Farba šiat kráľovnej ako zlé znamenie? Ak je to pravda, týmto párom to nevydrží! FOTO ako dôkaz

Páry, na ktorých svadbe si kráľovná obliekla modrú farbu, postretol rovnaký osud.

V Anglicku má mať podľa tradície nevesta na sebe „niečo staré, nové, modré a požičané“. No v prípade, že mala „niečo modré“ na sebe na kráľovskej svadbe samotná Alžbeta, páru to šťastie neprinieslo. Panovníčka, ktorá zomrela vlani v septembri vo veku 96 rokov, bola známa farebným šatníkom. Malo to prozaický dôvod – aby ste si ju v dave ľahko všimli. Vyzerá to tak, že keď bola hostkou na svadbe blízkeho člena rodiny, obľúbeným farebným odtieňom jej šiat bola modrá. No ako si všimol portál People, práve keď prišla v modrej, ukázalo sa to ako zlé znamenie pre vzťah mladomanželov. Zhoda náhod? Pozrite!