Výzor ruského prezidenta je témou už roky.

Každý sa so starnutím vyrovnáva inak. Niekto sa zmieri s nemilosrdným tokom času, iný využije omladzovacie metódy, ktoré súčasná doba ponúka. Do druhej skupiny pravdepodobne patrí aj ruský prezident Vladimir Putin (70), ktorého tvár je už dlhšie témou. Podľa zahraničných odborníkov z radov chirurgov či lekárov je jasné, že líder Ruskej federácie sa plastikám či botoxu nebráni.

Botox a úpravy

Na Putinovej tvári vidno menej vrások, ako by človek od sedemdesiatnika vo funkcii hlavy štátu očakával. Podľa popredného britského plastického chirurga Gerarda Lambeho je očividné, že štátnik je pravidelným užívateľom botoxových a vyplňujúcich injekcií. „Putinova tvár sa rokmi drasticky zmenila. Za niektoré zmeny bezpochyby môžeme viniť vek a stresujúcu úlohu lídra svetovej mocnosti, no podľa mňa je jasné, že podstúpil aj isté kozmetické vylepšenia," uviedol pre britský The Sun.

Zmeny podľa Lambeho vidieť predovšetkým v oblasti líc, spánkov, kde to Putin zrejme riešil tukovými injekciami. Popredný britský chirurg taktiež nepochybuje o tom, že prezident podstúpil plastickú operáciu očných viečok a jasné stopy chirurgie vidí aj v oblasti pod očami. „Má taktiež oveľa hladšiu pokožku, čo môže byť spôsobené pravidelným peelingom (proces, pri ktorom sa za asistencie odborníka ´lúpe´ stará a opotrebovaná pokožka)," dodal plastický chirurg.

Nepohrdne ani steroidmi?

Britský farmaceut a autor zdravotníckych publikácii Randall Higgins je podobného názoru, zmeny na Putinovej tvári v posledných rokoch sa podľa neho zhodujú s efektom moderných kozmetických procedúr v oblasti tváre. Osobný tréner a autor úspešných publikácii o životnom štýle James Dixon si myslí, že Putinovi nie je cudzie ani užívanie steroidov. „Zmeny na jeho tvári, napríklad plnšie líca, sú vo fitness svete zjavným znakom užívania steroidov. Akýkoľvek typ či forma steroidov môžu spôsobiť podobnú zmenu v tvári," domnieva sa.

Steroidy či plastiky sú u Putina zjavné aj podľa lekára a britského exministra zahraničia Davida Owena. „Keď sa začalo špekulovať, že sa Putinova tvár v priebehu rokov zmenila, myslel som si, že berie kortikosteroidy možno vo forme anabolických steroidov na budovanie svalov," povedal pre nemecký portál Focus. Owen však naznačil, že ruský prezident môže trpieť syndrómom mocných a bohatých, ktorí hľadajú spôsob, ako zostať navždy mladí. „Mnoho rokov som písal o niečom, čo som si pracovne nazval Hubrisov syndróm lídrov, najmä u tých, ktorí sú pri moci dlho. Časom im moc, ako sa hovorí, stúpla do hlavy. Myslím, že Putin je toho obeťou," dodal Owen, podľa ktorého sa na problém treba pozrieť aj zo širšej perspektívy.