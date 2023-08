Tomu sa povie rok snov. Vo februári vyhrala vytúženú sošku Oscara a po nekonečnom čakaní sa konečne postavila pred oltár.

Herečka Michelle Yeoh sa stala prvou ženou ázijského pôvodu, ktorá získala Oscara v kategórii „Najlepší ženský výkon v hlavnej úlohe“ za film Všetko, všade, naraz. V minulosti sa preslávila účinkovaním v bondovke Zajtrajšok nikdy nezomiera a v kultovom seriáli Star Trek. Málokto by pri pohľade na ňu uveril, že oslávila už 61. narodeniny. Tohtoročná oslava však pre ňu mala veľmi špeciálny význam.

Po rokoch sa konečne postavila pred oltár so svojím vyvoleným, ktorý patril k najvplyvnejším mužom formulového sveta. Francúz Jean Todt stál za najväčšími úspechmi Michaela Schumachera v tíme Scuderia Ferrari. A práve slávny pilot zohral významnú úlohu pri zoznámení novomanželov. Pár sa spoznal 4. júna 2004 v Šanghaji. Od začiatku to bola láska ako z veľkého románu. Ani nie po dvoch mesiacoch stretávania sa Todt pokľakol pred svoju vyvolenú a požiadal ju o ruku.

I keď zásnuby prebehli neuveriteľne rýchlo, so svadbou to bol nekonečný príbeh. Michelle sa až po takmer presne devätnástich rokoch od momentu, keď si na prst navliekla zásnubný prsteň, dočkala svojho veľkého dňa. So Jeanom Todtom si vymenili manželské sľuby po 6992 dňoch od zásnub. Sobáš mali v úzkom kruhu rodiny v Ženeve.

Manželia oznámili novinku z ich súkromia na sociálnych sieťach prostredníctvom série fotografií z ich sobáša. Tú zakončili nevšedne, pohľadom na začiatok ich svadobnej noci. Jean a Michelle sa nechali zvečniť v posteli, ktorú mali romanticky ozdobenú lupeňmi kvetov.

Nevesta si na tento deň vybrala nevšedné šaty. Zatiaľ čo počas sobáša si zvolila romantickú klasiku, na hostine sa už predviedla v avantgardnom kúsku. Top jej druhej svadobnej róby totiž pripomínal ľudskú tvár. Pomocou zlata a vzácnych kameňov na ňom vytvorili oči, nos a ústa. Tento unikátny model pochádzal zo série „Tvár šťastia“ od prestížnej talianskej značky Maison Schiaparelli.