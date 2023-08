Nie je nič krajšie, ako keď vám vaša záľuba prinesie toľko pozornosti. Najmä ak ide o takéto strelené nápady.

Kto povedal, že by mala byť staroba nudná? Ani vo vyššom veku nemusíte strácať chuť robiť bláznivé činy. Vykašlite sa na komentáre okolia a užívajte si to rovnako ako osemdesiatnička Elizabeth z Brooklynu, ktorá sa vďaka svojim výstrelkom stala obľúbenou influencerkou.

Američanka sa v minulosti živila ako dizajnérka oblečenia pre rôzne módne značky. K umeniu mala vždy blízko a milovala aj extravaganciu. Spomedzi všetkých odtieňov si najviac obľúbila zelenú. Elizabeth už totiž hnevalo, koľko ľudí sa zamilovalo do čiernej, ktorá sa u mnohých stala jedinou dominantnou farbou v ich šatníkoch. Kvôli tomu však pôsobia depresívne a ona chcela urobiť pravý opak. Preto sa pred dvadsiatimi rokmi rozhodla, že odteraz bude chodiť oblečená len v zelenom oblečení. Časom si rovnako odfarbila vlasy a dnes jej strelená zábavka prerástla do takých rozmerov, že už aj celý svoj domov má zariadený iba v tomto štýle.

„Vždy robím veci tak, aby som bola šťastná. A zelená je najpozitívnejšou a najšťastnejšou farbou,“ zdôvodnila pred niekoľkými rokmi v rozhovore pre New York Times. Elizabeth pôvodne pochádza z Nového Škótska. Bývalá návrhárka si preto myslí, že po presťahovaní do Brooklynu jej chýbala zeleň, preto si ju podvedomie žiadalo nahradiť takýmto nezvyčajným spôsobom. Pokiaľ prešla k tomuto odtieňu, vyskúšala si niekoľko iných. Ani jeden jej však nevyhovoval tak ako zelená.

Elizabeth sa časom kvôli svojej zábavke stala v New Yorku známou postavičkou. Keď prišiel trend sociálnych sietí, rozhodla sa ho využiť aj ona. Na dôchodku sa tak z nej stala influencerka so stovkami tisíc followerov. Dnes funguje na všetkých dostupných platformách a práve tento výstrelok jej zabezpečil až nečakane vysoké zárobky.

Bývalá návrhárka to však v žiadnom prípade nerobí pre peniaze. Fotografiami zo svojho života chce medzi ľuďmi šíriť dobrú náladu. Nechce, aby v spoločnosti dominovali temné myšlienky, preto ich rada rozveselí aj bláznivejšími príspevkami.