FOTO Lauren poznajú ako modelku so zlatými nohami. Pripravilo ju o ne to, čo používa každá žena

Jeden nešťastný moment stál Lauren takmer život. Ani potom sa nevzdala a dnes je vzorom pre iné mladé dievčatá.

Lauren Wasser bola od narodenia predurčená do sveta módy. Obaja jej rodičia boli profesionálni modeli a dievčatko sa tak už od detstva pohybovali na prehliadkach či foteniach obklopené peknými šatami. Na titulke časopisu Vogue sa dokonca objavila už ako štvormesačná. Pózovala tam so svojou mamou a už vtedy si ako malé bábätko zvykala na fotenie pre veľké magazíny.

Modeling uprednostnila pred športom

Neskôr ju však zaujal aj basketbal. Lauren v ňom bola natoľko dobrá, že sa jej dokonca podarilo získať športové vysokoškolské štipendium. Keď však prišiel rozhodujúci zlom a musela sa rozhodnúť pre športovú alebo modelingovú kariéru, uprednostnila druhú voľbu. Módu mala predsa len aj po rodičoch v krvi, preto jej bola oveľa bližšia. Veľmi rýchlo sa zaradila medzi úspešné mladé dievčatá a časom spolupracovala s tými najznámejšími značkami.

Jej život bol ako z rozprávky. Žila svoj sen a plnila si všetko, po čom túžila. Keď však mala Lauren 24 rokov, stalo sa jej veľké nešťastie. Počas svojich dní použila tampón, z ktorého dostala ojedinelý syndróm toxického šoku. Pri ich používaní existuje mizivé riziko, že sa vám stane niečo podobné. Mladá modelka však mala smolu a objavila sa v malej skupinke žien, ktorej to spôsobilo takéto zdravotné problémy.

Týždeň a pol v umelom spánku

U Lauren to začalo veľmi nenápadne. Najprv sa jej objavila vysoká horúčka, čo nepokladala za nič vážne. Potom jej však začali zlyhávať obličky, dostala dva slabšie infarkty a lekári ju museli uviesť do umelého spánku, aby jej telo dokázalo bojovať so syndrómom. Zobudili ju až po týždni a pol. Vtedy však dostala postupne do oboch nôh gangrénu a pravú jej museli amputovať. Toto sa jej stalo v roku 2012, o šesť rokov neskôr sa zhoršila aj situácia s druhou nohou a mladá modelka prišla aj o ňu.

Zlatou chcela zaujať

Po ťažkých týždňoch veľmi utrpela aj Laurenina psychika. Napriek tomu sa úplne nevzdala a keď sa zbavila negatívnych myšlienok, tak si dala ako hlavný cieľ návrat do modelingu. Išla na to veľmi šikovným spôsobom. Rozhodla sa, že si nechá urobiť umelé nohy vo výraznej zlatej farbe, aby tak všetkých zaujala. Práve to bolo najlepšie rozhodnutie. Wasser sa vďaka tomu vo svete modelingu preslávila ako „modelka so zlatými nohami“. Upútala pozornosť najväčších módnych značiek a čoskoro sa objavila aj na titulkách magazínov Vogue a Elle.

Neskôr chcela svoju slávu využiť aj na užitočnejšie ciele. Stala sa aktivistkou v propagácii šetrnejších menštruačných pomôcok pre ženy a často prednáša na tému syndrómu toxického šoku. Taktiež sa snaží o lepšiu inklúziu modeliek s hendikepmi do modelingu, aby tak dokázala, že aj ony sú krásne a majú právo plniť si sen o predvádzaní modelov.