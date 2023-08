Primátorka Brna sa objavila na podozrivej snímke.

Primátorka českého mesta Brno Markéta Vaňková (ODS) si poriadne zavarila. Internetom sa masovo šíri fotka, na ktorej je politička a telefón s bielymi čiarami, ktoré pripomínajú kokaínové ´lajny´ pripravené k užitiu. Prvá dáma mesta najprv všetko poprela, no onedlho svoje pôvodné vysvetlenie zmenila.

Dva dni, dve rôzne vysvetlenia

Na fotke je okrem primátorky aj jej námestník a stranícky kolega z ODS Robert Kerndl. Ten drží mobilný telefón, na ktorom možno vidieť biely prášok, ktorý je rozdelený na viacero čiar. Momentku dotvára ženská ruka, ktorá im podáva zrolovanú bankovku. Jedným z najrozšírenejších spôsobov užívania kokaínu je práve nasatie drogy nosom pomocou vhodného predmetu, v tomto prípade bankovky.

Fotka s podozrivým práškom. Zdroj: twitter

Fotka sa začala šíriť koncom víkendu a českí žurnalisti ihneď oslovili oboch aktérov z fotografie. Tí rozhorčene popreli akúkoľvek súvislosť s drogami. Vaňková hovorila o nevhodnom a nechutnom štýle politického boja, spolu s Kerndlom označili snímku za "nechutnú fotomontáž". Za svojich kolegov sa postavili aj v oblastnej organizácii ODS, kde tiež odmietli snímku ako falošnú.

Vaňková však už v pondelok svoju víkendovú rétoriku pozmenila. Nevylúčila, že fotka by mohla byť pravá. Upozornila aj na istú mieru manipulácie s osvetlením, keďže podľa nej mohla byť vyfotená iba vo večerných hodinách. Vaňková a Kerndl vraj boli na spoločenskej udalosti, ktorá sa pretiahla až do nočných hodín. "Keď sme sa vracali, narazili sme v centre na skupinu veselých mladých ľudí, s ktorými sme sa dali do reči a strávili sme s nimi niekoľko desiatok minút," opísala primátorka svoj pohľad na situáciu pre českú tv nova. Dodala, že zo spomínaného večera si mnoho podrobností nepamätá.

Nemá problém s alkoholom, občas si dá aj HHC

Pôvodné výroky o fotomontáži vysvetlila tým, že s Kerndlom si nevedeli spomenúť na situáciu, pri ktorej mala fotka vzniknúť. Rozsvietilo sa jej až po telefonáte v neskorých hodinách. "Večer mi zavolal kolega a povedal, že pred dvoma či troma rokmi mohla takáto fotografia vzniknúť," uviedla. Konkrétnu situáciu z fotky si nevybavuje, takže sama nevie, či je pravá alebo nie, "úplne vylúčiť to však nemôže".

Primátorka Brna Markéta Vaňková. Zdroj: facebook.com/marketavankova.official

Priznala, že skúsenosti s omamnými látkami pre ňu nie sú ničím novým. Spomína pohárik vína s priateľmi, pivo a niekedy aj HHC. Ide o Hexahydrokanabinol, príbuznú látku s THC, ktorá sa nachádza v marihuane. Táto látka nie je nelegálna. "Stretávam sa aj s umelcami a nastanú momenty, kedy má človek príležitosť užiť aj iné látky," opisuje primátorka a dodáva, že radšej dáva prednosť alkoholu a HHC.

Fotografia vyvolala v Česku búrlivú diskusiu a ozývajú sa aj hlasy, podľa ktorých by bolo na mieste odstúpenie z funkcie primátorky. Vaňková si uvedomuje, že ako verejne činná osoba by mala ísť príkladom. Prvá dáma Brna je pripravená niesť politickú zodpovednosť, ona sama však dôvod na rezignáciu nevidí. Ak však kauzu okolo fotografie budú vidieť jej stranícki kolegovia inak, je pripravená rezignovať na funkciu primátorky Brna.