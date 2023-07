Slovenská lyžiarka reprezentujúca Česko si spoluprácu s bývalým trénerom Vlhovej pochvaľuje.

Vyrastala na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši, teraz býva na opačnom konci mesta. Má slovenského kondičného trénera Šimona Klimčíka, ako juniorka jazdila za našu krajinu. Už 31-ročná alpská lyžiarka Martina Dubovská, ktorá sa narodila v Třinci českej mame a slovenskému otcovi, reprezentuje susedné Česko, no stále zostáva tak trochu aj Slovenkou. Minulý mesiac si v spoločnosti reportéra TV Markíza Jána Tribulu dopriala výstup na náš najvyšší vrch Gerlach v nadmorskej výške 2 655 metrov. Liezla tam spolu so slovenským priateľom Žilinčanom Martinom Hlouškom, s ktorým tvorí pár zhruba päť rokov.

Svalovica na štyri dni

„Potom som mala svalovicu asi štyri dni. Deň predtým ma totiž Šimon zničil, prešla som v rámci tréningu asi 65 kilometrov. A ja nie som príliš vytrvalostný typ. Ale aj tak to bolo super,“ priznala Dubovská. Slovenku vo farbách Česka sme telefonicky zastihli v Prahe, a to krátko pred odchodom na ďalšiu časť lyžiarskej prípravy v Taliansku.



„Ešte stále som na lyžiach. Keď sa vrátime z Talianska, letíme lyžovať do haly do Litvy. Tá najťažšia drina príde až potom, v júli, v auguste. Ešte sa to len bude stupňovať,“ prezradila pätnásta najlepšia slalomárka uplynulej sezóny svetového pohára.



Naberanie kondície je pre Martinu čoraz náročnejšie, ani ona vek neoklame. „Je to drina, ktorá určite nepatrí medzi moje najobľúbenejšie. Bola by som najradšej, keby som mohla celý rok pretekať. Na druhej strane, svoje telo už poznám lepšie, viem sa zariadiť,“ pokračuje Dubovská.



To všetko absolvuje už s novým trénerom – na Slovensku dobre známym Talianom Liviom Magonim, bývalým trénerom našej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej. Ich rozchod bol v apríli 2021 trochu bolestivý. Peťa Livia za jeho nelichotivé slová v rozhovore pre Corriere della Serra o tom, že už nemá v DNA možnosť zlepšovať sa, v podstate vyhodila.



Ešte horšie dopadol Magoni pri nasledovnej spolupráci s rakúskou majsterkou sveta Katharinou Liensbergerovou. Vydržal len deväť mesiacov.

Veľký rozdiel

Dubovská sa však zo vzájomnej spolupráce s uznávaným talianskym odborníkom teší. „Otec mi možnosť trénovať pod jeho vedením spomenul už v zime. Vtedy som to neriešila. Mala som svojho trénera, sezóna bola v plnom prúde. Ale keď sa moje cesty s vtedajším koučom Chorvátom Mislavom Samaržijom rozišli, začala som nad tým intenzívne uvažovať,“ vysvetľuje.



Napokon na radu rodiča dala. „Otec vždy stál pri mne, najlepšie vie, čo potrebujem, a najlepšie ma pozná. Jasné, finálne rozhodnutie nechal na mne, ale dala som na jeho slová. Tak sme si povedali, že sa skúsime dohodnúť a podarilo sa. Som veľmi rada, že to Livio akceptoval. Ako hovorím, veľká vďaka patrí otcovi. Sú kamaráti a celé mi to sprostredkoval. Nebyť neho, určite by to tak nedopadlo,“ vraví.



Magoni je trénerom Dubovskej od mája tohto roku a pre slalomárku so slovenskými koreňmi je to už teraz veľký rozdiel. „Pri Samaržijovi mi niečo chýbalo, príliš sme si nesadli. Livio je výborný tréner, ale aj brutálny perfekcionista. Všetko chce mať pod kontrolou. Zdravie, kondíciu. Priznávam, toto som ešte nevidela. Nie je to ľahké, ale keď sa chcem posunúť vyššie, tak musím drieť. Urobiť niečo inak, aby som sa medzi tými najlepšími dievčatami na svahu udržala,“ nebojí sa jeho tvrdých metód.



A čo dnes hovorí Magoni na bývalú spoluprácu s Vlhovou či Liensbergerovou? „Až tak veľmi ich v tejto súvislosti nespomína. Skôr padnú mená iných pretekárok. Keď už, tak na kopci, keď pilujeme techniku či pozeráme video. Snažím sa od každej si niečo vziať. Niečo sa od nich naučiť,“ netají Dubovská.



Ešte pred Samaržijom trénoval Martinu tri roky rodák z Liptovského Mikuláša Andrej Prevuzňák. „S ním to bolo super, ale potom sa chcel venovať synovi, tak som si musela nájsť iného trénera,“ vysvetľuje najlepšia česká slalomárka súčasnosti.

