Súostrovie napriek vrtochom počasia ponúkajú neopakovateľné zážitky - od čajovníkov a ananásov cez prechádzky rozprávkovými lesmi až po relax v sopečných termálnych prameňoch.

Vysoké útesy, o ktoré sa rozbíjajú obrovské hučiace vlny oceánu, divoká nespútaná príroda s pestrofarebnými rozkvitnutými kvetmi, menlivé nevyspytateľné počasie, jediné európske miesto s tradíciou pestovania čajovníka, jedi­nečné termálne pramene v otvorenej prírode. Svojou originalitou si Azorské ostrovy získajú srdce každého dobrodruha.

Vrtošivé počasie a nádherná zeleň

Sme v Ponte Delgada, hlavnom meste najväčšieho z deviatich obývateľných Azorských ostrovov Sao Miguel. Súostrovie delí od európskeho kontinentu 1 500 a od Ameriky je to necelých 4 000 kilometrov, takže sa tu potulujú turisti z oboch pevnín. V porovnaní s inými známymi destináciami je ich tu pomerne menej, napriek viacerým superlatívom Azorov. Žeby vplyvom mimoriadne pestrého nevyspytateľného ostrovného počasia? Musíte si zvyknúť na určitú nevľúdnosť, drsnosť, daždivosť, vietor na kopcoch, hmly vo väčších výškach. Domorodí obyvatelia sú očividne zvyknutí a rozmary počasia nijako zvlášť neprežívajú.



Odmenou je miestna mimoriadne zelená flóra, pestré kvetenstvo, všetko je fantasticky rozkvitnuté, bujné a farebné. U nás vzácne svadobné kaly či strelície v ozdobných kyticiach tu rastú voľne v prírode, ba dokonca popri asfaltkách. Hlavne v júni pásy rozkvitnutých hortenzií lemujú okraje ciest. U nás neznáme stromy kryptomerie dosahujú nevídané rozmery. Boli na ostrovy privezené asi v polovici 19. storočia. Mimoriadna vlhkosť a teplo tvoria vynikajúce podmienky na rast rastlín až do charakteru pralesov. Navyše ostrovy sú sopečného pôvodu, čo je viditeľné na mnohých miestach. Často a nie náhodou sa im hovorí aj európsky Nový Zéland.



Nenecháme sa odradiť počasím. Hoci by ste von, ako sa hovorí, ani psa nevyhnali, snažíme sa hneď v prvý deň vystúpiť na známu vyhliadku Boca do Inferno. Je odtiaľto jeden z najúžasnejších výhľadov na obrovský vulkanický kráter Sete Cidades, teda Sedem miest. Presnejšie ide o kalderu, ktorá vznikla zhruba pred 22-tisíc rokmi prepadnutím sopky. Jej steny sú vysoké až do 500 metrov a je vyplnená dvoma jazerami – Lagoa Azul a Lagoa Verde, teda Modrým a Zeleným jazerom, ktoré spája most.



Bohužiaľ, počasie je neúprosné a na vyhliadku sa nedokážeme dostať. Ešteže sa krásna scenéria ponúka až o niečo nižšie. Potom si vyskúšame prechod tunelom pod zrázom Modrého jazera. Je tam poriadne veľa vody. S čelovkami musíme nakoniec prejsť po povrchu potrubia niekoľko sto metrov. Odreniny na hlavách sú dôkazom, že sme buď nešikovní, alebo bolo v tuneli trochu pritesno. Odmenou je nám azorská káva, jedna z najlacnejších na európskom kontinente a celkom chutná. Večer si vychutnávame mušle, aj keď pre miestnu kuchyňu je údajne typický tuniakový steak. Samozrejme, počas nášho pobytu vyskúšame aj ten.



Na druhý deň sa vydávame za rovnako známym skvostom ostrova Lagoa de Fogo, teda na Ohnivé jazero. Opäť ide o kalderu sopky vyplnenú jazerom, ktoré je najväčším na Azoroch. Sopečný pôvod ostrovov je viditeľný na každom mieste. Celá prírodná rezervácia je fantastická. Zostupujeme na dno kaldery, aby sme prešli po brehu všetkými farbami hrajúceho jazera. Popoludní sa odmeníme kúpaním v termálnych prameňoch Caldeira Velha. Mimochodom, tie sú skutočnou raritou – nachádzajú sa v prostredí pralesa. Z troch bazénov je vrchný najchladnejší – a to má teplotu 32 stupňov. Zrejme preto je celkom prázdny.

Jedinečné čajovníky

Málokto vie, že Azorské ostrovy majú jediné čajovníkové plantáže v Európe. V príjemnej rodinnej farme Tea Porto Formoso v čase žatvy od mája do septembra dodnes poctivo ručne češú tieto rastliny. Výhľad na široké plantáže až k pobrežiu je pritom neuveriteľný. Farmári zachovávajú milú tradíciu, keď za účasti turistov začiatkom sezóny prvú májovú sobotu otvárajú žatvu malým miestnym festivalom. V rodinnom obchodíku si môžete kúpiť štyri druhy čaju – najsilnejší Orange Pekoe, stredne silný a najjemnejší Broken L­ea­f a najvyváženejší je Azores H­om­e Blend, čo je zmeska všetkých troch.



