Krvilačný gróf je len marketingové lákadlo pre turistov, Sedmohradsko ponúka oveľa viac.

Aj keď sa mnohým v spojení s rumunskou Transylvániou vybaví ako prvý krvilačný gróf Drakula, očarí tam najmä nádherná príroda, zachovalé a starostlivo udržiavané pamiatky. A tie sú na tom lepšie ako mnohé naše. Jedinou zvláštnosťou boli posplietané káble na elektrických stĺpoch, pri pohľade na ne sme sa čudovali, že tam vôbec funguje elektrina.

Tento kraj si zamiloval aj britský panovník Karol III., a tak nečudo, že aj jeho prvá zahraničná návšteva po korunovácii viedla práve do Rumunska. Ako uviedol, má Transylvániu v „krvi“ ako jeden z potomkov Vlada Napichovača. Vlastní tam niekoľko domov a založil nadáciu na záchranu historického dedičstva. Tento kraj nazval „poslednou nedotknutou oblasťou“. A takou naozaj je.



Počas našej cesty do tajuplného regiónu sme rýchlo pochopili, že upírí príbeh je skvelý obchodný artikel, ktorý láka milióny turistov ročne. A hrady Bran, Hunedoara, Peleš, úžasné mestá Brašov a Sighișoara, ale aj podzemný raj Salina Turda rozhodne stoja za návštevu.

Za všetko môže Bram Stoker

Celý ošiaľ okolo krvilačného grófa Drakulu má na svedomí írsky spisovateľ Bram Stoker, ktorý do tohto prostredia umiestnil svoj slávny román. Predlohou Stokerovho románu bola skutočná postava – valašské knieža Vlad „Drakula“ Tepeš, ktorý sa zapísal do rumunskej histórie krvavým písmom. Naznačuje to už jeho priezvisko Tepeš – v preklade napichovač. Vyžíval sa v mučení a popravách. Svojich tureckých nepriateľov, ale aj nepohodlných ľudí najčastejšie zabíjal napichnutím na kôl. Práve pre krutosť si ho spisovateľ vybral ako predlohu postavy upírskeho grófa. Aj keď v skutočnosti nebol vraj o nič horší ako ostatní vtedajší vládcovia.



Zrejme najznámejšou pamätihodnosťou je legendárny hrad Bran, ktorý je známy ako Drakulov hrad. Čím si vyslúžil svoju neobvyklú pozornosť? Dozvieme sa pravdu? Alebo sa necháme unášať povesťami a legendami, ktorými je Transylvánia obostretá? Bran nápadne pripomína opis hrôzostrašného hradu z románu o Drakulovi. Vlad Tepeš v ňom vraj v skutočnosti prežil iba jednu noc, a to ako zajatec. Ako to teda s týmto gotickým hradom bolo naozaj? Postavili ho v 14. storočí, aby chránil obchodnú cestu, ktorá sa vinula údolím. Nebol významný až do chvíle, kým ho nespomenul Stoker. Sám spisovateľ hrad nikdy nenavštívil. Pritom je taký obyčajný a krásny zároveň, týči sa nad hlbokými lesmi medzi Transylvániou a Valašskom. V roku 1920 ho venovalo mesto Brašov rumunskej kráľovnej Márii Edinburskej, ktorá si ho veľmi obľúbila. Od roku 1940 je tam dokonca na želanie samej panovníčky uložené jej srdce.



Na prehliadku sme sa vybrali bez sprievodcu. Úzke schodištia pôsobia síce tajomne až stiesnene, ale celá stavba má neuveriteľnú atmosféru. Asi preto sa tam kráľovnej tak páčilo. Taký vrelý vzťah ako Mária však k hradu neprechovávala jej dcéra Ileana. Napríklad počas druhej svetovej vojny ho nechala využívať ako nemocnicu pre zranených. Komunisti stavbu vyvlastnili a po páde režimu sa syn princeznej Ileany pokúšal dostať ho späť do vlastníctva rodiny. Podarilo sa mu to až po dlhých súdnych ťahaniciach v roku 2006.