Lepšie podmienky

Dubovská sa vo Svetovom pohári v alpskom lyžovaní pohybuje už dvanásť sezón. Výraznejší výkonnostný skok zaznamenala až v posledných rokoch. Prečo? „Výrazne sa mi zlepšili podmienky. Odmala ma trénoval otec a prípravu sme vždy kadejako lepili. Raz, dvakrát za sezónu sa mi podarilo bodovať vo svetovom pohári aj vysokými číslami, ale to bolo všetko.“



Zlom prišiel až pred koronou v roku 2019. „Bola som deviata v Levi, trochu sa upokojila, prestala behať po svete, začala cieľavedomejšie trénovať. Veľmi mi pomohla aj výborná príprava ešte s Prevuzňákom v Jasnej. Mali sme tam na všetko pokoj.“



S pribúdajúcimi bodmi prichádzala čoraz väčšia pohoda. „Inak sa vám preteká, keď nemáte na hrudi štartové číslo 60 a vyššie. Pomohli aj skúsenosti, aj fakt, že som sa konečne dočkala poriadnych sponzorov. To som predtým nepoznala, vždy mi to nejako pomáhala lepiť rodina.“ Po smrti mamy Zuzany, ktorá pred dvoma rokmi tragicky zahynula pri autonehode neďaleko Kraľovian v okrese Dolný Kubín, to mala Martina ešte náročnejšie, ale z boja neutiekla.



„Ešte aj otcovi sa vrátila rakovina, ale stále je pri mne. A zostáva súčasťou tímu do najbližšej sezóny. Dúfam, že tento rok bude so mnou tráviť na cestách ešte viac času ako predtým. Vidím, že ho to drží pri živote. A tá podpora, ktorú z jeho strany cítim, je stále na nezaplatenie,“ ďakuje mu Dubovská.

Zuzulová v úlohe trénerky?

Vo vlaňajšej sezóne pomáhala českej reprezentantke bývalá slovenská lyžiarka Veronika Zuzulová. Chvíľu to podľa Dubovskej vyzeralo aj tak, že by sa práve ona mohla stať jej trénerkou, no z tejto možnosti napokon zišlo. „To sa skloňovalo len chvíľu, keď som nevedela nikoho zohnať. Ale bolo by to náročné, keďže Veronika má malého syna a prácu vo Francúzsku. Bola však so mnou na pár pretekoch, pomáhala mi s obhliadkou trate. Fungovala skôr ako taká podpora. A či s ňou budem v kontakte aj v nadchádzajúcej sezóne? Určite na nejaké preteky príde, jej rady sú cenné, keďže má prehľad. Aj teraz jej ešte posielam správy, ako mi to ide,“ pochvaľovala si Zuzulovej rady Dubovská.

Raz na bedni

Od lyžovania si po náročnej uplynulej sezóne, v ktorej sa tri razy prebojovala do top 10, oddýchla len na chvíľku. Na dovolenke na Srí Lanke. Dnes už všetko podriaďuje prípravám na sezónu 2023/2024, pred ktorou má veľké ciele. Aj tajný sen. „Konečne sa postaviť na stupne víťazov. To siedme miesto vo finále SP v Soldeu po tom, čo mi nevyšli majstrovstvá sveta, bolo veľkou vzpruhou. Signál, že to ešte stále môže ísť vyššie. Dúfam, že budem schopná pokračovať tam, kde som skončila,“ želá si. „Viem, je to ťažká cesta s veľmi silnou konkurenciou, ale budem bojovať,“ zastrája sa.

Optimizmus do žíl jej vlievajú aj najbližší spolupracovníci. „Konečne mám kompletný tím. Je tam tréner Magoni, môj otec, fyzioterapeutka Vendula Nováková, kondičný tréner Šimon Klimčík a poľský servisman Dominik Bialobrzycki. Viem, pestrá zmes, ale verím, že to celé bude fungovať,“ zakončila. Sezóna sa začne v posledný októbrový víkend dvoma obrovskými slalomami v rakúskom Söldene.

MARTINA DUBOVSKÁ Narodená: 27. februára 1992 v Třinci Výška: 175 cm Hmotnosť: 72 kg Klub: Ski Klub Špindl Prezývka: Mates V SP štartuje od: 2011 Najlepší výsledok: 7. miesto vo finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní 2022/2023 v Soldeu – slalom Celkové poradie v SP v uplynulej sezóne: 47. miesto, 15. najlepšia slalomárka sezóny Účasť na ZOH: 3x (Soči 2014, Pchjongčchang 2018, Peking 2022) Najlepší výsledok na ZOH: 13. miesto v Pekingu 2022 – slalom Záľuby: tenis, cestovanie

Mohla reprezentovať Slovensko

Dubovská do 16 rokov jazdila za Slovensko, no keď nemala dostatok peňazí na prípravu, otec Ján rozhodol a Martina odišla trénovať a žiť do Česka. „Keby som ostala na Slovensku, už by som nelyžovala,“ priznala.