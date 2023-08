Johnny Depp sa snaží zbaviť svojho luxusného sídla vo Francúzsku. Záujemcov zatiaľ veľa nie je.

Vo Francúzsku a najmä v časti popri riviére a v Provensálsku má svoje dovolenkové vily veľa známych celebrít. Leto tam preto často vyzerá ako promenáda v Hollywoode, kde na každom kroku stretnete niekoho zaujímavého. Do tejto enklávy celebrít patrí aj Johnny Depp. Ten vlastní na vidieku úžasný starý statok prerobený na moderné bývanie, ktorého sa však snaží už pár rokov zbaviť.

Vilu a s celým areálom v obci Le Plan-de-la-Tour si zaobstaral v roku 2001. Vtedy bola v pomerne schátranom stave, tak sa pustil do kompletnej renovácie, ktorá trvala niekoľko rokov. Nakoniec sa však dostal k svojmu domu snov, kde chodieval s priateľmi i rodinou. Hlavný dom pozostáva zo štrnástich miestností a pätnástich kúpeľní. Johnny si všetko zariadil vo svojom originálnom štýle. Eleganciu preto strieda s odvážnymi a výraznými doplnkami. Nechýbajú odkazy na jeho záľubu v hudbe, lebky a viaceré extravagantné kúsky, ktoré robia toto miesto výnimočným.

Areál pozostáva z niekoľkých budov. Do každej z nich Johnny umiestnil nejaké zaujímavé prekvapenie. Najobľúbenejšou časťou je malé bistro, v ktorom Depp hostil svojich hostí a len pár krokov odtiaľ sa môžu preniesť do vínnej pivnice, v ktorej nájdu to najlepšie z lokálnej produkcie. Popri tom je šesť hosťovských domčekov, ktoré používal pre priateľov. Johnny opäť ukázal svoju výnimočnosť a zatiaľ čo iní boháči investujú do súkromných tenisových kurtov, on si nechal postaviť vlastný skatepark.

Napriek tomu, že sa najslávnejšiemu pirátovi z Karibiku podarilo vytvoriť takéto bývanie snov, rozhodol sa ho predať. Vila aj so zvyškom areálu sa dostala prvýkrát na trh v roku 2015, neskôr si to hollywoodsky herec rozmyslel, ale ani nie o dvanásť mesiacov sa do ponuky realitnej kancelárie dostala znova. Ďalší pokus prišiel pred tohtoročným letom. S ním už prišla aj znížená cena a z pôvodných 63 miliónov dolárov Johnny chce teraz len 55 miliónov. Napriek tomu sa mu provensálsky statok nepodarilo doteraz predať.