažiť či spoznať niečo výnimočné. Alebo navštíviť miesto, kde sa budem cítiť dobre. Teraz som neďaleko prístavu objavil sympatický podnik s tankovým pivom, ktoré priamo tam varia. Za to som 6,50 eura neľutoval.“ Trochu mu prekáža miestna doprava. „Sieť autobusov je síce hustá, ale preťažená, niekedy sa do nich ani nedá dostať,“ podotkne.

... a čo domáci

Dubrovníčania vyššie ceny pripisujú predovšetkým vstupu do schengenského priestoru a príchodu eura.

Myslí si to aj barman v podniku v areáli jedného z nákupných stredísk. „Hlavne v starom meste, ktoré bolo drahé aj v minulosti, je to už prehnané. No v obchodoch tiež platíme viac. Za niektoré produkty o vyše sto percent. Pritom zárobky Chorvátov patria k najnižším v Únii.“ Pochvaľuje si, že aspoň turisti sa vrátili a ich počet dosahuje čísla pred koronou.

„Všetko išlo hore. Dovolenkári tie ceny platia pár dní, ale my celý rok,“ rozčuľuje sa žena v stredných rokoch a potom nám poradí, kde nakúpime najlepšie. „Z bežných obchodov je najhorší Tommy, po ňom Studenac a najvýhodnejší je Konzum.“

Práve tam stretneme Zrinku, mladú Dubrovníčanku, ktorá oproti minulosti vníma

výrazny nárast na účtenkách predovšetkým v baroch a reštauráciách. „V tom smere je naše mesto asi najdrahšie v Chorvátsku. No neodišla by som odtiaľto ani za nič. Milujem Dubrovník, hoci je v zime trošku nudný a mnoho podnikov je zatvorených.“ Vyššie cenovky v bežnej predajnej sieti podľa nej zodpovedajú situácii vo svete.

Do predajní sme nazreli i my, a z pohľadu Slovákov sme skutočne žiadnu katastrofu nezaznamenali. Napríklad čerstvé mlieko sme našli za 1,10, desať vajec za 2,20, olej aj za 1,10, kura za 3,31 či maslo za 2,18 eura. Samozrejme mimo akcií. Lacnejšie ako doma vychádzali pohonné látky - benzín 1,40, nafta 1,28 eura. Ak teda nemáte problém v neznámom prostredí trochu pátrať, váš účet v Dubrovníku nemusí veľmi trpieť.