Argentínsky futbalista Lionel Messi si chce užiť každý moment zo zvyšku svojej kariéry.

Kapitán úradujúcich majstrov sveta, ktorý momentálne pôsobí v Interi Miami, nevie presný dátum, kedy ukončí aktívnu hráčsku činnosť.

Messi prestúpil toto leto do Miami, s ktorým podpísal kontrakt do konca sezóny 2025. V ôsmich zápasoch strelil 10 gólov a získal s ním prvú trofej. Inter triumfoval v sobotňajšom finále Leagues Cupu nad Nashvillom 10:9 v rozstrele z 11 m po remíze 1:1 v riadnom hracom čase. Tridsaťšesťročný útočník dal jediný gól svojho tímu z hry a premenil aj jedenástku. V noci na štvrtok sa predstavil v drese Miami v semifinále US Open Cup-u na pôde Cincinnati. Jeho tím triumfoval 5:4 v rozstrele z 11 m, zápas sa skončil v riadnom hracom čase 2:2 a predĺženie prinieslo po góle na oboch stranách. Messi pomohol k postupu dvomi gólovými asistenciami a v rozstrele opäť premenil svoju jedenástku.

"Ak mám byť úprimný, ešte o tom nepremýšľam. Rád hrám, rád som s loptou na ihrisku, rád súťažím a trénujem," povedal Messi pre AFP ohľadom ukončenia kariéry. "Neviem, ako dlho budem ešte hrať. Snažím sa z toho však ťažiť pokiaľ môžem, pokiaľ sa cítim dobre. Uvidím, čo ďalej, neskôr bude čas na rozmýšľanie, analýzu a rozhodovanie."

Doterajšie skúsenosti v zámorí ho navyše utvrdzujú v správnosti kroku prestúpiť do USA po skončení dvojročného kontraktu v Paríži Saint-Germian. "Toto je trochu ako vrátenie sa do čias z Barcelony, užívanie si života a detí. Rodine je tu dobre. Každý deň si užívam aj v športe, čo sa predtým nedialo. Výjazdy s národným tímom boli pre mňa najlepšie, cítil som sa tam skvele, bolo mi dobre s mojimi spoluhráčmi. V Miami som chcel nájsť rovnaké veci," dodal Messi, ktorý v decembri na šampionáte v Katare priviedol Argentínu k prvému zisku titulu majstra sveta od roku 1986.