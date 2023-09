JB 39 Glastonbury - Britský spevák a skladateľ Elton John počas vystúpenia na multižánrovom hudobnom festivale Glastonbury v anglickom grófstve Somerset 25. júna 2023. FOTO TASR/AP Elton John performs on the Pyramid Stage at the Glastonbury Festival at Worthy Farm in Somerset, England, Sunday, June 25, 2023. (Yui Mok/PA via AP)

Zdroj: Yui Mok