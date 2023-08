Herečka Suzanne Somers má pred sebou náročné mesiace. Lekári jej opäť diagnostikovali onkologické ochorenie.

Prvé špekulácie o možných zdravotných komplikáciách predstaviteľky Carol zo seriálu Krok za krokom sa dostali na verejnosť už pred pár dňami. Suzanne Somers sa zrazu neobjavila na natáčaní jej obľúbenej live show, ktorú spolu s manželom Alanom Hamelom vysiela na sociálnych sieťach. Doteraz sa to nikdy nestalo a navyše sa jej partner k tomu ani počas relácie vôbec nevyjadril. Ihneď sa preto objavili obavy, či sa herečke znova nevrátila rakovina. Tie sa nakoniec v týchto dňoch potvrdili.

Už aj samotná Suzanne Somers vydala na sociálnych sieťach vyhlásenie, že je pripravená na ďalší ťažký boj. „Odkedy som si vzala pauzu v práci, mnohí ste sa pýtali na viac detailov o mojom zdraví. Ako viete, pred dvadsiatimi rokmi som mala rakovinu prsníka, odvtedy sa opäť objavuje a ja pokračujem v boji s ňou. Na boj s ňou použijem najlepšie alternatívne a tradičné liečby. Nie je to pre mňa nič nové, viem, ako si obliecť bojový výstroj a bojovať,“ potvrdila dohady o tom, že sa u nej znova objavila rakovina.

V minulosti mala okrem nálezov v prsníku aj onkologické ochorenie kože a lekári jej museli tiež odstrániť maternicu. Somers opäť vyzdvihla pomoc svojich blízkych, najmä manžela Alana. Bez nich by vraj nedokázala toľkokrát poraziť túto chorobu. Ich podpora a pozitívna energia jej pravidelne vlievali novú silu, vďaka čomu sa Suzanne už toľkokrát podarilo poraziť rakovinu.

Herečka neskôr pre portál Entertainment Tonight prezradila, že sa jej vrátila rakovina prsníka. I keď to bola pre ňu v prvom momente šokujúca informácia, teraz je už pripravená bojovať. Podľa manžela sa na odporúčanie lekárov snaží vyhýbať akýmkoľvek chemikáliám, ktoré by boli obsiahnuté v strave, kozmetike alebo čistiacich prostriedkoch. I to jej pomáha v ceste k rýchlejšiemu zotaveniu.

„Suzanne žila s rakovinou celý život. V jej dvadsiatich sa vysporiadala s dvoma hyperpláziami, čo je čakáreň pre rakovinu. Všetko, čo lekári povedali bolo, že ak by neuprednostňovala organický život bez chemikálií podporovaný hormonálnou liečbou, tak by už s nami nebola,“ Alan Hamel prezradil v rozhovore pre Pagesix.com.