Dnes sa môžete „upírím výťahom“ zviezť do podzemia a odfotiť s Drakulom. Upír je večne živý aj v okolitých v stánkoch, kde nesmú chýbať magnetky a rôzne gýče s jeho podobizňou. Nás však zmohol hlad a únava, vybrali sme sa teda do najbližšej reštaurácie na obed. Dali sme si typickú rumunskú čorbu, kys­lú polievku, ktorej základom je kvasená šťava zo pšeničných alebo ovsených otrúb, a mamaligu, teda kukuričnú kašu so smotanou a syrom. Odporúčam.



A hor sa do Brašova. Privítal nás obrovský nápis v holly­woodskom štýle na hore Tampa. V meste je plno kaviarní, reštaurácií, krčmičiek, mladých a moderne oblečených ľudí. Založili ho nemeckí kolonisti zo Saska a nazvali ho Kronstadt, v preklade korunné mesto. Pritom aj jeho latinské meno v 13. storočí znelo Corona. Dominantou je Čierny kostol zo 14. storočia. Ide o najväčší gotický chrám medzi Viedňou a Istanbulom. V 17. storočí ho takmer zničil požiar, preto má svoj súčasný názov, ktorý odkazuje na jeho vtedajší čierny vzhľad. Stojí na námestí Piata Sfatului a v okolí nájdete mestskú radnicu z roku 1420, ale aj domčeky saských kupcov. Zaujímavá je aj najužšia ulička v Rumunsku – Strada Sforii. Keby bola len o niekoľko centimetrov užšia, bola by najtesnejšou v celej Európe.



Úchvatný je aj pohľad na Brašov takmer z tisícmetrovej hory Tampa. Na jej vrchol môžete vyšliapať, ale ak vo vás zvíťazí lenivosť, čo bol náš prípad, k dispozícii je aj lanovka.

Hunedoara, miesto, kde väznili grófa

Malebné. Nádvorie hradu Hunedoara. Zdroj: Dorota Hudecová

Pátranie po Drakulovi pokračuje. Tentoraz sme si to namierili do mesta Deva na hrad Hunedoara alebo Korvínov hrad. Povesť vraví, že práve tam bol Drakula sedem rokov väznený.



Prvá kamenná pevnosť tam zrejme vznikla už v 14. storočí, no niektorí historici ju datujú až do prvej polovice 15. storočia. V roku 1440 hrad prešiel rekonštrukciou, ktorú viedol jeho majiteľ Ján Huňady, sedmohradský šľachtic, vojvodca a legendárny turkobijec. Ďalšia prestavba hradu sa spája s jeho synom Matejom Korvínom. Je obrovský, majestátny, vyráža dych. Nečudo, veď patrí medzi najväčšie hrady v Európe.



Cesta doň vedie cez úžasný masívny drevený most na štyroch pilieroch. Na nádvorí sú stánky, aj v nich víťazí fikcia nad realitou. Magnetka s Huňadym či teplomer s Korvínom nie sú takým predajným artiklom ako Drakula. Len o trochu ďalej nám však behá mráz po chrbte a sme šťastní, že časy vystavených mučiacich nástrojov sú dávnominulé. Ďalším lákadlom hradu je Matejova lóža postavená na žiadosť kráľa Mateja Korvína. Ide o dvojposchodový objekt s otvorenými terasami, zdobený freskami zobrazujúcimi legendu o pôvode rodu Korvínovcov. Napriek tomu, že v nej prebiehajú reštaurátorské práce, zostala sprístupnená.



Stavebné úpravy prebiehali aj na nádvorí. K studni, o ktorej sa šíri ďalšia z mnohých legiend, sme sa tak nedostali. Má vraj hĺbku 30 metrov a vykopali ju traja tureckí väzni, ktorí dostali sľub, že budú slobodní, ak nájdu vodu. Kopali celých 15 rokov. No medzitým Ján Huňady zomrel a jeho manželka ich z obavy odsúdila na smrť. Obávala sa, že Turci sa jej po prepustení pomstia. Na stene studne je nápis, ktorý vraj hlása: „Máte vodu, ale nemáte dušu.“ Správny preklad však znie: Ten, kto napísal tento nápis, je Hasan, ktorý žije ako otrok neveriacich v pevnosti pri kostole.