Prečo miestni obyvatelia stavili práve na čaj? Na ostrovoch sa pestovali prevažne pomaranče, ktoré však v 18. storočí zničila neznáma choroba. Ostrovania hľadali vhodnú náhradu a skúsili to s čajovníkom. Prvé semená priniesli z Brazílie na začiatku 19. storočia. Keďže Azorčania nemali skúsenosti s pestovaním, pozvali Číňanov, ktorí so sebou priniesli aj čajovník čínsky. Už na konci 19. storočia produkcia čaju výrazne stúpla a stala sa dôležitou súčasťou života a obchodu na súostroví. V tom čase vznikli viaceré významné čajové továrne, napríklad spoločnosť Gorreana si dokázala zachovať tradíciu a produkciu od roku 1883. Každých pätnásť dní sa tu počas sezóny spracuje a vyrobí 40 ton čaju. Zaujímavé je, že pri pestovaní pomáhajú kozy ako prírodné kosačky. Živia sa totiž burinou okolo čajovníka, ktorý im, našťastie, nechutí.



Čajovňa a obchod v komplexe fabriky vytvárajú príjemnú atmosféru, kde môžete ochutnať všetky druhy nápoja a kúpiť suveníry, ktoré s azorským čajom súvisia.

Búrlivý oceán

Naše azorské dobrodružstvo pokračuje ďalej. Pre nepriaznivé počasie, ktoré je tu stále pánom, nám nie je zatiaľ dopriate vyplávať na more a sledovať veľryby. Bohužiaľ.



Zato sa ráno vyberieme preskúmať východné pobrežie. Mohutné búrlivé vlny sa rozbíjajú o vysoké útesy a masívne skaly. Niekde sa dočítate, že práve na Azorských ostrovoch sú najväčšie vlny na svete, a preto sú zákonite aj vyhľadávaný raj surfistov. Či sú najväčšie, nevedno, celkom určite ich búrlivosť až zlovestnosť sledujete s veľkým rešpektom.



Po obednom pikniku nad útesmi schádzame dolu k čiernej pláži. Poniektorým dá tento strmý pochod dolu zabrať. Značka ukazuje 20-percentnú strmosť, čo nie je vôbec málo. V studenej vode si trúf­nem namočiť len nohy. Zato atmosféra pobrežia je výnimočná. Hluk oceánu, búrlivé vlny, čierny piesok vnímate všetkými zmyslami.

Jedinečné ananásy, azorské cozido

Zastavujeme na ďalšom známom mieste – v skanzene historických vodných mlynov a pri vodopáde v Ribeire dos Caldeiros. Deň končíme, ako inak, v termálnych bazénoch Poca da Dona Beija. Geotermálne pramene sú na Azoroch vďaka vulkanickému pôvodu ostrovov veľmi obľúbené.



Za zmienku stojí aj zastávka na ananásovej plantáži. Je to ďalšia originalita ostrova. Azorské ananásy sú menšie, ale v porovnaní s kúpenými v našich hypermarketoch podstatne sladšie. Možno ste nevedeli, že sa toto ovocie pestuje až dva roky. Okrem priamej konzumácie sa používajú na výrobu známeho azorského ananásového likéru alebo džemu, ktoré sú vďačným suvenírom. Sme v skleníkovej plantáži. Jej zakladateľ Augusti Arruda na začiatku 20. storočia transformoval starú pomarančovú farmu a začal pestovať ananásy. Dnes je jednou z najvýznamnejších na ostrove.



Na čo sa veľmi teším, je špecialita azorskej kuchyne cozido. Čím je také originálne? Zmes bravčového, hovädzieho a kuracieho mäsa spolu s klobáskou a so zeleninou sa vloží vo veľkom hrnci obalenom v handre do jamy v horúcej zemi a zahrabe sa hlinou. Špecialita sa takto varí minimálne šesť hodín. Máme teda dosť času potúlať sa po brehu jazera Lagoa das Furnas a mestečku s rovnomenným názvom. V centre mesta všetko syčí, vrie, bublá, bahenné jazierka, sírne gejzíry aj minerálne pramene. Furnas je centrom sopečnej turistiky.



Aby nám veľmi sýte cozido chutilo a pred obedom vytrávilo, stúpame hustým pralesným porastom na vyhliadku nad jazerom. Na vrchole nás nič neprekvapí. Ako všade v azorských horách, ponárame sa do mliečnej hmly a nevidíme takmer ani na meter pred seba, nieto na jazero. Ešteže rozkvitnuté, sýtoružové rododendrony a azalky rozpustia svojou nádherou aj mliečnu hmlu.

Opäť si doprajeme termálne pramene. Tentoraz vo vraj najkrajšom azorskom parku Terra Nostras. Kakaovo sfarbená sírová voda nie je úplne lákavá, o to viac je liečivá. A prechádzka záhradou parku je priam botanickým rajom. Doslova pastva pre oči pre všetkých návštevníkov.



Na samotný záver dlhého dňa si neodpustíme ešte trochu turistiky. Ponárame sa do hustého pralesa. Všetko je preliate, na mokrom lístí a dreve hrozí riziko pošmyknutia, voda zo stromov vám tečie po krku, predierate sa cez obrovské paprade, kríky a stromy. Skutočný zážitok. Naozaj európsky Nový Zéland.