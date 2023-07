Fernando z Rosalindy bol pred rokmi hviezdou gazdiniek pri žehlení. Sladký mladík z obrazoviek je však v súkromí problematický typ, ktorý ide z ťažkostí do ťažkostí.

Hlavnú mužskú postavu si v tomto seriáli zahral Fernando Carrillo. Venezuelský herec oslávil tento rok už 57. narodeniny. Vek mu vôbec neubral na sexepíle a stále vyzerá veľmi dobre. Svoje fanúšičky na sociálnych sieťach rád provokuje aj odvážnymi fotografiami, na ktorých ukáže takmer všetko.

Krásavec z televíznej obrazovky však v súkromí vôbec nie je takým vysnívaním princom, po akom by túžili mnohé ženy. V skutočnosti je pekný kvietok, ktorý má v zbierke hneď niekoľko problémov a kontroverzných momentov. Niektoré z nich mu pokazili kariéru a tak sa na rozdiel od iných telenovelových hviezd v latinoamerickom filmovom priemysle až tak neusadil.

Preto sa radšej stiahol do úzadia, kde sa venuje vlastnému biznisu a pred kamerami sa objaví už len sporadicky. Aktuálne je spoluvlastníkom siete luxusných hotelov. Šesť z nich sa nachádza v Mexiku a presná polovica na lukratívnom mieste priamo na Mayskej riviére. Vďaka podnikaniu sa tak zaradil medzi najbohatšie latinoamerické celebrity.

Najväčším prešľapom v jeho podaní je nepochybne obvinenie zo sexuálneho napadnutia. Počas návštevy v Miami údajne obťažoval jednu z pracovníčok hotela, od ktorej vyžadoval, aby ho bozkávala na ústa. Na mieste ho zatkla polícia a následne dostal od súdu 40-dňové domáce väzenie a verejnoprospešné práce.

Carrillo je navyše známym záletníkom. Usadil sa až po päťdesiatke, keď si vzal o 30 rokov mladšiu partnerku. Ani s ňou to však nie je tak ideálne, ako by sa zdalo. Po pár mesiacoch manželstva prišli prvé správy o nezhodách medzi partnermi. Krízu potvrdili aj oficiálne, ale na Valentína tohto roka na radosť jeho fanúšikov oznámil, že si obaja dajú druhú šancu a aj kvôli ich synovi to skúsia opäť.

V jeho pestrej minulosti nechýbajú ani drogové prešľapy. Dokonca ho pod vplyvom nachytali i za volantom. Kvôli tomu opäť skončil na niekoľko hodín vo väzení a musel zaplatiť mastnú pokutu. Tak čo poviete, ešte stále je Fernando vašim mužom snov ako z obľúbenej Rosalindy?