Mimochodom, toto miesto neobľubujú len turisti, zaujalo aj ľudí v zábavnom priemysle. Hrad sa objavil napríklad vo filme Dračie srdce 4: Bitka o srdce či vo videohre Age Of Empires II: The Forgotten. A to nie je všetko. V roku 2007 ho navštívil štáb britskej paranormálnej televíznej šou Most Haunted Live! Tri noci tam pátral po duchoch, ktorí tam údajne strašia. Či práve vtedy strašili inde, ktovie, ale štáb žiadnych nenašiel.

Farby, hradby – to je SighiȘoara

SighiȘoara. Neodmysliteľné námestie so suvenírmi. Zdroj: Dorota Hudecová

Vydávame sa do rodiska grófa Drakulu, ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNES­CO. Sighișoara je jedným z najzachovalejších stredovekých miest v Európe, až do 12. storočia však bolo opustené, neskôr sa tam usadili tak­zvaní sedmohradskí Sasi. V roku 1280 ho nazvali Castrum Sex – šiesta pevnosť, čo odkazovalo na sedem opevnených saských miest vo vtedajšej Transylvánii, ktorá podľa toho neskôr dostala názov Sedmohradsko. Obyvatelia mesta získali pôdu pod podmienkou, že ju obránia pred vpádom Turkov či iných nájazdníkov. Nezostávalo im nič iné, ako sa venovať okrem remesiel vojenskému výcviku a stavbe opevnenia. Okolo mesta postavili hradby dlhé 930 metrov so 14 vežami. Deväť z nich sa zachovalo dodnes.



Mestečko si nás svojou atmosférou získalo okamžite. A nie, nebol to rodný dom Vlada Tepeša, čo nám ako prvé padlo do oka. Bola to hodinová veža vysoká 64 metrov. Opäť sme však mali smolu. Opravovali ju. A neužili sme si ani hodiny s orlojom s figúrkami z grécko-rímskej mytológie. Vybrali sme sa teda k drevenému schodišťu, takzvaným schodom študentov, ktoré postavili v roku 1654. Vari niet turistu, ktorý by sa po nich neprešiel.



Po tom, ako sme na námestí ochutnali vraj najlepší langoš v Rumunsku, prišiel čas na Drakulov dom. Nájdete ho ľahko podľa turistov. Dnes je v ňom reštaurácia Casa Vlad Dracul s tradičnou rumunskou kuchyňou. Na poschodí vás za pár eur čaká prekvapenie – vstup do izby, kde Vlad žil ako dieťa. Dnes je v nej hororová miestnosť s rakvou, v ktorej leží divne vyzerajúci Drakula, ktorý z času na čas hýbe rukami. Túto časť si však pokojne môžete nechať ujsť, mohli si ju odpustiť. Nie je to ani vtipné, ani ničím zaujímavé, skôr gýčové. To sa radšej prejdite po nádherných farebných uličkách s krásne zrekonštruovanými domami.

Palác s ústredným kúrením

Už sa tešíme na ďalší klenot – kráľovský palác Peleš, ktorý mnohí považujú za vzdialeného príbuzného nemeckého hradu Neuschwanstein. Iniciátorom stavby bol rumunský kráľ Karol I., ktorý sa počas návštevy v roku 1866 zamiloval do tunajšej prírody. Stavať sa začalo v roku 1873, zámok dokončili v roku 1883, no už v roku 1894 sa Karol I. rozhodol, že ho treba rozšíriť.



Má 160 komnát a za svoj štýl vďačí kráľovnej Alžbete, manželke Karola I., ktorá sa zaujímala o modernú architektúru a mala cit pre interiérový dizajn. Na výzdobe miestností spolupracovalo 40 umelcov, niektoré nástenné maľby vytvoril známy maliar Gustav Klimt. Na hrade nájdete zaujímavú výstavu zbraní a brnenia, ktorá pozostáva až zo štyritisíc unikátnych kusov. Najvzácnejšími exponátmi sú však obrazy od Rembrandta.



Pri zámku vybudovali aj elektráreň, a tak sa Peleš stal prvým zámkom na svete plne zásobeným vlastnou elektrinou. Navyše ako prvý európsky zámok mal aj ústredné kúrenie.



Po nútenej abdikácii kráľa Michala I. v roku 1947 komunisti zabavili všetok kráľovský majetok vrátane Peleša. Nicolae Ceaușescu ho uzatvoril pre verejnosť a prístupný bol len pre priaznivcov režimu. Správcovia vtedajšieho múzea sa však zámok pokúšali zachrániť historkou, že je v ňom smrteľne nebezpečná pleseň. Ceaușescu sa totiž neskutočne bál baktérií. Či sú to len klebety alebo fakty, nevieme, ale diktátor sa mu vraj dlho vyhýbal. Romantický vzhľad exteriéru s rozsiahlou anglickou záhradou prilákal mnohých filmárov – holly­woodski tvorcovia tam nakrúcali film Bratia Blo­omovci, v ktorom sa objavili napríklad Rachel Weisz, Adrien Brody alebo Mark Ruffalo.



Kráľovská rodina musela opustiť hrad nedobrovoľne, no ani po odchode do exilu sa nechcela vzdať vlastníckych práv. Posledný oficiálny rumunský kráľ Michal I. sa ho snažil získať späť. Dnes je posledným žijúcim kráľovým potomkom Dominik Habsburský, ktorý býva v Amerike. Hrad mu síce nevrátili, môže tam však využívať niekoľko komnát.

Minigolf v soľnej bani

Turda. Nič nehovoriaci názov mesta. A nič nám vlastne nepovedal ani príchod k tejto bývalej soľnej bani. Nenápadná stavba s obrovským parkoviskom ničím nepripomínala miesto, od ktorého máte nejaké očakávania. Ale ako sa hovorí, najlepšie veci bývajú skryté. Tak to bolo aj v tomto prípade. Cez turniket sme vstúpili do dlhej chodby, ktorá nás viedla do bývalej bane, následne sa pred nami objavili drevené schody. Keď sme nimi zostúpili o poschodie nižšie, Salina Turda sa nám ukázala vo svojej kráse. Ocitli sme sa na veľkom balkóne a v úžase sa pozerali dole. Zostúpili sme 13 poschodí do stometrovej hĺbky. Pre tých menej zdatných tam postavili výťahy. Celej sále dominuje veľké ruské koleso. Je tam však minigolf či biliard. Za všetko sa pripláca.



Tento priestor dostal pomenovanie po Rudolfovi Habsburskom. Čakalo nás však ešte jedno poschodie do podzemia, ktoré je zatopené slanou vodou. Od schodiska vedie drevený most k ostrovčeku uprostred. Na ňom sú drevené altány v atypických tvaroch s lavičkami, kde sa dá posedieť. Tí odvážnejší si môžu požičať loďky, ako inak, za poplatok.



Soľ sa v tejto oblasti vraj ťažila už za starých Rimanov. Prvá zmienka bane v Turde pochádza z roku 1271 a ťažba pokračovala až do roku 1932. Počas druhej svetovej vojny slúžila ako kryt a skladoval sa tam napríklad syr. Teraz je Salina Turda obľúbenou turistickou atrakciou s teplotou 10 až 12 stupňov Celzia. Na stavbu preinvestovali asi päť miliónov eur.

A ako z nej von? Tí, ktorí radi šliapu, sa opäť nadrú. Musia prejsť 13 poschodí po úzkych drevených schodoch, ostatní si počkajú na sklený výťah.

Autorka: Dorota Hudecová